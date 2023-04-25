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Завершен визит делегации Туркменистана в США

Завершен визит делегации Туркменистана в США

25/04/2023

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24 апреля этого года завершился рабочий визит туркменской делегации в Соединенные Штаты Америки.

Как сообщалось ранее, в Вашингтоне был проведен очередной раунд туркмено-американских политических консультаций. Кроме того, состоялись переговоры Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

В рамках визита также была организована встреча делегации Туркменистана с главой Туркмено-американского Делового совета Эриком Стюартом. На встрече от американской стороны приняли также участие представители Государственного департамента США, ряда американских компаний.

В ходе встречи был обсужден широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия в различных направлениях между Туркменистаном и США. Была отмечена важность дальнейшего наращивания торгово-экономических связей между двумя странами.

Состоялся обмен мнениями по перспективным проектам в газо-химической отрасли, сельском хозяйстве, в сфере возобновляемых источников энергии и водородной энергетики. Также обсуждены вопросы дальнейших поставок сельхозтехники для нужд водного и сельского хозяйства Туркменистана.

В рамках встречи была отмечена важность решения проблемы снижения выбросов метана в атмосферу и обсуждены вопросы сотрудничества в этом направлении.

 

В тот же день состоялась встреча туркменской делегации с Помощником Государственного секретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайеттом, которая прошла в дружеской и конструктивной атмосфере.

Стороны обсудили реализацию крупных проектов с участием ведущего американского бизнеса. Было уделено внимание поставкам туркменских энергоресурсов на мировые рынки, в частности, в европейском направлении. Вместе с тем, рассмотрены перспективы реализации проектов ТАПИ и ТАП.

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Завершен визит делегации Туркменистана в США

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