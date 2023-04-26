تقدم KLEVV أحدث إصدار من وحدات ذواكر الألعاب CRAS V RGB و BOLT V DDR5
متاحة بسرعة فائقة تصل إلى 8000 حركة/ثانيةHONG KONG, HONG KONG, April 26, 2023/EINPresswire.com/ -- تقدم KLEVV أحدث إصدار من وحدات ذواكر الألعاب CRAS V RGB و
BOLT V DDR5
متاحة بسرعة فائقة تصل إلى 8000 حركة/ثانية
هونغ كونغ ، 26 أبريل 2023 - KLEVV، وهي علامة تجارية ناشئة لوحدات الذاكرة من Essencore، الكشف عن اثنتين من وحدات الذاكرة الجديدة عالية الأداء DDR5، وهما CRAS V RGB وBOLT V.
جودة لا مثيل لها، أداء منقطع النظير
صُممت وحدات ذاكرة DDR5 CRAS V RGB وBOLT V لتلبية احتياجات مجموعة كبيرة من المستخدمين، وتدعم جميع جوانب المتطلبات الحاسوبية. توفر وحدات الذاكرة هذه أداءً متميزًا على أحدث منصات AMD وIntel، من الألعاب إلى إنشاء المحتوى، مع خصائص زيادة سرعة تشغيل Intel® XMP 3.0 وAMD EXPO™. (ملاحظة*)
كما تمتاز وحدة ذاكرة DDR5 CRAS V RGB وBOLT V بصلابة كاملة، حيث اجتازت اختبارات QVL التي تتطلبها كبرى الشركات المصنعة للوحات الأم. من خلال شرائح الذاكرة المختارة بعناية وعمليات التصنيع الدقيقة فإنها تضمن أعلى مستوى من الموثوقية، فهي مصممة لأداء عمليات متعددة المهام دون عناء.
CRAS V RGB: أنر الطريق
تم إصدار ذاكرة CRAS V RGB داخل نطاق ذاكرة KLEVV الرئيسية، وتتميز بتصميم حديث مصقول مع الاهتمام بالتفاصيل بأعلى درجة. تجعل وحدة التبريد الحراري من الألمنيوم والمصنعة بدقة متناهية والمتميز بمصابيح RGB مميزة مرئية على الفتحات العلوية والدقيقة على الجانبين مشهدًا مثيرًا جدير بالمشاهدة.
مصابيح RGB قابلة للتخصيص والتحكم بالكامل من خلال برامج طرف ثالث توفرها الشركات المصنعة للوحات الأم المشهورة عالميًا مثل ASUS وASROCK وGigabyte وMSI مع الأجهزة المقابلة، والتي تعمل بمثابة حجر الزاوية في أي جهاز.
تتوفر أطقم DIMM بدون وحدات تخزين مؤقت بمساحة 32 جيجابايت (16 جيجابايت × 2) على شرائح DDR5 من 288 سن في أربعة خيارات للسرعات الأساسية تبدأ من 6000 و 6400 و 7200و 7600 عملية تحويل/ثانية حتى سرعة فائقة تبلغ 8000 عملية تحويل/ثانية.
BOLT V: أداء فائق مع إمكانية زيادة السرعة
تأتي BOLT V بتقنية DDR5 في إطار مصمم حديث، ويستهدف المستخدمين ممن يبحثون عن أداء طبيعي مع إمكانية زيادة سرعة التشغيل. إنها الرفيق المثالي للأعمال متعددة المهام الثقيلة والألعاب.
بالإضافة إلى وحدة التبريد الحراري المصنعة من الألومنيوم الخالص لتبديد الحرارة، تتميز BOLT V بتصميمها البسيط والفريد، وإطارها المنخفض جدا بارتفاع 34 مم، مما يوفر خلوصًا إضافيًا لمبردات وحدة المعالجة المركزية وحلقات التبريد السائل المخصصة، مما يتيح للمستخدمين تخصيصًا غير محدود لمنصاتهم.
BOLT V متوفرة بسعة 32 جيجابايت (16 جيجابايت × 2) في شكل DIMM بدون وحدات تخزين مؤقت DDR5 من 288 سن في ثلاثة خيارات لسرعة ترددات تشغيل 6000 و 6400 و 6800 حركة/ثانية.
توافر المنتج ومكان الشراء
ستتوفر أحدث إصدارات من ذاكرة CRAS V RGB و BOLT V في نهاية الربع الثاني من عام 2023 ، ويتم توزيع منتجات KLEVV محليًا ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: https://www.essencore.com/en/support_where_to_buy
معلومات إضافية
CRAS V RGB - https://www.klevv.com/ken/products_details/memory/Klevv_CrasVRGB
BOLT V - https://www.klevv.com/ken/products_details/memory/Klevv_BoltV
ملاحظة* يدعم إصدار 6000 حركة/ث فقط تقنية AMD EXPO™ حاليا.
حول ESSENCORE
تأسست شركة Essencore المحدودة عام 2014، وتطمح لأن تصبح المورد الأول في العالم لوحدات DRAM ومنتجات تطبيقات فلاش NAND. بدأت الشركة العمل لتحقيق هدف واحد: "تغيير العالم، وتبوؤها موضع الريادة في توزيع أشباه الموصلات". تتمثل إستراتيجيات العمل في Essencore في اعتماد أحدث التقنيات لتمييز نفسها عن الشركات المنافسة، وتقديم منتجات ذاكرة مخصصة ومحافظ منتجات متنوعة تلبي استعداد العملاء للمنافسة. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.essencore.com.
حول KLEVV
KLEVV هي علامة تجارية خاصة بشركة Essencore، من أكبر شركة منتجات تطبيقات Module وNAND Flash. ركز نطاق KLEVV على وحدات ذاكرة الألعاب الفائقة ومحركات الأقراص الصلبة. تلتزم KLEVV بتقديم منتجات ذات عالمية المستوى بجودة من الدرجة الأولى، وجميع المنتجات مصممة للهواة ممن يسعون للحصول على الأفضل في الحياة. حازت ذاكرة KLEVV / SSD على جائزة Red Dot Design الألمانية لتصميمها المبتكر لمنتجاتها في 2015 و2019 و2021 و2022. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.klevv.com.
Emily Lin
Yunly International Marketing
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