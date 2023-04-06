Состоялось мероприятие, посвящённое роли туркменских женщин в общественной и государственной деятельности

06/04/2023

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Сегодня, 6 апреля 2023 года, в здании Торгово-промышленной палаты Туркменистана прошло культурное мероприятие «Туркменская женщина – образцовый пример в общественной и государственной деятельности».

Целью данного представительного форума является широкое освещение роли и места женщин в жизни туркменского государства и общества, их усилий в реализации различных направлений развития как на национальном, так и международном уровне. Как известно, забота о женщинах, повышение их статуса в обществе, обеспечение гендерного равенства являются приоритетами политического курса независимого нейтрального Туркменистана.

В работе мероприятия приняли участие Герой Туркменистана, ответственный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Чинар Рустамова, Герой Туркменистана, Народный писатель Туркменистана, поэтесса Гозель Шагулыева, заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова, председатель Центрального совета Союза женщин Туркменистана Акджемал Дурдыева и другие государственные, общественные деятельницы страны.

В выступлениях участниц мероприятия особый акцент был сделан на всевозрастающую роль женщин в жизни современного Туркменистана, их большого вклада в различные аспекты государственного и общественного развития.

Особое внимание участницы форума уделили политике Туркменистана в отношении женщин, надёжным гарантом обеспечения и защиты прав которых выступают Конституция и соответствующие акты национального законодательства, а также успешно реализуемые программы, связанные с образованием и здоровьем женщин, их социально-общественным статусом. Отдельно подчёркнуто большое значение места и роли женщин в реализации инициатив в области культурной, образовательной, экологической дипломатии, их огромного вклада в достойное воспитание молодого поколения туркменистанцев.