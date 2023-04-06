Состоялась онлайн встреча Главы МИД Туркменистана с Генеральным Секретарем Организации Тюркских Государств

06/04/2023

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6 апреля 2023 года состоялась встреча в формате видеоконференции Заместителя Председателя Кабинета Министров, Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Генеральным секретарем Организации Тюркских Государств Кубанычбеком Омуралиевым.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы углубления сотрудничества в различных сферах между Туркменистаном и Организацией тюркских государств.

Было подчеркнуто, что Туркменистан заинтересованно рассматривает свое партнёрство с рядом международных структур, аффилированных с данной Организацией, в частности с Советом Старейшин Организации, ТЮРКПА, Тюркской торгово-промышленной палатой, Фондом тюркской культуры и наследия.

Особое внимание было уделено значимости саммита Организации Тюркских Государств, прошедшего в ноябре 2022 года в Самарканде и саммита, прошедшего в марте текущего года в Анкаре, а также участия в них Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.