亚洲未来食品大会FFA2023宣布主要合作伙伴，扩大FFA奖项的申请范围
EINPresswire.com/ -- 2023年1月18日，新加坡
第七届亚洲未来食品大会将于2023年5月16 - 17日在新加坡举办。联合国粮食及农业组织（粮农组织）首席科学家Ismahane Elouafi博士将作为主嘉宾出席大会活动。在亚洲未来食品大会中，与会者将通过炉边对谈、辩论、主题演讲获得各式各样战略见解并建立无与伦比的人际关系网，真正与行业专家、思想领袖、学术界、投资者和企业家接触并交流。
在城市化和中等收入消费者不断增长的推动下，亚洲为更强劲、更可持续的经济增长和发展提供了机会。在过去六年中，在合作伙伴的支持下，亚洲未来食品大会为来自亚太地区的70多家早期初创企业提供了一个独特的平台来展示他们的尖端创新，并为他们发放了超过100万美元的奖金。
第七届亚洲未来食品大会将把焦点放在创建安全、可持续的农业食品系统的最新创新上，并很高兴欢迎嘉吉再次成为其冠名合作伙伴。
嘉吉亚太区主席，Ross Hamou-Jennings、说:”嘉吉很荣幸能连续第三年成为亚洲未来食品大会的冠名合作伙伴。以我们之前赞助的经验证明，像我们这样的农业公司能通过亚洲未来食品大会与早期初创企业合作，加强企业的创新和数码增长引擎的强大推动力。嘉吉的业务规模、跨国业务、和业务多样性使我们处于优势的地位，成为 FFA 讨论的中心。我们非常期待利用我们独特的见解共同应对该地区充满活力的食品和农业行业面临的紧迫挑战。“
本届大会将推出两次圆桌论坛，将舞台交给各个公司的首席技术官和首席可持续发展官参加，以开启改变游戏规则的创新并进行投资，从而加强该行业提供解决方案的能力，不仅养活地球，还能可持续地养活地球。
布勒集团Bühler Group首席技术官Ian Roberts博士表示：“我们必须探索怎样利用公司专业领域以外的共享资源和概念，合作解决方案以应对亚洲最紧迫的粮食系统挑战。圆桌论坛将促进来自领先食品公司的关键决策者之间的建设性参与，这样我们就可以找到解决方案并共同创新，利于我们能够以更广泛、包容的方式找到解决方案。我认为，通过生态系统方法解决当前支离破碎的局面是一个巨大的机会，在这里我们建立了一个实践社区，分享从公司内部自上而下的经验教训和能力建设。我们期待着与亚洲未来食品大会团队的密切合作，为今年的大会活动增添激动人心的新成员！”
新加坡领先的公共研究机构科学、技术与研究机构A*STAR与嘉吉和布勒一起成为主要合作伙伴。嘉吉和A*STAR也将组成亚洲未来食品大奖的评审团。
报名参赛
第七届亚洲未来食品大会将于今年 5 月16 - 17日在新加坡举行为期 2 天的面对面会议。 评审团评估后，将从亚太地区选出的 10 名决赛选手在大会上展示他们的创新，并角逐 100,000 美元的大奖。 有资格获得此奖项的初创公司必须已完成概念验证。
农食科技已经成熟，除了不断增加的投资外，亚太地区以外的地区也有解决方案，这些解决方案具有进入该市场并扩展到该地区的强大潜力。考虑到该地区提供的巨大市场机会，ID资本正在为亚太地区以外的初创企业引入额外的奖励途径。此类初创公司必须有商业可行性证明和向亚太地区扩张的具体计划。 这是有史以来第一个“亚洲之门”奖项，将在ID资本的支持下加快其在亚洲的扩张步伐，促进该地区的战略和业务发展。
“亚洲未来食品奖”与“亚洲之门”奖项现已开放申请，可点击该链接申请报名参赛https://futurefoodasia.com/ffa2023/
关于ID 资本
ID 资本是一家总部位于新加坡的投资公司，专注于亚太地区的农业科技与食品科技领域。ID 资本是亚太地区农业食品行业的先驱，其2016年推出的亚洲未来食品平台（Future Food Asia）促进了该地区的产业生态系统。ID资本的投资理论基于这样一个事实：在这个不断增长的领域，亚太地区是高增长和高风险的焦点。ID 资本也是新加坡创业资本（Startup SG Equity）农业食品科技领域的指定合作伙伴。
进一步了解或咨询，请邮件联系ffaa@idcapital.com.sg
关于嘉吉
嘉吉帮助全球食品系统为您服务。我们将农民与市场联系起来，将客户与食材联系起来，将家庭与日常必需品联系起来——从他们吃的食物到他们走的路。我们在世界各地的 155,000 名团队成员有目的地进行创新，在我们努力以安全、负责任和可持续的方式滋养世界的同时，为我们的合作伙伴和社区授权赋能。
