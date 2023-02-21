تقدم شركة Su-vastika حلول الطاقة الاحتياطية التي تستخدم بطاريات LiFePO4 خلال حدث MEE الثامن والأربعين في دبي

منتجات شركة Su-vastika مدعومة بالعديد من براءات الاختراع في مجال التكنولوجيا، مما على جميع حلول تخزين الطاقة والطاقة الاحتياطية الأخرى في السوق.

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, February 21, 2023 /EINPresswire.com/ -- Su-vastika هي شركة تصدير معترف بها من قبل الحكومة الهندية وواحدة من أكثر الشركات الواعدة في مجال تخزين الطاقة والطاقة الاحتياطية في الهند، وهي إذ ذاك تعتزم عرض منتجاتها المبتكرة على ما يزيد عن ثمانية عشر ألف زائر خلال حدث Middle East Energy (MEE) الثامن الأربعين القادم. ستتموضع منتجات شركة Su-vastika على المنصة MU.C29 من 7 آذار إلى 9 آذار 2023، في دبي.

يعتبر حدث Middle East Energy معرض الطاقة الرائد في العالم، حيث يجمع بين الجهات الرائدة في الصناعة العالمية من وزراء الطاقة وصناع القرار في مرافق الطاقة إلى الشركات الناشئة المبتكرة ومقدمي تكنولوجيا المستقبل. في هذا الحدث ستوضح شركة Su-vastika كيفية استخدام تقنياتها على نطاق واسع في مختلف التطبيقات، بما في ذلك مزودات الطاقة غير المنقطعة، وبطاريات الطاقة الاحتياطية وتخزين الطاقة، والطاقة الاحتياطية لمصادر الطاقة المتجددة، وتحسين جودة الطاقة والشبكة، وتزويد المناطق الريفية بالطاقة بعزل عن الشبكة الكهربائية العامة.

تمكنت الشركة بواسطة فريق من المهنيين ذوي الخبرة والديناميكية وتحت إشراف كونوير ساشديف (Kunwer Sachdev) من إنشاء حلول طاقة صديقة للبيئة ومستدامة وفعالة من حيث التكلفة. كونوير ساشديف (Kunwer Sachdev) مؤسس شركة (Su-Kam)، هو واحد من أبرز رجال الأعمال الهنديين الذين أحدثوا ثورة في قطاع الطاقة الاحتياطية في الهند بمنتجاته المبتكرة وسهلة الاستخدام التي جعلت أجهزة عكس الطاقة هندية الصنع (inverters) اسماً مألوفاً ليس فقط في وطنه الأم ولكن أيضاً في الشرق الأوسط وأفريقيا ودول جنوب شرق آسيا مثل بنغلاديش ونيبال. وقد أكسبته مساهماته القيمة في قطاع مزودات الطاقة غير المنقطعة التي تتضمن أجهزة عكس التيار (inverter/UPS) وقطاع الطاقة الشمسية ألقاباً مثل "رجل العاكس في الهند (The Inverter Man of India)" و "رجل الطاقة الشمسية في الهند (The Solar Man of India)" على التوالي.

تقول خوشبو ساشديف (Khushboo Sachdev)، مؤسسة ومديرة Su-vastika متحدثة ًإلى وسائل الإعلام "نحن متحمسون للمشاركة في حدث (Middle East Energy) القادم في دبي". وتضيف "معرض MEE هو منصة فريدة تجمع المشترين والبائعين من جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد، مما يوفر مساحة لطرح رؤى متطورة حول أحدث التطورات في منتجات وحلول الطاقة".

