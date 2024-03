Eine Lösung für den Lieferservice der Zukunft: mocci meets Dometic auf der Internorga in Hamburg

Dometic präsentiert gemeinsam mit mocci die „DeliBox Dual“ auf der Internorga Hamburg: Digital, voll vernetzt, 100% emissionsfrei und temperaturgesteuert.

MUNICH, BAVARIA, GERMANY, March 7, 2024 / EINPresswire.com / -- Lieferservices neu gedacht: Mit den Smart Pedal Vehicles (SPV) ermöglicht mocci (mocci.com) Mobilität im urbanen Raum auf einem völlig neuen Niveau. Digital, zuverlässig und nachhaltig. Gemeinsam mit Dometic ist das Münchner Unternehmen zu Gast auf der Internationalen Leitmesse für Gastronomie und Hotellerie „Internorga“ in Hamburg.„Wir sind froh bei der internationalen Fachmesse dabei zu sein und freuen uns über die Chance unseren ganzheitlichen Hardware- und Software- Ansatz, verbunden mit Funktionalität, Nachhaltigkeit und Design zu zeigen.“, sagt Dimitrios Bachadakis, Mitgründer und Geschäftsführer von mocci. „Wir sind dankbar für die strategische Partnerschaft mit Dometic, und freuen uns die innovative „DeliBox“ mit unseren Smart Pedal Vehicles dem breiten Fachpublikum vorzustellen.“Smarte Box & Smartes BikeDie Dometic DeliBox Dual ist ein klimatisierter Lieferbehälter, der sowohl warme als auch kalten Speisen ohne Qualitätsverlust transportieren kann. Die aktive, temperaturkontrollierte Lieferlösung verbessert Service und Qualität und bietet Restaurants, reinen Lieferservices und „Last Mile”-Plattformen die Möglichkeit, Kunden noch stärker an sich zu binden. Neben der Sicherstellung der Lebensmittelqualität bietet die DeliBox den Lieferdiensten die Möglichkeit, Bestellungen zu bündeln und ihre Routen zu verlängern, was die Effizienz erhöht. Der Container wird getragen vom mocci Smart Pedal Vehicle. Unter den Aspekten Nachhaltigkeit, Qualität, Effizienz und Lieferversprechen sind mocci SPV und Dometic DeliBox eine ideale Kombination und ein echter Game Changer im Liefer-Alltag.Schnell, effizient, emissionsfreimocci ist eine Wortschöpfung aus dem Chinesischen und bedeutet „magisches Fortbewegen“. Die Smart Pedal Vehicles bieten tatsächlich ein völlig neues Fahrerlebnis: individuell an den Fahrer anpassbar, sicher, nachhaltig und voll vernetzt. Die neuen Fahrzeuge setzen auf ein wartungsfreies Antriebssystem, welches die Fahrer in ihrer Schicht nicht im Stich lässt. Die Pedale des mocci Smart Pedal Vehicle treiben einen Generator an, der die Energie für den Elektromotor im Hinterrad erzeugt – ganz ohne Kette oder Riemen. Menschliche Energie wird so beim Treten in eklektische Energie umgewandelt. Zusätzliche Unterstützung erfolgt durch die austauschbare, leistungsstarke 800 Wh Batterie. Dank Flottenmanagement und Fahrerapp bleiben die Nutzer und das Bike immer im Blick des Verantwortlichen Schichtleiters.Dometic präsentiert gemeinsam mit mocci die innovative „DeliBox Dual“ auf det Internorga Messestand B2.EG - 200Über mocci von der CIP GROUPmocci betrachtet das Thema Mobilität ganzheitlich und im Kontext der vernetzten und digitalen Stadt der Zukunft. In seinen Smart Pedal Vehicles (SPV) verbindet mocci die Aspekte Digitalisierung, Umwelt, Urbanisierung und menschliches Wohlbefinden. Die SPV sind eine innovative, individuelle und nachhaltige Lösung für Unternehmen, die flexibel, schnell und umweltschonend im urbanen Raum agieren wollen. Die Idee zu mocci entstand bereits im Jahr 2014. Mehr unter mocci.com.Über DometicÜber Dometic Dometic ist ein weltweiter Marktführer in der Branche des mobilen Wohnens. Millionen von Menschen auf der ganzen Welt nutzen Dometic Produkte im Außenbereich, im Wohnbereich und im professionellen Einsatz. Unsere Motivation ist es, intelligente, nachhaltige und zuverlässige Produkte mit herausragendem Design für den Outdoor- und mobilen Lifestyle in den Bereichen Food & Beverage, Climate, Power & Control und Other Applications zu entwickeln. Dometic beschäftigt weltweit rund 9.000 Mitarbeiter, erzielte im Jahr 2021 einen Nettoumsatz von 21,5 Milliarden SEK (2,5 Milliarden USD) und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden. Weitere Informationen über Dometic finden Sie unter: http://www.dometic.com PressekontaktMinako Nakatsuma OlofzonHead of PR at Dometic Grouppr@dometic.com+46 8 501 025 41Nico MischkeHead of Marketing mocciPhone +49 89 724019-611nico.mischke@cipgroup.com