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Состоялся государственный визит Президента Туркменистана в Китайскую Народную Республику

Состоялся государственный визит Президента Туркменистана в Китайскую Народную Республику

07/01/2023

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5-6 января 2023 года состоялся государственный визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Китайскую Народную Республику.

Следует отметить, что это первый зарубежный визит главы государства в нынешнем году, который совпал с отмечаемой 6 января знаменательной датой – 31-й годовщиной со дня установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Китаем.

5 января президентский авиалайнер прибыл в Международный аэропорт Пекина «Шоуду», где у трапа самолёта главу Туркменского государства приветствовали официальные лица. Из аэропорта автомобильный кортеж главы Туркменистана направился к государственной резиденции «Дяоюйтай».

6 января в первой половине дня в Пекине состоялись переговоры между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

В Доме народных собраний Китая Президента Туркменистана приветствовал Председатель КНР. После церемонии официального фотографирования на фоне Государственных флагов двух стран Президент Туркменистана и Председатель КНР приветствовали членов официальных делегаций.

Далее состоялась встреча в расширенном составе – с участием членов официальных делегаций двух стран.

Отмечая плодотворный характер двустороннего партнёрства, которому в последнее десятилетие придан стратегический характер, китайский лидер выразил уверенность, что достигнутые в рамках нынешней встречи договорённости, закреплённые в готовящихся к подписанию документах, будут способствовать дальнейшему укреплению взаимовыгодного межгосударственного сотрудничества.

Поблагодарив главу Туркменистана за оказываемую поддержку поступательному развитию китайско-туркменских отношений, Председатель КНР отметил, что под руководством выдающегося руководителя нового поколения Сердара Бердымухамедова в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, Туркменистан уверенно следует по пути прогресса и процветания, добиваясь успехов во всех сферах.

Председатель КНР Си Цзиньпин также адресовал наилучшие пожелания Председателю Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, внёсшему неоценимый вклад в укрепление межгосударственных отношений и попросил передать Аркадагу приглашение посетить Китай в любое удобное время.

От имени туркменской делегации глава государства Сердар Бердымухамедов поблагодарил Председателя КНР Си Цзиньпина за гостеприимство, тёплый приём и созданные прекрасные условия для пребывания и работы в Пекине, а также передал искренние слова приветствия и наилучшие пожелания от Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана.

Отмечалось, что отношения Туркменистана и Китая имеют многовековую историю, на всём протяжении которой между двумя народами происходил благотворный процесс взаимного познания, проникновения культур, традиций, мировоззрений.

Сегодня Туркменистан и Китай могут гордиться достигнутым уровнем взаимного доверия и понимания. Налажены эффективные механизмы сотрудничества в самых разных сферах, создана солидная правовая база, осуществляются плодотворные контакты на правительственном уровне, расширяются связи между общественными организациями, деятелями культуры и науки, по партийной и парламентской линии. Идёт живой, творческий процесс взаимного сближения двух государств и народов, укрепление фундамента дружбы и сотрудничества на десятилетия вперёд.

Подписанная в сентябре 2013 года Совместная декларация об установлении отношений стратегического партнёрства составляет опорный каркас отношений Туркменистана и Китая, определяет смысл двусторонних связей.

Также отмечалось, что в настоящее время активно идёт углублённое сопряжение инициативы Китая «Один пояс, один путь» со стратегией Туркменистана «Возрождение Великого Шёлкового пути». В современных условиях наличие объективных взаимных интересов позволяет Туркменистану и Китаю успешно наращивать партнёрство в контексте реализации этих концепций. Они призваны дать стимул экономическому развитию в Евразии, объединяя огромное пространство от Тихого до Атлантического океанов на современных принципах, формируя связанные между собой производственные и технологические циклы и промышленные пояса, содействуя решению многих социальных проблем, повышению качества жизни и благосостояния народов.

Было подчеркнуто, что традиционно важное место в туркмено-китайском диалоге отводится Центральной Азии. Здесь базовые установки наших стран также близки: Туркменистан и Китай выступают за создание в этой части земного шара прочной системы безопасности, основанной на многостороннем балансе интересов и приверженности политико-дипломатическим методам решения возникающих проблем. При этом был отмечен позитивный вклад в этот процесс нового формата политического взаимодействия «Центральная Азия – Китай».

