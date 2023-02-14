افتتحت synpulse أول مكتب لها في دبي لتلبية الطلب المتزايد على التحول الرقمي في الشرق الأوسط
EINPresswire.com/ -- أعلنت synpulse، المزود العالمي للخدمات المهنية لأهم المؤسسات المصرفية والتأمينية، رسمياً عن افتتاح أول مكتب لها في دبي. الهدف من هذا الخطوة هو تقديم الدعم المحلي لعدد متزايد من العملاء وتحديد دبي كمحور حيوي للشرق الأوسط. وقد أعلن عن هذا الافتتاح 8 ديسمبر في حدث خاص، دعى إليه كبار رواد الخدمات المالية في نادي "The Capital Club Dubai"
التحول الرقمي والابتكار هو دافع لجعل أي اقتصاد رقمي رائدا وهذا هو هدف دبي. مكتب synpulse الجديد، بجانب موقعه الجغرافي الذي يعد بوابة لأسواق الشرق الأوسط، يستفيد من هذه الفرصة لزيادة وضوح الشركة في الأسواق الإقليمية. هذا التوسع هو موافق لنهجها "نتابع عملائنا"، من أجل ضمان القرب الجغرافي والعلاقات المباشرة مع جميع عملائها.
على مدى الأعوام القليلة الماضية، طورت synpulse مجموعة قوية من العملاء في مجال التأمين والخدمات المصرفية في البحرين، دبي، دولة الكويت، دولة قطر، المملكة العربية السعودية وباقي الإمارات في الإمارات العربية المتحدة. ستركز عروض الخدمات لعملاء التأمين على النموذج التشغيلي المستهدف، ميكنة الاكتتاب بمساعدة الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية. من ناحية أخرى، بالنسبة لعملاء المجال المصرفي، سيكون التركيز على الخدمات المصرفية الرقمية، التحويل اللازم لإدارة الثروات والتصميم لمنصات متخصصة لتكنولوجيا المعلومات.
"إن عروض synpulse سواء إستشارية او منصات مدارة، بالإضافة الى دعم مركزنا التكنولوجي synpulse8 كلها تلبي تمامًا احتياجات التحول الرقمي في الشرق الأوسط. سنجلب خبرتنا العالمية إلى المنطقة لإرشاد عملائنا الدوليين والمحليين من اجل تسليم مشاريع محلية او خارج الحدود إلى العملاء المحليين او الدوليين. إننا متحمسون لتوسيع بصمتنا العالمية في دبي والاستمرار في إحداث تأثير دائم على مجال الخدمات المالية في الشرق الأوسط"
نقلا عن إنغو موشيك، أحد كبار الشركاء ورئيس فرع synpulse بالإمارات العربية المتحدة
تخطط الشركة العالمية لإنشاء فريق محلي بحلول نهاية عام 2023. سيتألف الفريق من مواهب لديهم خلفيات قوية في الاستشارات والتكنولوجيا محليا او عالميا.
Rhea Concepcion
التحول الرقمي والابتكار هو دافع لجعل أي اقتصاد رقمي رائدا وهذا هو هدف دبي. مكتب synpulse الجديد، بجانب موقعه الجغرافي الذي يعد بوابة لأسواق الشرق الأوسط، يستفيد من هذه الفرصة لزيادة وضوح الشركة في الأسواق الإقليمية. هذا التوسع هو موافق لنهجها "نتابع عملائنا"، من أجل ضمان القرب الجغرافي والعلاقات المباشرة مع جميع عملائها.
على مدى الأعوام القليلة الماضية، طورت synpulse مجموعة قوية من العملاء في مجال التأمين والخدمات المصرفية في البحرين، دبي، دولة الكويت، دولة قطر، المملكة العربية السعودية وباقي الإمارات في الإمارات العربية المتحدة. ستركز عروض الخدمات لعملاء التأمين على النموذج التشغيلي المستهدف، ميكنة الاكتتاب بمساعدة الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية. من ناحية أخرى، بالنسبة لعملاء المجال المصرفي، سيكون التركيز على الخدمات المصرفية الرقمية، التحويل اللازم لإدارة الثروات والتصميم لمنصات متخصصة لتكنولوجيا المعلومات.
"إن عروض synpulse سواء إستشارية او منصات مدارة، بالإضافة الى دعم مركزنا التكنولوجي synpulse8 كلها تلبي تمامًا احتياجات التحول الرقمي في الشرق الأوسط. سنجلب خبرتنا العالمية إلى المنطقة لإرشاد عملائنا الدوليين والمحليين من اجل تسليم مشاريع محلية او خارج الحدود إلى العملاء المحليين او الدوليين. إننا متحمسون لتوسيع بصمتنا العالمية في دبي والاستمرار في إحداث تأثير دائم على مجال الخدمات المالية في الشرق الأوسط"
نقلا عن إنغو موشيك، أحد كبار الشركاء ورئيس فرع synpulse بالإمارات العربية المتحدة
تخطط الشركة العالمية لإنشاء فريق محلي بحلول نهاية عام 2023. سيتألف الفريق من مواهب لديهم خلفيات قوية في الاستشارات والتكنولوجيا محليا او عالميا.
Rhea Concepcion
Synpulse
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