وأضاف كونوير ساشديف (Kunwer Sachdev) مؤكداً على الحاجة إلى الطاقة المتجددة والنظيفة "لقد انتقل العالم إلى حلول تخزين الطاقة الشمسية، ولم تعد أنظمة الطاقة الشمسية الهجينة المنفصلة عن الشبكة ولا أنظمة تغذية الشبكة الكهربائية من الطاقة الشمسية خيارات مفضلة هذه الأيام. مركزة على هذا الجانب، طورت شركة (Su-Vastika) تقنية تستخدم الطاقة الشمسية بالكامل، حيث يتم تشغيل الأحمال عندما تكون الطاقة الشمسية متاحة حتى في حالة توفر الطاقة من الشبكة العامة.”

بالإضافة إلى ذلك، ابتكرت شركة (Su-vastika) العديد من المنتجات الأخرى وأطلقتها مثل نظام تخزين الطاقة (ESS) وجهاز الإنقاذ في حالات الطوارئ (ERD) والبطارية التي تعتمد تقنية (LiFePO4) وإعداد الاختبار الآلي وشواحن المركبات الكهربائية المتوافقة مع منظومات الطاقة الشمسية.

من بين أبرز ابتكارات شركة (Su-vastika's) التي سيتم عرضها في حدث MEE هي:

مزودات Su-vastika المنزلية للطاقة غير المنقطعة التي تتضمن أجهزة عكس التيار (Su-vastika home UPS/Inverters)

تمتلك الشركة مجموعة واسعة من أجهزة home UPS/Inverters. جميع منتجات شركة Su-vastika من أجهزة عكس الطاقة متوافقة مع 230 فولت 50 هرتز، 220 فولت 60 هرتز، 110 فولت 60 هرتز ويمكن استخدامها مع بطارية ليثيوم أيون (Lithium-ion)، وبطاريات حمض الرصاص المغلفة التي لا تحتاج إلى صيانة (SMF) والبطاريات الأنبوبية. أجهزة UPS/inverters المنزلية من شركة Su-vastika مرفقة بملحقات اتصال اختيارية بتقنية بلوتوث (bluetooth) أو واي فاي (Wi-Fi). يمكن للمستخدم بسهولة باستخدام التطبيق المخصص التحقق من حالة جهاز UPS/inverter المنزلي ومراقبته والتحكم به حتى عندما يكون بعيداً عنه.

نظام تخزين الطاقة (ESS) - مزودات الطاقة غير المنقطعة المزودة ببطارية الليثيوم

لقد دفعتنا التكنولوجيا الحديثة إلى اتباع أسلوب حياة أسهل وأسرع وأفضل. لقد ولت الأيام التي كان علينا فيها التعامل مع محولات حمض الرصاص الضخمة في منازلنا والتي من شأنها أن تعرض أفراد أسرتنا للغازات والروائح الضارة التي تلوث بدورها الهواء الداخلي. إنه لأمر مدهش أن ترى إلى أي مدى قد وصل نظام تخزين الطاقة (ESS) من شركة Su-vastika في تصنيع نظام تخزين الطاقة المتكامل المزود ببطاريات الليثيوم، حيث أن هذا النظام ليس فقط صديقاً للبيئة ولكنه أيضاً قابل للنقل بسهولة وصغير الحجم وفعال حيث التكلفة مع نظام فريد من نوعه يتضمن بطارية قابلة للشحن يعمل على تخزين الطاقة من الشبكة الكهربائية ويضخ الطاقة إلى الشبكة مرة أخرى عند الحاجة. بكلمات بسيطة، يتلقى نظام تخزين الطاقة (ESS) الطاقة المتولدة في وقت ما ويخزنها لاستخدامها لاحقاً للتخفيف من وطأة عدم توفر الطاقة بكميات تناسب الحاجة في وقت ما.