Говоря о межпарламентских связях, имеющих важное значение в деле расширения туркмено-китайского сотрудничества, отмечено, что Туркменистан рассматривает их как ценный ресурс сближения и взаимопонимания между нашими государствами и народами. Выступая за активизацию контактов между туркменскими и китайскими законодателями, налаживание практики регулярных взаимных обменов, выражена уверенность в том, что организация в нынешнем году визита в Китай Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана станет мощным импульсом в укреплении дружбы и сотрудничества между Туркменистаном и Китаем.

В рамках переговоров с удовлетворением отмечалось растущее из года в год торгово-экономическое партнёрство между двумя странами, которое развивается стабильно, поступательно, на основе равноправия и обоюдной выгоды.

Президент Туркменистана подчеркнул, что важнейшим приоритетом сотрудничества Туркменистана и КНР является топливно-энергетическая сфера, так как наши государства обладают здесь огромным потенциалом.

Глава Туркменского государства далее отметил, что сегодня стороны работают над вопросами увеличения объёмов поставок газа из Туркменистана в Китай с учётом возрастающих потребностей китайской экономики и возможностей ресурсной базы Туркменистана. В этой связи идёт процесс предметного обсуждения проекта строительства четвёртой линии газопровода Туркменистан–Китай.

В настоящее время Туркменистан совместно с партнёрами создаёт разветвлённую сеть транспортно-транзитной и логистической инфраструктуры комбинированного типа по линиям Восток–Запад и Север–Юг. В перспективе она будет включать в себя транзитные коридоры, выходящие на регионы Каспийского моря, Черноморского бассейна, Балтии. Это открывает оптимальный сухопутный путь на европейские и ближневосточные рынки через территорию Центральной Азии из Азиатско-Тихоокеанского региона.

Наряду с конструктивным политическим диалогом, эффективным торгово-экономическим сотрудничеством важное место в туркмено-китайских связях занимают вопросы образования, культуры, науки, спорта, здравоохранения, продолжил глава государства, подчеркнув, что в Туркменистане высоко ценится готовность китайских партнёров принимать на обучение наших юношей и девушек.

В данной связи было отмечено, что и в Туркменистане уделяется большое внимание изучению китайского языка. В Туркменском государственном университете, им.Махтумкули, Национальном институте мировых языков им.Довлетмаммета Азади и других вузах преподаётся китайский язык.

Состоявшийся в прошлом году 20-й съезд Коммунистической партии Китая стал эпохальным событием, определившим магистральные пути дальнейшего поступательного развития Китайской Народной Республики во всех сферах.

Пользуясь случаем, глава Туркменистана поздравил руководство Коммунистической партии Китая с успешным проведением съезда, выразив уверенность, что его созидательные результаты окажут огромное благотворное воздействие не только на развитие самого Китая, но и на обстановку во всём мире.

В завершение Президент Сердар Бердымухамедов искренне поблагодарил китайского лидера за огромный личный вклад в развитие стратегического партнёрства с Туркменистаном, постоянную заботу и внимание к отношениям с нашей страной.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин отметил большое значение, придаваемое нынешним переговорам на высшем уровне, выразив неизменную приверженность КНР курсу на дальнейшее наращивание взаимовыгодного сотрудничества с Туркменистаном как долгосрочным, стратегическим партнёром.

Была выражена признательность за активное взаимодействие двух стран в рамках крупнейших международных организаций, в первую очередь Организации Объединённых Наций, а также поддержку Туркменистаном инициатив и предложений, выдвигаемых Китаем.

Председатель КНР отмечая, что развитию нашего доверительного диалога способствует и активное сотрудничество двух государств в формате «Центральная Азия – Китай», предложил провести очередное заседание стран-участниц в ближайшее время.

Касаясь вопросов двустороннего сотрудничества, в числе важнейших областей приложения интересов китайский лидер назвал традиционные топливно-энергетический и транспортно-коммуникационный комплексы, а также сферы здравоохранения, связи, высоких технологий и многие другие.

В этом отношении большие задачи возлагаются на Туркмено-китайский межправительственный комитет по сотрудничеству.