从减少甲烷排放的饲料到基于废物的可再生燃料，可能性是无限的。但我们的价值观保持不变。我们的宗旨：人为本， 突破， 和正直。这就是 157 年来我们如何满足我们称之为邻居的人们和我们称之为家园的星球的需求——以及我们将如何为子孙后代这样做。如需更多信息，请访问 Cargill.com 和我们的新闻中心。
关于布勒集团
布勒集团Bühler的目标是为更美好的世界创造创新，平衡经济、人类和自然的需求。作为食品和移动行业的相关解决方案合作伙伴，布勒致力于最迟在2025年前使解决方案成倍增长，从而将客户价值链中的能源、废物和水资源的需求50%。每天有数十亿人接触到布勒技术，以满足他们对食物和出行的基本需求。每天有 20 亿人享用布勒设备生产的食品；十亿人乘坐使用布勒技术生产的零件制造的车辆出行。无数人戴眼镜、使用智能手机、阅读报纸和杂志——所有这些都依赖于布勒工艺技术和解决方案。 凭借这种全球相关性，布勒在将当今的全球挑战转化为可持续发展业务方面处于独特的地位。布勒致力于为世界提供安全的食物，并为保护气候尽自己的一份力量，提供使汽车、建筑和机械更节能的解决方案。
布勒将营业额的5%用于研发。2021年，约12500名员工共同创造了27亿瑞士法郎的营业额。作为一家瑞士家族企业，布勒活跃于全球140个国家，在24个国家运营着103个服务站、30个生产基地和应用与培训中心的全球网络。
布勒集团官网：www.buhlergroup.com
关于新加坡科技研究局（A*STAR）
新加坡科技研究局（A*STAR）是新加坡领先的公共研发机构，通过引领产业导向的科学研究，力求推进科学发现并且开发创新技术。通过开放式创新，我们与公共和私营部门的合作伙伴合作，共同造福社会。
作为一个科技组织，A*STAR是学术界和产业界之间的桥梁。A*STAR的研究为新加坡创造了经济增长和就业机会，并通过促进社会效益（如改善医疗、城市生活和可持续发展）改善人民的生活。
A*STAR在为机构和研究组织乃至更广泛地研究社区和行业培育和发展多样化的人才和领导者中发挥着关键作用。A*STAR的研发活动涵盖生物医学科学、物理科学和工程，研究实体主要位于Biopolis和Fusionopolis。
新资讯请访问www.a-star.sg。
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有关会议的更多详细信息，请访问 https://futurefoodasia.com/ffa2023/
Isabelle Decitre
第七届亚洲未来食品大会将于2023年5月16 - 17日在新加坡举办。联合国粮食及农业组织（粮农组织）首席科学家Ismahane Elouafi博士将作为主嘉宾出席大会活动。在亚洲未来食品大会中，与会者将通过炉边对谈、辩论、主题演讲获得各式各样战略见解并建立无与伦比的人际关系网，真正与行业专家、思想领袖、学术界、投资者和企业家接触并交流。
在城市化和中等收入消费者不断增长的推动下，亚洲为更强劲、更可持续的经济增长和发展提供了机会。在过去六年中，在合作伙伴的支持下，亚洲未来食品大会为来自亚太地区的70多家早期初创企业提供了一个独特的平台来展示他们的尖端创新，并为他们发放了超过100万美元的奖金。
第七届亚洲未来食品大会将把焦点放在创建安全、可持续的农业食品系统的最新创新上，并很高兴欢迎嘉吉再次成为其冠名合作伙伴。
嘉吉亚太区主席，Ross Hamou-Jennings、说:”嘉吉很荣幸能连续第三年成为亚洲未来食品大会的冠名合作伙伴。以我们之前赞助的经验证明，像我们这样的农业公司能通过亚洲未来食品大会与早期初创企业合作，加强企业的创新和数码增长引擎的强大推动力。嘉吉的业务规模、跨国业务、和业务多样性使我们处于优势的地位，成为 FFA 讨论的中心。我们非常期待利用我们独特的见解共同应对该地区充满活力的食品和农业行业面临的紧迫挑战。“
本届大会将推出两次圆桌论坛，将舞台交给各个公司的首席技术官和首席可持续发展官参加，以开启改变游戏规则的创新并进行投资，从而加强该行业提供解决方案的能力，不仅养活地球，还能可持续地养活地球。
布勒集团Bühler Group首席技术官Ian Roberts博士表示：“我们必须探索怎样利用公司专业领域以外的共享资源和概念，合作解决方案以应对亚洲最紧迫的粮食系统挑战。圆桌论坛将促进来自领先食品公司的关键决策者之间的建设性参与，这样我们就可以找到解决方案并共同创新，利于我们能够以更广泛、包容的方式找到解决方案。我认为，通过生态系统方法解决当前支离破碎的局面是一个巨大的机会，在这里我们建立了一个实践社区，分享从公司内部自上而下的经验教训和能力建设。我们期待着与亚洲未来食品大会团队的密切合作，为今年的大会活动增添激动人心的新成员！”