نظام تخزين الطاقة (ESS) - الحل المزود ببطارية ليثيوم خارجية

يمكن للمستخدمين الذين لديهم أحمال عالية مثل المصانع الكبيرة أو المستشفيات أو المكاتب التجارية التي تحتاج إلى المولدات الآن تشغيل نفس الحمل على نظام (ESS).نظام ESS هو حل مستدام وصديق للبيئة يمكن استخدامه كبديل لمجموعات المولدات العاملة على وقود الديزل. على عكس المولدات، يعمل نظام ESS على البطاريات وبالتالي لا يسبب أي تلوث أبداً، ولا تنبعث منه أية أبخرة ضارة وأيضاً ولا يصدر أي ضجيج. تكلفة تشغيل مجموعة الديزل أعلى ثلاث مرات أو أكثر من تكلفة الطاقة التي توفرها شبكة الطاقة العامة، مما يجعل نظام ESS حلاً فريداً وأرخص مقارنة بتكلفة تشغيل مولدات الديزل. مقارنة بمولد الديزل الذي يبلغ عمره 10 سنوات، بعد أن تصبح تكلفة صيانته مرتفعة للغاية، فإن عمر نظام ESS يبلغ 50 عاماً فيما يبلغ عمر البطارية بين 7 إلى 10 سنوات، وهو توفير كبير من حيث تكلفة التشغيل.

جهاز الإنقاذ في حالات الطوارئ (ERD)

جهاز الإنقاذ في حالات الطوارئ (ERD) من شركة Su-vastika هو الابتكار العظيم الذي كسب قلوب مختلف الصناعات، وهو جهاز كهربائي يوفر الطاقة في حالات الطوارئ للمصاعد من خلال خرج طاقة ثلاثي الطور عند انقطاع الطاقة من المصدر الرئيسي. عند فقدان الطاقة يعمل نظام ERD على استمرار حركة المصعد بسلاسة دون أي ارتعاش الأمر الذي يحافظ على عمل الدارات الإلكترونية والأنظمة الكهربائية دون أي فواصل على عكس الأنظمة التقليدية التي تسبب ارتعاشاً كبيراً ومفاجئاً، وتتوقف الأضواء عن العمل، ويتوقف المصعد وتخفق القلوب تبعاً لذلك بشدة. يمكن لنظام ERD من شركة Su-Vastika أن يوفر التكنولوجيا النظيفة والصديقة للبيئة من خلال توصيل نظام طاقة شمسية ببساطة وذلك بإضافة وحدة تحكم بالشحن وألواح شمسية تشحن مخزن الطاقة لنظام ERD من خلال الطاقة الشمسية.

مخزن طاقة مزود ببطارية الليثيوم مع نظام إدارة البطارية الداخلي.

صممت شركة Su-vastika مخزن الطاقة الفريد من نوعه المزود ببطارية ليثيوم أيون، وسوف يحدث ثورة كبيرة في عالم صناعة البطاريات والسيارات الكهربائية. طورت شركة Su-vastika مخزن الطاقة ببطارية ليثيوم مع نظام إدارة للبطارية (BMS) مضمن داخلياً والذي بالإضافة إلى حفاظه على صحة البطارية فإنه أيضاً يحافظ على درجة الحرارة وتيار الشحن ومجال الجهد بحيث يعمل مخزن الطاقة بأمان. أضف إلى ذلك، يراقب نظام BMS دورة الشحن والتفريغ لكل خلية مما يمنع خلايا البطارية من التلف، على عكس مخازن الطاقة ببطارية الليثيوم التقليدية التي لا تتضمن نظاماً داخلياً لإدارة البطارية.

بطاريات LiFePO4

تختص شركة Su-vastika في بطاريات LiFePO4 وهي نوع من بطاريات اليثيوم المصنوعة من فوسفات حديد الليثيوم.بطاريات LiFePO4 خالية من الكوبالت، وتبلغ تكلفتها أقل من معظم البدائل (مع مرور الوقت) إنها ليست سامة وتستمر لفترة أطول.

ألق نظرة سريعة على منشأة Su-vastika للبحث والتطوير ومصنع التصنيع في جوروجرام (Gurugram)، هاريانا (Haryana)، الهند: https://www.youtube.com/watch?v=4rO144qJIMk



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