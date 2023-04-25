2023 年 4 月主任按语 (Chinese)

尊敬的居民、邻居和朋友们：

这个 4 月，我们庆祝我们社会中许多值得关注的措施，包括公平住房、语言协助服务、少数族裔健康和第二次机会。 我的按语将侧重于公平住房，但我鼓励您查看我们语言协助服务主任的按语，了解我们庆祝语言协助服务及其 19 周年的方式。

55 年前，林登·贝恩斯·约翰逊总统签署了《公平住房法案》(FHA)，禁止基于种族、肤色、原国籍、宗教、性别、残疾和家庭状况在住房销售、租赁和融资方面的歧视。2021 年，拜登总统签署行政命令，要求住房和城市发展部 (HUD) 对性别保护进行解释，以包括性取向、性别认同和性别表达。

尽管我们纪念这一具有里程碑意义的联邦立法，取得立法成功并不容易，这一立法也没有根除种族和经济隔离。 2016 年一份报告——《国家首都有色人种财富》指出，哥伦比亚特区的白人家庭净值比黑人家庭高出 81 倍。白人家庭和黑人家庭的房屋均价也存在明显差距。黑人家庭的典型房屋价值为 $25 万美元，仅为白人和拉丁裔家庭房屋价值的三分之二。该报告认为，这些差距的形成并非教育问题，而是黑人居民两个世纪以来所面临的障碍。

认识到这些显著差距很重要，因为这些差距反映了在当地和全国范围内，白人居民和有色人种居民之间日益扩大的种族财富差距，并反映了获得机会、支持方式和资源的情况。这意味着有色人种无法像美国白人那样以同样的速度积累财富。例如，美国人口普查数据指出，黑人家庭的平均家庭财富约为 $12,780 美元，而白人家庭则为 $139,300 美元。随着收入不平等的加剧，无家可归的人越来越多，有色人种通过房屋拥有权创造代际财富的能力也受到影响。

1977 年颁布的《哥伦比亚特区人权法案》，比《公平住房法》规定的保护范围更广，其中包括收入来源。 该保护规定禁止住房供应商对依赖基于收入的住房补贴申请人进行歧视。 2022 年，一项新的法律生效，称为 2022 年《驱逐记录封存权和公平租赁修正法案》(ERSFRA)，该法案增加了住房方面的保护，远远超出了联邦《公平住房法》所涵盖的范围。例如，在此新扩展规定下，如果个人在获得住房补贴之前就存在信用问题或租金支付历史问题，那么基于这些问题而拒绝申请的行为可能构成一种歧视形式。 同样，对于使用住房补贴的个人来说，基于收入水平和信用评分而拒绝也可能构成歧视形式，除非有联邦法律规定特定的收入或信用评分要求。此外，该法明确增加了一个可反驳的推定，即如果住房供应商向未使用基于收入的住房补贴人员收取任何费用、押金或额外租金，则认定已发生歧视。您可以通过查看人权办公室 (OHR) 的《第 23-03 号执行指南》，或参加我们的公平住房月倾听实验室，时间为 4 月 27 日下午 6 点，来了解 ESAFRA 对收入来源歧视进行了哪些更新（详细信息如下）。

如果您在住房方面受到歧视，OHR 将竭诚为您提供帮助。您可以在此处了解如何提交投诉。