Şişecam примет участие в выставке InterFood 2023

İSTANBUL, TURKIYE, April 14, 2023/EINPresswire.com/ -- Будучи единственным международным игроком, работающим по всем основным направлениям стекольной промышленности, Şişecam примет участие в выставке InterFood, которая пройдёт 18–20 апреля 2023 года в Краснодаре. На мероприятии , организованном в одиннадцатый раз, компания представит широкий ассортимент упаковки для вина и шампанского.

Компания Şişecam, одна из пяти крупнейших в мире компаний-производителей стеклянной тары, в 10й раз примет участие в выставке InterFood, которая пройдет 18–20 апреля 2023 года в Краснодаре. Южный регион России издревле считается сердцем виноделия. Здесь, в городе Крымск, располагается один из заводов компании, ориентированный на выпуск стеклянной бутылки для вина и шампанского. На выставке будут представлены как последние новинки, так и стандартные образцы продукции, завоевавшие доверие и популярность среди винодельческих предприятий России.



О Şişecam

Компания Şişecam была учреждена в 1935 году по указанию Мустафы Кемаля Ататюрка, заложив начало турецкой стекольной промышленности. Сегодня Şişecam является одним из сильнейших игроков мирового рынка стекла и химической продукции. Это единственная международная компания, работающая по всем основным направлениям стекольной промышленности, включая производство листового стекла, посуды из стекла, стеклянной тары и стекловолокна. В настоящее время Şişecam входит в число ведущих производителей посуды из стекла, занимает пятое место среди производителей стеклянной тары и листового стекла, а также является третьим по величине производителем соды и мировым лидером по производству химических веществ на основе хрома.

Şişecam играет ведущую роль в производстве листового стекла, посуды из стекла, стеклянной тары, химических веществ, автомобильного стекла, стекловолокна, а также в горнодобывающей, энергетической и перерабатывающей промышленности. Производственные мощности компании располагаются в Германии, Италии, Болгарии, Румынии, Словакии, Венгрии, Боснии и Герцеговине, Российской Федерации, Грузии, Украине, Египте, Индии, США и Турции.

Şişecam стремится войти в тройку ведущих мировых производителей по всем основным сферам своей деятельности. Благодаря высококвалифицированным кадрам и интеллектуальным технологиям компания непрерывно преобразует свою цифровую инфраструктуру и корпоративную культуру с учётом будущих потребностей. Обладая 88-летним опытом и насчитывая в штате более 24 000 сотрудников, компания ведёт производственную деятельность в 14 странах на четырёх континентах и управляет сетью сбыта в более чем 150 странах по всему миру. Şişecam идёт по пути роста, опираясь на инклюзивный подход, поддерживающий развитие всей экосистемы. Şişecam берёт на себя ответственность за защиту планеты, расширение возможностей разных групп населения и преобразование жизни, следуя стратегии CareforNext, которая соответствует целям устойчивого развития ООН.

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