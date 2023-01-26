這是一項數位宣傳活動: 獼猴桃

由歐盟和義大利CSO資助的“歐洲味覺藝術與蔬菜傑作”項目，推薦高品質的歐洲獼猴桃。這是一項數位宣傳活動：一段聲情並茂的Youtube視頻將我們帶入一趟探索這種人見人愛的非凡水果的旅程。

來自歐洲的明信片：獼猴桃