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來自歐洲的明信片：番茄

由歐盟和義大利CSO資助的「歐洲味覺藝術與蔬菜傑作」項目，在Youtube上一段聲情並茂的視頻中，帶領我們去探索番茄，並品嘗世界上最受歡迎的菜餚：番茄醬義大利麵。

TAIWAN, January 24, 2023 /EINPresswire.com/ -- 探索歐洲番茄和它的味道、傳統和美味食譜所根植的土地：在聲情並茂的視頻「歐洲味覺藝術與蔬菜傑作」中，這個由歐盟和義大利CSO資助的項目將我們帶到義大利波西塔諾和阿馬爾菲海岸的街頭，品嘗最能體現番茄美味的菜餚：番茄醬義大利麵，這道菜是義大利菜餚的象徵，受到全世界的喜愛。

這段視頻的數位宣傳是「歐洲味覺藝術與蔬菜傑作」項目綜合推廣的一部分，其目的是在台灣（以及日本、泰國、中國大陸和香港）推廣歐洲的新鮮蔬果及其加工產品，其中特別關注了產自義大利這個美麗和陽光之地的蔬果。與義大利領先公司合作開展的為期三年的活動，這些公司包括 Apofruit、Cico-Mazzoni、Conserve Italia、Lagnasco、Oranfrizer、Origine 和 RK Growers。

以番茄爲主題的視頻在發佈後僅15天就達到了8633次播放，觀看完成率為 59%。迄今為止，視頻總共被播放了103個小時，有超過8000名獨立觀眾，總共有14528個印象。確認的興趣年齡組爲 35-44歲（70%），其次是25-34歲（69%），其中女性（62%）比男性（61%）略佔優勢。

番茄是全年的餐桌王子：夏季和秋季新鮮番茄，冬季和春季則是番茄罐頭產品，如番茄汁。這是義大利的眾多象徵之一：可以說它是使義大利菜在全世界聞名和不朽的重要因素之一。 事實上，番茄對義大利菜的影響是毋庸置疑的：它們帶來了各種可能，也帶來了深沈而濃烈的色彩，並使許多菜餚的味道更加豐富，包括那些今天在全球享有盛名的菜餚。
今天，義大利在番茄罐頭和加工番茄的生產方面處於領先地位，正是番茄罐頭行業構成了義大利食品工業的優勢之一。我們談論的是義大利最重要的果蔬加工產業鏈之一，不論從營業額還是從生產數量而言均是如此。最著名和最廣泛分布的番茄副產品是番茄果肉、去皮番茄、番茄罐頭、番茄濃縮與塊狀番茄，以及由至少50%的副產品所組成的所有醬汁和肉汁。在義大利，多家重要的罐頭公司都帶領這各自的市場領域，按照加工方法和長期累積下來的技術，加工大量的產品。 番茄就是所謂的紅色黃金，仍然是義大利出口的必備品之一，是義大利製造在國外最獨特和最有代表性的產品之一，而這不是巧合。義大利每年生產約600萬噸番茄。

番茄：健康和美味......如此美味，以至於人們會用麵包擦乾淨盤子上剩餘的番茄汁（scarpetta）
西紅柿不含脂肪，碳水化合物含量低，含有大量纖維素、多種礦物質和大量抗氧化劑。

番茄醬義大利麵（4人份）： - 義大利麵條320克 - 去皮番茄800克 - 特級初榨橄欖油30克 - 大蒜1瓣 - 羅勒適量 - 精鹽適量

來自歐洲的明信片：番茄

Laura Maini
CSO Italy
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