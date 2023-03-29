Брифинг в МИД Туркменистана по вопросам города Аркадаг

29/03/2023

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28 марта 2023 года в МИД Туркменистана состоялся брифинг по вопросам города Аркадаг, большой значимости этого проекта для Туркменистана, а также международным аспектам, касающимся его реализации.

В мероприятии приняли участие дипломаты внешнеполитического ведомства, руководители и представители аккредитованного в нашей стране дипломатического корпуса, представительств международных организаций, зарубежных и отечественных средств массовой информации.

Министр иностранных дел Рашид Мередов в своем выступлении подчеркнул, что основополагающей целью государственной политики Туркменистана является укрепление независимости, суверенитета нашей страны, практическое осуществление международно-признанного статуса нейтралитета, всестороннее развитие экономической мощи государства, дальнейшее совершенствование социальной системы.

Для выполнения указанных задач в стране проводятся широкомасштабные и долгосрочные реформы в законодательной, общественно-политической, социально-экономической, гуманитарной и других сферах. Развивается и система государственного и общественного устройства, основанная на многовековом историческом опыте туркмен.

В этой связи подчеркнуто, что одним из ярких проявлений динамичного развития Туркменистана стало решение о строительстве города Аркадаг, принятое в соответствии с инициативой Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова.

Как отметил глава МИД, уникальность этой идеи состоит, прежде всего, в том, что город Аркадаг построен в одном из древних мест Туркменистана, где начиналась славная история наших предков.

Важным фактором является то, что это город в концентрированном виде отражает достижения независимого и постоянно нейтрального Туркменистана в эпоху его новейшей истории.

Наряду с этим, город Аркадаг призван стать крупным научно-образовательным, культурным и международном центром нашей страны. Как известно, его строительство осуществляется на основе передовых методов в области архитектуры и градостроительства, с применением нормативов «умных» городов, практическим претворением в жизнь высоких экологических стандартов и «зеленных» технологий.

Все вышесказанное обусловило рассмотрение вопроса о правовом закреплении особого статуса города Аркадаг в законодательстве Туркменистана.

В данном контексте, Председателем Халк Маслахаты были высказаны предложения и пожелания относительно разработки нормативно-правовых актов, регламентирующих весь комплекс вопросов, связанных с новым городом. В результате проделанной в этом направлении работы, подготовлен проект Закона Туркменистана «О городе Аркадаг». 23 марта 2023 года этот нормативно-правовой документ был принят и в тот же день подписан Президентом Туркменистана. А 24 марта Закон был опубликован в официальной печати и введён в действие.

В этой связи отмечены основные положения этого важного нормативно-правового акта.

Первое, закон определяет правовой статус города Аркадаг, а также правовые, организационные и другие основы деятельности государственных органов, связанной с выполнением городом своих функций. Все эти вопросы находятся в ведении государства и решаются центральными органами власти. При этом для города Аркадаг впервые в национальной истории установлен особый правовой статус – город государственного значения.

Второе, создание местных органов исполнительной власти города Аркадаг и назначение их руководителей осуществляется министерствами, ведомствами Туркменистана и их руководителями по согласованию с Кабинетом Министров Туркменистана и хякимом города Аркадаг.

Третье, этот Закон четко закрепляет компетенцию хякима города Аркадаг, который назначается Президентом Туркменистана и ему подотчетен, а также устанавливает основные задачи правоохранительной деятельности на территории города.

Четвертое, в Законе впервые дано четкое определение таким важным правовым категориям, как население города и его собственность. Эти статьи Закона были сформулированы на основе действующего законодательства Туркменистана и соответствующих международных правовых норм.

Пятое, финансовое, материальное и техническое обеспечение города Аркадаг осуществляется на основе законодательства Туркменистана.

Также были приняты нормативно-правовые акты о создании в городе Аркадаг двух этрапов – Кяризек и Горджав, с учетом географических и исторических особенностей, социально-экономических, демографических и других факторов. Кроме того, были приняты решения о присвоении имен выдающихся личностей туркменского народа учреждениям и организациям, расположенным на территории города.

Как подчёркивалось, идея строительства города Аркадаг и появление его на карте нашей страны вызывает большой интерес мирового сообщества. Об этом свидетельствуют письма и сообщения, поступающие в Министерство иностранных дел из зарубежных государств и от международных организаций. В них отмечаются уникальность этого города, полностью соответствующего высоким стандартам современной мировой урбанистики, огромная международная перспектива его развития.

За последнее время город Аркадаг посетили представители различных международных организаций, среди которых специализированное учреждение ООН по промышленному развитию (UNIDO), Программа ООН по населённым пунктам (UN-Habitat), Программа ООН по окружающей среде (UNEP) и другие. При этом зарубежные партнёры дают высокую оценку строительным, архитектурным, дизайнерским, логистическим, технологическим решениям, применяемым при проектировании и возведении города.

В продолжение пресс-конференции председатель Госкомитета по строительству города Аркадаг Дерягелды Оразов в своем выступлении уделил внимание аспектам экологичности города Аркадаг, при выборе местоположения которого учитывались факторы природного ландшафта и климата. В частности, говорилось о защите водных ресурсов в Аркадаге, в связи с чем создана система сбора дождевых и дренажных вод для использования их на полив зеленых насаждений. Вокруг города разрастается зеленый пояс общей площадью 2 тысячи 370 гектаров. Учитывая рельеф предгорной местности и розу ветров, ведется строительство селезащитного сооружения.

Отличительной особенностью городской системы жизнедеятельности является создание оптимально комфортных условий для проживания, созидательного труда, быта и отдыха людей, на службу которым поставлены инновационные интерактивные технологии.

Немаловажно, что в городе учтены умные технологии для людей с ограниченными возможностями. В качестве примера приведен тактильный путь для людей с нарушением зрения общей протяженностью 134 км.

К подготовке проектов строительства города и разработке программ его смарт-систем были привлечены студенты отечественных вузов и молодые специалисты. Сообщалось также, что в скором времени будет проведён тендер на строительство второй очереди города Аркадаг.

Далее брифинг продолжился в формате «вопросы-ответы», в ходе которого туркменская сторона выразила заинтересованность в получении конкретных предложений и реализации совместных проектов со странами-участниками и международными организациями, нацеленных на дальнейшее развитие города. В контексте обсуждения перспектив международной жизни города Аркадага, выражена целесообразность наращивания международного сотрудничества с городом, в том числе по линии «городов-побратимов».

Вместе с тем стороны отметили, что концепция нового «умного» города отвечает принципам глобального движения «Здоровые города» под эгидой ВОЗ, учитывая сопряжение экологического аспекта с фактором здоровья и повышением качества жизни населения.