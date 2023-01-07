Президент Туркменистана встретился с руководителем Всекитайского собрания народных представителей КНР

07/01/2023

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6 января 2023 года в Доме народных собраний Китая в рамках государственного визита Президента Туркменистана в Китай состоялась встреча главы государства Сердара Бердымухамедова с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по ряду ключевых аспектов двустороннего взаимодействия. Подчёркивалось значение нынешнего визита главы Туркменистана в Пекин, предпринятого в год 10-летия Совместной декларации об установлении отношений стратегического партнёрства и 31-й годовщины дипломатических отношений между двумя странами.

Президент Сердар Бердымухамедов передал Председателю Постоянного комитета ВСНП Китая Ли Чжаньшу сердечные приветствия и наилучшие пожелания от Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Председателя Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана Г.Маммедовой, констатировав, что тесное, инициативное взаимодействие по линии законодательных органов является важнейшей составляющей межгосударственного диалога и укрепления дружбы туркменского и китайского народов.

Дав высокую оценку нынешнему состоянию двустороннего сотрудничества, глава государства подчеркнул исключительную результативность проведённых сегодня переговоров на высшем уровне, по итогам которых подписан солидный пакет документов, открывающих новые возможности для дальнейшего развития многоаспектных туркмено-китайских отношений.

Было подчеркнуто, что Туркменистан стремится к всестороннему укреплению межгосударственного сотрудничества с Китаем в энергетической, торгово-экономической и гуманитарной областях на благо народов двух стран. Также Туркменская сторона выступает за интенсификацию межпарламентского диалога.

В свою очередь, назвав межпарламентское взаимодействие важной составляющей в развитии отношений дружбы и сотрудничества двух стран, Ли Чжаньшу сказал, что в последние годы между ВСНП и Милли Генгешем Туркменистана установлены регулярные контакты на различных уровнях. Китай и Туркменистан, сохраняя высокое взаимопонимание, активизируют связи между представителями парламентов и политических партий двух государств. В этой связи Ли Чжаньшу передал приглашение Председателю Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедову посетить Китайскую Народную Республику в удобное для него время.

Далее стороны отметили продуктивность предпринимаемых шагов по расширению договорно-правовой базы, способствующей развитию диалога между парламентами двух стран, и обмена опытом в области законотворчества. Примером тому служат двусторонние встречи и визиты, создание межпарламентской группы дружбы Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана и Всекитайского собрания народных представителей КНР.

В ходе обсуждения перспектив туркмено-китайского межпарламентского взаимодействия подчёркивалось значение установившегося конструктивного сотрудничества с КНР по линии ООН, других авторитетных международных и региональных организаций и структур, эффективного задействования возможностей партнёрства в формате «Центральная Азия – Китай». В данной связи отмечалась целесообразность создания межпарламентского совета «Центральная Азия – Китай» и проведения совместного форума «Туркменистан–Китай: женщины и молодёжь».

В завершение встречи стороны выразили уверенность, что отношения между двумя нашими странами ожидает большое будущее с учётом общих интересов и совпадающих взглядов на тенденции глобального развития.