Обсуждены актуальные вопросы с Генеральным секретарем ТЮРКСОЙ

06/04/2023

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6 апреля 2023 года в здании МИД Туркменистана в формате видеоконференции состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Генеральным секретарем Международной организации тюркской культуры Султанбаем Раевым.

В ходе встречи обсужден широкий спектр вопросов взаимодействия Туркменистана с организацией ТЮРКСОЙ.

Генеральному секретарю Организации была выражена признательность за принятие решения объявить 2024 год «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира-Махтумкули Фраги», а древний туркменский город Анау- культурной столицей тюркского мира. В этой связи состоялся обмен мнениями по проведению совместных мероприятий.

Стороны также отметили значимость для тюркского мира 30-летия создания Международной организации тюркской культуры в 2023 году. В данном контексте было уделено внимание вопросам проведения значимых мероприятий в странах-членах организации, в том числе Дней культуры ТЮРКСОЙ в Туркменистане, приуроченных к этой знаменательной дате.