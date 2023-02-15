轰动世界 - 自行车的真正创新和发展：德国制造的智能脚踏车
与市场上的所有其他电助力自行车不同，mocci (魔骑) 智能脚踏车是一款高精密、可持续和颠覆性的创新电动自行车
轰动世界 - 自行车的真正创新和发展：德国制造的智能脚踏车。”MUNICH, BAVARIA, GERMANY, February 16, 2023 /EINPresswire.com/ -- 与市场上的所有其他电助力自行车不同，mocci (魔骑)
— mocci made to work
智能脚踏车是一款高精密、可持续和颠覆性的创新电动自行车。
来自德国的 mocci (魔骑) 凭借其完全数字化的智能脚踏车，将智能软件与硬件相结合，创造了一种全新的踏板驱动自行车。
mocci (魔骑)
的核心创新在于采用了数字无链驱动单元。该高精密串联式混合动力车的驱动系统基于这样一个概念：踏板驱动发电机为后轮的电动机供能——所有操作都不需要链条或皮带。可更换的高性能电池提供额外的支持。通过消除机械动力传输和减少组件数量，mocci 创造了一个非常安全且低维护成本的系统。来自德国的这款创新电动自行车凭借此新系统达到了中国最新的电动自行车标准。
此外，mocci (魔骑) 的创新还体现在，它采用了一种由可回收、经济实惠且极其坚固的塑料制成的结构，而不是钢或铝车架。例如，前后轮和车架仅由一个结构部件制成。生产这种车架的二氧化碳排放量比传统铝车架低约 68%，省掉了涂漆或焊接等加工步骤。由于没有材料混合，回收率约为 95%。因此，可以说这家德国公司造就了一名环保英雄：一款采用时尚标志性设计的全新踏板驱动自行车。
一种新型车辆——骑自行车的新方式
在屡获殊荣的设计背后，这款电动自行车还为客户带来许多其他益处：mocci 将骑手及其需求放在首位，创造全新的个性化用户体验、无缝集成以及安全骑行。通过为客户提供多样化的个性化交通解决方案，mocci 适合实现各种市内和运营移动场景。
凭借低停机时间和长达五年的使用寿命，该碳中和智能脚踏车具有巨大的优势。例如，踏板驱动的自行车可用于上班通勤、运送杂货、快递运输，以及作为市内紧凑型服务车辆的附加拖车，或现代校园交通工具。骑智能脚踏车不需要驾照，也不需缴纳因税收或保险而产生的额外费用。
城市交通的反思和获奖。
mocci 荣获许多国际奖项。2022 年，mocci 凭借其智能脚踏车荣获德国设计奖下归类为“优秀产品设计自行车”的奖项。2023 年初，该公司凭借其创新、坚固且可靠的踏板驱动自行车获得了“2023 年设计与创新奖”。“我们将功能性、可持续性和设计结合在 mocci 这样一个整体中。我们对获奖感到非常自豪，也很高兴能获得国际知名评审团的赞赏，”联合创始人 Dimitrios Bachadakis 说，“凭借我们的 SPV，我们将为广泛的客户提供服务，并塑造欧洲和世界其他地区的城市交通。”
此外，由文瑶女士和 Dimitrios Bachadakis 创立的 CIP MOBILITY GMBH 公司也是 2023 年最具创新力的德国公司之一。这些企业家获得了“TOP 100”奖章。在德国，只有特别具有创新性的公司才能获得此奖项。这种竞赛的选拔过程很科学。来自多个行业和社会背景的评审团、来自维也纳经济大学 (Vienna University of Economics and Business Administration) 的创新研究员 Nikolaus Franke 博士及其团队根据以下五个类别中的 100 多个标准对 CIP MOBILITY GMBH 进行了审查：推动创新的高层管理、创新氛围、创新流程和组织、外向型/开放式创新和创新成功。“获得 2023 年最佳创新者这一特殊奖项，我们感到非常自豪!这证明我们的创业实力是值得信赖的，也激励我们在未来将创新放在公司发展的最高优先级，为世界互联互通的绿色未来做出决定性贡献！”联合创始人文瑶说，“我们很高兴能很快进入亚洲和中国市场”。
关于 mocci (魔骑)
作为 CIP Mobility GmbH 的品牌，mocci 隶属于 CIP GROUP，多年来一直专注于可持续发展趋势和商业模式。CIP Group 于 2004 年由文瑶女士和 Dimitrios Bachadakis 通过 Siemens AG 管理层收购而成立，目前的业务领域专注于开发、实施和扩展创新和可持续的商业模式。mocci 正在通过其创新的智能脚踏车彻底变革不断增长的欧洲通勤和货运电动自行车市场。
更多信息见 www.mocci.com
媒体联系人
市场总监
Nico Mischke
Oberanger 32 • 80331 Munich, Germany
contact@mocci.com
Nico Mischke
CIP GROUP
+49 89 7240190
Nico.Mischke@cipgroup.com
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