新加坡领先的公共研究机构科学、技术与研究机构A*STAR与嘉吉和布勒一起成为主要合作伙伴。嘉吉和A*STAR也将组成亚洲未来食品大奖的评审团。
报名参赛
第七届亚洲未来食品大会将于今年 5 月16 - 17日在新加坡举行为期 2 天的面对面会议。 评审团评估后，将从亚太地区选出的 10 名决赛选手在大会上展示他们的创新，并角逐 100,000 美元的大奖。 有资格获得此奖项的初创公司必须已完成概念验证。
农食科技已经成熟，除了不断增加的投资外，亚太地区以外的地区也有解决方案，这些解决方案具有进入该市场并扩展到该地区的强大潜力。考虑到该地区提供的巨大市场机会，ID资本正在为亚太地区以外的初创企业引入额外的奖励途径。此类初创公司必须有商业可行性证明和向亚太地区扩张的具体计划。 这是有史以来第一个“亚洲之门”奖项，将在ID资本的支持下加快其在亚洲的扩张步伐，促进该地区的战略和业务发展。
“亚洲未来食品奖”与“亚洲之门”奖项现已开放申请，可点击该链接申请报名参赛https://futurefoodasia.com/ffa2023/
关于ID 资本
ID 资本是一家总部位于新加坡的投资公司，专注于亚太地区的农业科技与食品科技领域。ID 资本是亚太地区农业食品行业的先驱，其2016年推出的亚洲未来食品平台（Future Food Asia）促进了该地区的产业生态系统。ID资本的投资理论基于这样一个事实：在这个不断增长的领域，亚太地区是高增长和高风险的焦点。ID 资本也是新加坡创业资本（Startup SG Equity）农业食品科技领域的指定合作伙伴。
进一步了解或咨询，请邮件联系ffaa@idcapital.com.sg
关于嘉吉
嘉吉帮助全球食品系统为您服务。我们将农民与市场联系起来，将客户与食材联系起来，将家庭与日常必需品联系起来——从他们吃的食物到他们走的路。我们在世界各地的 155,000 名团队成员有目的地进行创新，在我们努力以安全、负责任和可持续的方式滋养世界的同时，为我们的合作伙伴和社区授权赋能。
从减少甲烷排放的饲料到基于废物的可再生燃料，可能性是无限的。但我们的价值观保持不变。我们的宗旨：人为本， 突破， 和正直。这就是 157 年来我们如何满足我们称之为邻居的人们和我们称之为家园的星球的需求——以及我们将如何为子孙后代这样做。如需更多信息，请访问 Cargill.com 和我们的新闻中心。
关于布勒集团
布勒集团Bühler的目标是为更美好的世界创造创新，平衡经济、人类和自然的需求。作为食品和移动行业的相关解决方案合作伙伴，布勒致力于最迟在2025年前使解决方案成倍增长，从而将客户价值链中的能源、废物和水资源的需求50%。每天有数十亿人接触到布勒技术，以满足他们对食物和出行的基本需求。每天有 20 亿人享用布勒设备生产的食品；十亿人乘坐使用布勒技术生产的零件制造的车辆出行。无数人戴眼镜、使用智能手机、阅读报纸和杂志——所有这些都依赖于布勒工艺技术和解决方案。 凭借这种全球相关性，布勒在将当今的全球挑战转化为可持续发展业务方面处于独特的地位。布勒致力于为世界提供安全的食物，并为保护气候尽自己的一份力量，提供使汽车、建筑和机械更节能的解决方案。
布勒将营业额的5%用于研发。2021年，约12500名员工共同创造了27亿瑞士法郎的营业额。作为一家瑞士家族企业，布勒活跃于全球140个国家，在24个国家运营着103个服务站、30个生产基地和应用与培训中心的全球网络。
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关于新加坡科技研究局（A*STAR）
新加坡科技研究局（A*STAR）是新加坡领先的公共研发机构，通过引领产业导向的科学研究，力求推进科学发现并且开发创新技术。通过开放式创新，我们与公共和私营部门的合作伙伴合作，共同造福社会。
作为一个科技组织，A*STAR是学术界和产业界之间的桥梁。A*STAR的研究为新加坡创造了经济增长和就业机会，并通过促进社会效益（如改善医疗、城市生活和可持续发展）改善人民的生活。
A*STAR在为机构和研究组织乃至更广泛地研究社区和行业培育和发展多样化的人才和领导者中发挥着关键作用。A*STAR的研发活动涵盖生物医学科学、物理科学和工程，研究实体主要位于Biopolis和Fusionopolis。
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