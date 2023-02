Synpulse Global Management Consulting ouvre un bureau à Paris

Paris

PARIS, FRANCE, February 15, 2023 / EINPresswire.com / -- Synpulse , le fournisseur de services professionnels de premier plan pour les grandes institutions bancaires et d'assurance, a officiellement annoncé l'ouverture de son premier bureau à Paris. La société suisse s'appuie sur la forte demande de transformation digitale dans la capitale financière française.Synpulse profite de la position de Paris en tant que hub d'affaires majeur pour élargir son portefeuille de clients dans les marchés francophones, ainsi que pour fournir un support à certains de ses plus grands comptes implémentés en France. La société accompagne ses clients à Paris depuis ces bureaux européens ou genevois, et a maintenant décidé d'investir directement dans des talents locaux."Nous sommes fiers d'ouvrir une agence à Paris et de mettre à disposition de nos clients notre gamme de services complets, allant du conseil à la gestion de plateformes, en tirant parti de notre expertise en produits et en technologie grâce à Synpulse8 . Paris étant renommé pour son environnement hautement compétitif, particulièrement sur le secteur technologique, la ville offre une excellente opportunité pour Synpulse d'accompagner les entreprises françaises de services financiers dans leur transformation digitale.", a déclaré Daniele Abbruzesse, Senior Partner et responsable de Synpulse Paris et Genève.La forte croissance mondiale de Synpulse s’est concrétisée avec l'annonce d'un quatrième associé gérant, Salomon Wettstein, l'élection de cinq nouveaux associés, Inge Halim en Indonésie, Marco Fell en Suisse, Pallav Kapur aux États-Unis, et Rahul Bansal et Yash Shah tous les deux à Singapour, ainsi que par l'ouverture de deux nouveaux bureaux à Paris et à Kuala Lumpur.