عززت ŞİŞECAM مبيعاتها لتبلغ 95.3 مليار ليرة تركية في عام 2022

Prof. Dr. Ahmet Kırman Sisecam Chairman and Executive Member of The Board

Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS (IST:SISE)

İSTANBUL, İSTANBUL - ANADOLU, TüRKIYE, February 6, 2023 /EINPresswire.com/ -- شركة Şişecam التي أسسها الزعيم العالمي الشهير أتاتورك، أصبحت رائدة عالمياً في صناعات الزجاج والكيماويات ومازالت تمضي قدمًا في رحلة نموها. تضيف Şişecam قيمة مستدامة من خلال أنشطتها الإنتاجية في 14 دولة في أربع قارات وقيامها بالمبيعات في أكثر من 150 دولة حول العالم. وفقًا للنتائج المالية لنهاية العام لعام 2022، فقد بلغ صافي مبيعات شركة Şişecam الموحدة 95.3 مليار ليرة تركية (5.8 مليار دولار أمريكي). في نفس الفترة، شكلت المبيعات الدولية 63% من إجمالي مبيعات شركة Şişecam. سجلت شركة Şişecam خلال العام إجمالي استثمارات تُقدّر بقيمة 7.8 مليار ليرة تركية (470 مليون دولار أمريكي) وصادرات بلغت قيمتها 1.1 مليار دولار أمريكي.

وصرح البروفيسور الدكتور أحمد كيرمان، رئيس مجلس إدارة شركة Şişecam والعضو التنفيذي لمجلس الإدارة: "على الرغم من التقلبات المستمرة في الاقتصاد الكلي العالمي والمخاطر الجيوسياسية، فقد واصلت شركة Şişecam رحلتها للنمو المستدام. وعلى الرغم من الاضطرابات في الإنتاج والإمداد والخدمات اللوجستية التي أثرت على جميع الصناعات على نطاق عالمي، فقد حققت شركة Şişecam أهدافها من خلال الاستثمارات الإستراتيجية والكفاءات المكتسبة من خلال التحول إلى One Şişecam وخبرتها البالغة 87 عامًا. سوف نعمل على مواصلة العمل الجاد كشركة تواصل حركة العولمة دون انقطاع، لجعل إنجازاتنا مستدامة ونمونا من خلال إضافة قيمة لمستثمرينا وجميع أصحاب المصلحة لدينا".

4/2/2023 - شركة Şişecam هي رائد عالمي في صناعات الزجاج والكيماويات، وتمضي قدمًا في رحلة النمو التي تخلق قيمة مستدامة. أعلنت شركة Şişecam مؤخرًا عن نتائجها المالية لعام 2022، حيث أبلغت عن صافي مبيعات مجمعة بقيمة 95.3 مليار ليرة تركية وصادرات بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي من تركيا. شكّلت المبيعات الدولية (مجموع الصادرات من تركيا والمبيعات من الإنتاج خارج تركيا) 63٪ من إجمالي مبيعات شركة Şişecam المجمعة. أنتجت الشركة 5.8 مليون طن من الزجاج و 4.9 مليون طن من رماد الصودا و 4.4 مليون طن من المواد الخام الصناعية في عام 2022.

وأشار رئيس مجلس الإدارة والعضو التنفيذي بشركة Şişecam البروفيسور الدكتور أحمد كيرمان أنه "على الرغم من التقلبات المستمرة في الاقتصاد الكلي والمخاطر الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم، فقد أنهينا بنجاح عامًا مليئًا بالتحديات كان له تأثيرات متنوعة مقارنة بالأزمات السابقة واستمرينا في رحلة نمونا. لقد حققنا أهدافنا في بيئة أثرت فيها الاضطرابات في الإنتاج وسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية على جميع الصناعات على نطاق عالمي، من خلال هيكلنا المرن الذي تم إنشاؤه بواسطة التحول إلى One Şişecam، وبفضل 87 عامًا من الخبرة. بصفتنا عائلة Şişecam، فإننا نلتزم كلياً بالحفاظ على عملياتنا التجارية وتطويرها بشكل أكبر بالإضافة إلى دعم نمو الصناعات التي نقدم مدخلات لها في عام 2023. سيكون عام 2023 هو العام الذي نستكمل فيه خطوة التحول الشامل الخاصة بنا كما هو مخطط".

