這是一項數位宣傳活動: 獼猴桃
由歐盟和義大利CSO資助的“歐洲味覺藝術與蔬菜傑作”項目，推薦高品質的歐洲獼猴桃。這是一項數位宣傳活動：一段聲情並茂的Youtube視頻將我們帶入一趟探索這種人見人愛的非凡水果的旅程。TAIWAN, January 26, 2023 /EINPresswire.com/ -- 探索歐洲獼猴桃及其風味、傳統和美味食譜所根植的土地：通過一段聲情並茂的視頻，由歐盟和義大利CSO資助的“歐洲味覺藝術與蔬菜傑作”項目將我們帶到義大利羅馬涅的山丘和海岸，品嘗歐洲最奇異的水果。
該視頻發佈後僅15天就達到了25537次播放，觀看完成率為48%。迄今為止，它總共被播放了310個小時，有超過21000名獨立觀眾，總共有53219個印象。經證實，最相關的年齡段在35-44歲和25-34歲之間（58%），其次是18-24歲（51%），其中女性佔比爲49%，男性為48%。
這是如今的消費者越來越意識到在不犧牲口味的情況下過上健康和平衡的生活的重要性的證明：在滿足我們的食慾的同時，必須注意我們所攝入食物的質量和來源，這就是為什麼我們決不能忘記水果和蔬菜等天然食品。
“歐洲味覺藝術與蔬菜傑作”是由歐盟和義大利CSO資助的項目，在台灣（以及中國大陸、日本、泰國和香港）推廣歐洲的新鮮蔬果及其加工產品，其中特別關注了義大利這個美麗和陽光之地的蔬果。
與義大利領先公司合作開展的為期三年的活動，這些公司包括 Apofruit、Cico-Mazzoni、Conserve Italia、Lagnasco、Oranfrizer、Origine 和 RK Growers。
在地中海地區，特別是在義大利種植的獼猴桃繼續受到世界各地消費者的青睞，這要歸功於這些水果的卓越質量和口味，這些水果在20世紀50年代開始被人接受，現在是世界上最好的水果之一。義大利是世界上第二大獼猴桃生產國和出口國。
目前，義大利的獼猴桃正處於旺季!歐洲品味藝術推薦優質的獼猴桃，為您的生活方式注入更多的自然能量!
獼猴桃：集健康和美味於一身的水果
獼猴桃最有趣的方面是其營養成分：其中主要涉及的是維生素C，它不僅是所有維生素中最豐富的，也是這種水果中含量最多的物質。其他營養物質包括維生素K、E、葉酸和礦物質，如非常豐富的鉀、磷和鈣。從能量上講，每100克含有約60卡路里，因此除了具有適度的血糖指數的優勢外，它的熱量也很低。
但獼猴桃的味道非常好，它把每道菜都變成了一個傑作。"歐洲味覺藝術與蔬菜傑作"，建議黃金獼猴桃普切塔。
2人份：吐司2片，黃金獼猴桃，核桃仁適量，藍奶酪30克，火腿4片，百里香適量，蜂蜜適量，石榴籽若干，特級初榨橄欖油一茶匙，精鹽適量
來自歐洲的明信片：獼猴桃
Renato Pagani
CSO Italy
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來自歐洲的明信片：獼猴桃