Как подчёркивалось, неотъемлемой составляющей туркмено-китайских отношений является гуманитарное направление, в том числе по линии науки, образования и культуры.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выразил уверенность в дальнейшем поступательном развитии установившегося конструктивного межгосударственного диалога, опирающегося на многовековые традиции дружбы и доверия между туркменским и китайским народами.

В ходе переговоров главы двух государств обменялись мнениями по широкому кругу вопросов туркмено-китайских отношений, многопланового межгосударственного сотрудничества, выстраиваемого на долгосрочной, взаимовыгодной основе, а также обсудили актуальные темы международной и региональной повестки, представляющие взаимный интерес.

Президент Сердар Бердымухамедов пригласил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина посетить Туркменистан с государственным визитом в любое удобное время.

Приглашение было с благодарностью принято. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

Затем встреча продолжилась в узком составе.

В рамках переговоров были обсуждены нынешнее состояние и перспективы развития туркмено-китайского сотрудничества с учётом современных тенденций глобальной экономики и приоритетов социально-экономического развития двух стран.

Были озвучены основные подходы сторон к дальнейшему выстраиванию межгосударственного диалога, неизменными принципами которого были и остаются доверие, равноправие и взаимоуважение.

Особо подчёркивалась важность продолжения активных контактов на различных уровнях, а также взаимной поддержки в рамках Организации Объединённых Наций, других авторитетных международных организаций и региональных структур.

Выразив удовлетворение итогами проведённых переговоров, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подтвердили обоюдную заинтересованность сторон в развитии и дальнейшем углублении полномасштабного стратегического партнёрства в интересах двух дружественных государств и их братских народов, высказав уверенность, что этим благим целям будут напрямую служить итоги нынешней встречи на высшем уровне.

По итогам переговоров состоялась церемония подписания двусторонних документов.

По окончании официальной части в честь Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин дал официальный обед.

По завершению официального обеда главы двух государств выразили твёрдую убеждённость в том, что достигнутые сегодня важные договорённости послужат дальнейшему успешному развитию традиционных отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между туркменским и китайским народами.

В этот же день Президент Сердар Бердымухамедов провёл встречи с Премьером Госсовета Китайской Народной Республики Ли Кэцяном и Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу.

В рамках визита представители Правительственной делегации нашей страны провели переговоры с членами совместного межправительственного комитета по сотрудничеству с китайской стороны.

Основной темой обсуждения стали конкретные шаги по диверсификации взаимовыгодного партнёрства по широкому спектру направлений, скорейшему выводу его на качественно новый, отвечающий обоюдным интересам уровень.

Стороны с удовлетворением отметили, что установившиеся отношения взаимопонимания и уважения между двумя странами и их лидерами, наряду с регулярными, продуктивными контактами на межправительственном и межведомственном уровнях, создают благоприятную основу для эффективного взаимодействия по ряду приоритетных направлений. В числе важнейших из них – торгово-экономическая, топливно-энергетическая, транспортно-коммуникационная и культурно-гуманитарная сферы, сотрудничество в которых всецело отвечает приоритетам развития двух дружественных государств.

В данной связи была отмечена важность слаженной работы в рамках Туркмено-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, призванного выявлять новые перспективные направления и содействовать переводу всех достигнутых договорённостей в практическую плоскость.

В этот же день члены официальной делегации нашей страны встретились с туркменскими студентами, обучающимися в вузах Китая.

Молодые туркменистанцы, передавая Президенту Сердару Бердымухамедову и Герою­Аркадагу слова глубокой признательности за проявляемую заботу о молодёжи, создании всех условий для её всестороннего гармоничного развития, заверили, что в 2023 году, проходящем под глубоко символичным девизом «Счастливая молодёжь с Аркадаг Сердаром» будут, со своей стороны, вносить посильный вклад в повышение авторитета любимой Отчизны, а также в укрепление отношений дружбы между туркменским и китайским народами.

В память о знаменательном событии студентам была вручена книга Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова «Ömrümiň manysy».

Во второй половине Президент Туркменистана посетил Национальный музей Китая, где была осмотрена уникальная экспозиция крупнейшего в мире музея, созданного в целях сохранения и популяризации богатейшего искусства и многотысячелетней истории китайского народа.

Завершив государственный визит в Китайскую Народную Республику, Президент Сердар Бердымухамедов отбыл в Туркменистан.

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Состоялся государственный визит Президента Туркменистана в Китайскую Народную Республику

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