وصرح البروفيسور الدكتور أحمد كيرمان أن شركة Şişecam تتجه بثقة نحو هدفها المتمثل في التصنيف العالمي في المراكز الثلاثة الأولى في مجالات أنشطتها التجارية الرئيسية، مؤكداً أن: "عام 2022- 'السنة العالمية للزجاج' كما أعلنتها الأمم المتحدة (UN) بمساهمة شركة Şişecam كان عامًا مميزًا لشركتنا. لقد مكنتنا قدرات Şişecam المميزة المتمثلة في الاستخدام الاستراتيجي للتكنولوجيا الذكية، والموارد البشرية عالية الكفاءة، وآليات صنع القرار المبنية على البيانات من إضافة قيمة إلى أصحاب المصلحة لدينا. نتائجنا مميزة من ناحية إظهار أداء شركة Şişecam القوي وقدرتها ومرونتها للتكيف مع الظروف المتغيرة في جميع الظروف. نواصل من خلال هذا المنظور المساهمة وإضافة القيمة لمستثمرينا من منظور طويل الأجل حتى في ظل الظروف الصعبة، ونسعى جاهدين لضمان استمرارهم في رحلتهم المبنية على الثقة مع شركة Şişecam. نحن ندرك أن النجاح المستدام لا يعتمد أبدًا على مجرد الفرصة فحسب. لقد حققنا تلك النتائج وحققنا نجاحًا مستدامًا من خلال إدارة التغيير مع التنبؤات المدعومة بالبيانات في مناطق جغرافية متعددة وبفضل كفاءاتنا في إدراك المخاطر".

استثمارات جارية بقيمة 7 مليارات دولار

صرح البروفيسور الدكتور أحمد كيرمان أن شركة Şişecam قد تملكت شركة Refel، الشركة الإيطالية المصنعة للحراريات، في بداية عام 2022 لضمان استدامة استثماراتها. وتابع حديثه: “كان عام 2022 عامًا شديد الأهمية بالنسبة لشركة Şişecam. لقد عقدنا مراسم وضع حجر الأساس لمنشأتنا في المجر التي هي أول استثمار لنا في تغليف الزجاج في أوروبا. كما أعلنا عن استثمارنا في فرن الزجاج المصنفر الجديد وخط المعالجة في مدينة مرسين. وبدأنا التجارب الأولى لتقنية Basalia Technology، وهو ابتكار يحول جميع أنواع النفايات إلى مواد غير ضارة لعالم أكثر استدامة، في منشئتنا مدينة مرسين. مازالت استثماراتنا في تغليف الزجاج في مدينة إسكيشهر، والاستثمار في الزجاج المسطح في أعمال زجاج السيارات، واستثمارات الزجاج المسطح في أعمال الزجاج المعماري قيد التنفيذ. حاليًا ، تصل استثمارات شركة Şişecam المستمرة بما في ذلك استثمار رماد الصودا الطبيعي في الولايات المتحدة إلى ما مجموعه 7 مليارات دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم. تخطط شركة Şişecam في عام 2023 للنمو السريع والحاسم والانتقائي من خلال منشآت الإنتاج الخاصة بها في 14 دولة في أربع قارات، ويعمل بها 24,000 موظف حول العالم. نهدف في النصف الأول من عام 2023 ، إلى تشغيل فرن التغليف الزجاجي الخاص بنا في مدينة إسكيشهير واستثمار الأفران الجديدة المخصصة لزجاج السيارات في مدينة كيركلاريلي. إن دعم جميع استثماراتنا من خلال نهج البحث والتطوير الخاص بنا يمنحنا فرصة مهمة للتميز. من خلال تركيزنا على التميز العالمي وقدرات الإنتاج القوية، نقدم مدخلات لقطاعات مختلفة في العديد من المناطق الجغرافية. نحن نعمل بجد لجعل إنجازاتنا مستدامة، من خلال القوة التي نستمدها من جذورنا وثقافتنا الفريدة وقوتنا في التحول. بدون شك، نواصل بحثنا عن مجالات جديدة تعتمد على التقنيات المتطورة بالإضافة إلى مجالات أنشطتنا الرئيسية. كما أن لدينا إيماناً كاملاً بأن المبادرات التي تضيف قيمة إلى شركة Şişecam وإعادة وضعنا للنهج المستقبلي ستساعدنا على اكتساب فرص جديدة".

