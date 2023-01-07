Встреча Президента Туркменистана с Премьером Государственного Совета Китайской Народной Республики

07/01/2023

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6 января 2023 года Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в рамках государственного визита в Китай встретился с Премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

Выразив искреннюю признательность за тёплый приём, глава Туркменистана подчеркнул, что воспринимает свой первый государственный визит в КНР как событие, призванное придать новый импульс укреплению и развитию традиционно дружественного и братского диалога двух стран, изначально выстраиваемого на принципах равенства, взаимного уважения и доброй воли.

При этом отмечалась символичность даты 6 января как дня установления дипломатических отношений между нашими странами, демонстрирующими приверженность долгосрочному партнёрству, носящему стратегический характер.

За эти годы межгосударственный диалог получил активное развитие и продолжает неуклонно расширяться во благо двух дружественных народов. В данной связи глава государства подчеркнул значение подписанной в сентябре 2013 года между Туркменистаном и Китайской Народной Республикой Совместной декларации об установлении отношений стратегического партнёрства, которая вывела традиционное многолетнее сотрудничество на качественно новый, отвечающий взаимным интересам уровень.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян подчеркнул, что нынешний визит главы Туркменистана расценивают в его стране как важный шаг на пути упрочения дружбы наших народов, новую страницу в истории межгосударственных отношений. Подчёркивалось, что в Китае с огромным воодушевлением воспринимают достижения Туркменистана на пути прогрессивных преобразований и реформ, осуществляемых под руководством Президента Сердара Бердымухамедова.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах туркмено-китайского сотрудничества, располагающего внушительным потенциалом для наращивания взаимовыгодных связей с учётом современных реалий и возможностей. Укреплению и диверсификации двустороннего партнёрства во многом содействует и успешная реализация договорённостей, достигнутых на высшем уровне.

Развивая конструктивный политико-дипломатический диалог, Туркменистан и Китай продуктивно взаимодействуют в торгово-экономической сфере, в таких приоритетных направлениях, как топ­ливно-энергетический комплекс, транспортно-коммуникационный сектор, ряд других отраслей. Значимая роль при этом отводится деятельности Межправительственного туркмено-китайского комитета по сотрудничеству. В данной связи, с учётом огромного потенциала взаи­модействия, прозвучало предложение подготовить и провести его очередное заседание.

Вместе с тем отмечалось, что китайские компании проявляют большой интерес к туркменскому рынку, где создан благоприятный инвестиционный климат. В активе двустороннего делового сотрудничества – совместная реализация крупных инфраструктурных проектов, осуществляемых в нашей стране. Перспективным вектором парт­нёрства также обозначена область внедрения передовых технологий.

Подчёркивалось, что двусторонние связи органично дополняются эффективным партнёрством в рамках ООН, других авторитетных международных и региональных организаций, в том числе в формате «Центральная Азия – Китай».

При этом отмечалось, что Китай с большим уважением относится к нейтральному статусу нашей страны, выступающему значимым фактором обеспечения мира и стабильности в регионе, а также всецело поддерживает созидательные инициативы туркменской стороны. Неуклонно следуя принятым на себя обязательствам, вытекающим из статуса нейтралитета, дважды подтверждённого специальными Резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, Туркменистан снискал репутацию надёжного и ответственного партнёра и высокий авторитет на международной арене.

В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов и Премьер Государственного Совета КНР Ли Кэцян выразили уверенность, что плодотворные межгосударственные отношения будут и впредь динамично развиваться на общее благо, наполняясь новым конкретным содержанием.