人权办公室 (OHR) 语言协助服务新闻简报——2023 年 4 月 (Chinese)

尊敬的居民、邻居和朋友们：

2004 年 4 月 21日，市长 Anthony Williams 签署《语言协助服务法案》（法案）。该法案为哥伦比亚特区不朽立法，并为全国关键性公民权利制定了标准。该法案规定，哥伦比亚特区 (DC) 居民，无论所讲语言或英语水平，均可平等获得政府服务、文件和计划。通过解决阻碍辛勤工作的普通居民获得重要政府服务和/或计划的语言障碍，该法案为英语能力有限 (LEP) 和不会讲英语 (NEP) 的社区促进公平机会。自该法案通过至当月已有十九年，哥伦比亚特区继续向其居民和游客保证，哥伦比亚特区是一座包容的城市，并且哥伦比亚特区已准备好为在哥伦比亚特区生活、工作和来访的人员打造充满活力的移民社区，并为之提供支持。

哥伦比亚特区人权办公室很荣幸能作为语言协助服务计划（该计划）的所在地，并且负责执行和实施《哥伦比亚特区语言协助服务法案》。该计划已向 63 个政府机构以及受资助的实体提供技术支持和语言资源。

作为执法和合规计划，该计划一直处于提供技术支持的前沿，通过语言协助服务合规培训，向所有语言协助服务利益相关者提供语言协助服务之最佳实践。

OHR 的部分使命在于致力于改善和提高对公民权利重要性的认识、赋权无声社区，并保持我们城市的活力精神。而这正是——值此庆祝 LAA 通过 19 周年之际—— OHR 语言协助服务计划发起全市范围内语言协助服务意识活动的原因，包括在整个公共交通系统设立广告。

我们将继续致力于加强创造欢迎移民环境的做法和政策，并最大限度地增加其享受城市日益繁荣的机会。

作为人权办公室语言协助服务计划的主任，并代表整个团队，能被称为哥伦比亚特区居民，我倍感自豪。哥伦比亚特区为全国领先城市，推动、接纳并实施全面的语言协助服务政策，帮助所有居民获得其所需的服务，成为充分参与社区的成员。

Rosa Carrillo

语言协助服务计划主任

Priscilla Mendizabal

语言协助服务分析师

Alkindi Kadir

语言协助服务计划支持专员