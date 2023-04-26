科赋发表全新 CRAS V RGB 和 BOLT V DDR5 电竞超频记忆体
提供高达 8000MT/s 时脉的巅峰性能HONG KONG, April 26, 2023/EINPresswire.com/ -- 科赋发表全新 CRAS V RGB 和 BOLT V DDR5 电竞超频记忆体
提供高达 8000MT/s 时脉的巅峰性能
2023 年 4月 26 日，香港 - 香港商艾思科有限公司（Essencore）旗下新兴记忆体品牌科赋（KLEVV），在今日宣布发表两款崭新高效能 DDR5 超频记忆体--CRAS V RGB 和 BOLT V。
高效稳定，释放极限性能
CRAS V RGB 和 BOLT V DDR5 记忆体为了满足不同需求的消费者而设计，从电竞到内容创作无一不包，让使用者能充分体验疾速快感与卓越表现，在新一代 AMD 和 Intel 平台上皆可发挥出色效能，并支援 Intel® XMP 3.0 和 AMD EXPO™超频技术。 （备注*）
此外，CRAS V RGB 和 BOLT V DDR5 记忆体采用严选的优质记忆体晶片并以精密制程打造，通过知名主机板厂如 ASUS、ASROCK、GIGABYTE 和 MSI 的 QVL 测试，兼顾品质与可靠度，让多工作业处理更加顺畅不费吹灰之力。
CRAS V RGB – 光明乍现
CRAS V RGB注重细节的精致摩登设计，为此一旗舰记忆体系列注入全新活力。独特的侧面篓空铝质散热片，让RGB流光能从顶部与侧缝倾泻而出，不只有效散热，更具吸睛效果，并能兼容 ASUS、ASROCK、GIGABYTE与MSI的第三方灯光控制软体，让玩家能随心所欲自定义RGB 灯效，满足更多元的装机需求。
此款DDR5电竞记忆体提供32GB (16GBx2)双通道套组，提供包括6000MT/s、6400MT/s、7200MT/s 、7600MT/s 、 与8000MT/s的超高时脉选择。
BOLT V – 顶尖效能和超频潜力
全新的BOLT V DDR5记忆体突破既有设计框架，专为追求效能和超频潜力但追求低调外观的使用者量身打造，为密集多工作业和徜徉电竞世界的完美选择。
其简约的铝质散热片除提供高效散热之外，更采用超低的 34mm 高度设计，为大型CPU 散热器和客制化水冷提供额外空间，让使用者能随心所欲打造个人化装机系统。
BOLT V DDR5电竞记忆体同样提供32GB (16GBx2)双通道套组，主打 6000、6400、6800MT/s 三种时脉供使用者选择。
产品贩售时间和通路
最新 CRAS V RGB 和 BOLT V 记忆体预计于 2023 年第 2 季上市，科赋产品由富基电通股份有限公司（Afastor）总代理，于各大网路电商平台如 momo、PChome 及实体店面如原价屋、欣亚等均有贩售。
如需更多相关资讯，请参考
CRAS V RGB - https://reurl.cc/qkRgoR
BOLT V - https://reurl.cc/kle75x
备注* 目前只有 6000MT/s 版本支援 AMD EXPO™ 技术。
关于艾思科（ESSENCORE）
艾思科成立于2014年，矢志成为全球领导性的DRAM记忆体模组及NAND Flash快闪记忆体产品供应商，核心目标旨在〝改变世界，成为半导体界的领导者〞。艾思科采用最先进的技术、结合核心专业人才，提供不同于业界的差异化品质与服务，以期带给消费者最专业、优异、与多样化的记忆体产品组合。更多资讯，请造访官网 www.essencore.com 。
关于科赋（KLEVV）
科赋（KLEVV）是艾思科旗下的高阶消费性品牌，主打DRAM记忆体模组及NAND Flash快闪记忆体产品，范围涵盖高规格电竞记忆体与SSD固态硬碟。科赋致力于打造世界一流品质的产品，其全系列产品均为追求极致完美的电脑狂热者所设计。科赋的产品近年来也先后荣获2015、2019、2021及2022年德国红点设计大奖的肯定。更多资讯，请见 www.klevv.com 。
Emily Lin
Yunly International Marketing
emily@yunlymedia.com