صرح البروفيسور الدكتور كيرمان أنه بمجرد اكتمال التحول الرقمي بحلول نهاية عام 2023، ستمتلك شركة Şişecam عالميًا واحدة من البنيات التحتية التكنولوجية الأكثر تكاملاً والتي تغطي جميع مناطقها الجغرافية. "نحن في شركة Şişecam نستعد للمستقبل من خلال تشكيل فهمنا الإداري المتوافق مع تحولنا الوظيفي. والآن، ندخل مرحلة تحول ثقافي لاستكمال جهود التحول الشامل. كما أضاف البروفيسور الدكتور كيرمان: "إننا نقوم بمواءمة جميع عمليات شركة Şişecam التجارية ونركز على التحسين المستمر لتناغمنا مع الكوكب والمجتمع والحياة للوصول إلى هدفنا المتمثل في خلق قيمة مستدامة".

حول Şişecam

تأسست شركة Şişecam عام 1935 للبدء بالصناعات الزجاجية التركية بما يتماشى مع رؤية مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك. وقد أصبحت شركة Şişecam اليوم رائداً عالمياً قوياً في مجالات الزجاج والكيماويات. وتعد شركة Şişecam الشركة العالمية الوحيدة التي تعمل في جميع المجالات الأساسية لإنتاج الزجاج - بما في ذلك الزجاج المسطح والأواني الزجاجية وتغليف الزجاج والألياف الزجاجية. تُصنف شركة Şişecam حالياً بين أكبر مصنعي الأواني الزجاجية في العالم وأكبر خمسة منتجين للتغليف الزجاجي والزجاج المسطح. كما تعد Şişecam واحدة من أكبر ثلاثة منتجين لرماد الصودا في العالم والرائدة عالميًا في مجال كيماويات الكروم.

تلعب شركة Şişecam دورًا رائدًا في مجالات الزجاج المسطح ، والأواني الزجاجية ، وتغليف الزجاج، والكيماويات، والسيارات، والألياف الزجاجية، والتعدين، والطاقة، وإعادة التدوير. كما تدير شركة Şişecam منشآت إنتاج في ألمانيا وإيطاليا وبلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر والبوسنة والهرسك والاتحاد الروسي وجورجيا وأوكرانيا ومصر والهند والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى تركيا.

تتخذ Şişecam خطوات راسخة نحو تحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح واحدة من أكبر ثلاث شركات تصنيع في العالم في مجالات أنشطتها الرئيسية. تعمل شركة Şişecam باستمرار مدفوعة بمواردها البشرية عالية الكفاءة والتقنيات الذكية على تحويل بنيتها التحتية الرقمية وثقافة الشركة مع مراعاة احتياجات المستقبل. مع خبرة تبلغ 87 عامًا و 24,000 موظف، تجري شركة Şişecam أنشطة إنتاج في 14 دولة في أربع قارات وتدير شبكة مبيعات في أكثر من 150 دولة حول العالم. كما تمضي شركة Şişecam قدمًا في رحلة نموها بما يتماشى مع إستراتيجيتها للتميز العالمي ومدعومة بنهج شامل يدعم تطوير نظامها البيئي بالكامل. تتحمل شركة Şişecam مسؤولية حماية الكوكب وتمكين المجتمع وتحويل الحياة من خلال إستراتيجيتها CareforNext ، المتوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمتمحورة حولها. تستخدم شركة Şişecam جميع خبراتها وكفاءاتها لتعزيز التنمية المستدامة في كل جانب.

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