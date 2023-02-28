Стартап Nano Diamond Battery (НДБ) объявил о запуске краудфандинговой компании
В будущем НДБ намерено продолжить работы по совершенствованию технологии и продуктов в своей собственной лаборатории.
нацеленной на трансформацию энергетической отрасли.
Наша технология имеет потенциал в корне изменить энергетическую отрасль и сделать ее более стабильной и эффективной.”SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, USA, February 28, 2023/EINPresswire.com/ -- Инновационный стартап - NDB Inc., (нано-алмазная батарея), анонсировал открытие краудфандинговой компании, целью которой является выведение на потребительский рынок технологии, основанной на их инновационной разработке - нано-алмазной батарейке.
— говорит Профессор Нима Голшарифи, генеральный директор НДБ
Краудфандинг компания проводится в рамках регуляции Reg CF и может привлечь до 5 миллионов долларов.
НДБ, на протяжении нескольких лет, работает над совершенствованием технологии, которая способна изменить энергетическую отрасль в целом, и теперь планирует перейти к производству и выпуску первых коммерческих прототипов.
Техническое изобретение НДБ защищено тремя патентами, ожидающими одобрение.
Поскольку НДБ батареи превосходят свои литиевые аналоги по целому ряду параметров, включая продолжительность жизни, более высокую плотность энергии и безопасность в использовании, в скором времени они могут прийти на замену традиционным гальваническим аккумуляторам.
В основе новаторского подхода компании к производству электроэнергии лежит технология использования одного из самых твердых известных на сегодняшний день материалов в процессе получения энергии. Это позволяет сделать НДБ батареи не только более надежным в использовании, но также и более экологически чистыми, в сравнении с традиционными литий-ионными батареями, которые представляют опасность для окружающей среды и здоровья человека, в случае их неправильной утилизации.
Краудфандинг компания дает возможность частным лицам и организациям принять участие в создании революционной технологии, которая способна навсегда изменить способы производства и использования энергии. Инвестируя в НДБ, наши единомышленники не только помогают вывести технологию на рынок, они также инвестируют в лучшее, более устойчивое будущее энергетики.
«Мы с радостью заявляем о старте нашей краудфандинг компании. Наша технология имеет потенциал трансформировать энергетическую отрасль и сделать ее более эффективной и устойчивой», — говорит Профессор Нима Голшарифи, генеральный директор НДБ, — «Мы верим, что наша разработка способна изменить правила игры для всех участников рынка энергетики, и мы с нетерпением ждем момента, когда, при поддержке наших инвесторов, эта инновация станет доступна всем.»
НДБ уже получила признание от представителей различных сфер экономики, включая компании производители электромобилей, систем возобновляемых источников энергии, а также от предприятий оборонной промышленности. Стартап нацелен внести значительный вклад в развитие этих и других отраслей.
Стартовавшая краудфандинг компания представляет уникальную возможность для частных лиц и организаций стать частью этого уникального проекта. Чтобы узнать более подробно о стартапе и краудфандинг компании посетите ndb.technology. Для инвестиций в будущее энергетики посетите PicMiiCrowdfunding Platform.
Подробнее о НДБ
НДБ инновационный стартап, базирующийся в Силиконовой Далине, Калифорнии. Компания нацелена изменить энергетическую отрасль своей революционной разработкой нано-алмазной батареей, которая превосходит традиционные литий-ионные батареи, по всем основным показателям: продолжительности жизни, плотности энергии и безопасности использования. НДБ полна решимости вывести свою технологию на открытый рынок и в будущем сделать процесс накопления и хранения энергии более эффективным и стабильным.
Lawrence Santos
NDB
+1 512-366-3737
info@ndb.technology
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Nano Diamond Battery Explained