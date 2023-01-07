Submit Release
News Search

There were 586 press releases posted in the last 24 hours and 332,662 in the last 365 days.

Подписаны документы, направленные на укрепление туркмено-китайского стратегического партнёрства

Подписаны документы, направленные на укрепление туркмено-китайского стратегического партнёрства

07/01/2023

89

По итогам переговоров на высшем уровне 6 января 2023 года в Пекине состоялась церемония подписания солидного пакета двусторонних документов.

Президент Сердар Бердымухамедов и Председатель КНР Си Цзиньпин подписали Совместное заявление Туркменистана и Китайской Народной Республики.

В присутствии глав двух дружественных государств был подписан ряд других важных документов, призванных вывести традиционное туркмено-китайское партнёрство на качественно новый, отвечающий взаимным интересам уровень, в их числе:

- Меморандум о сотрудничестве между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Китайской Народной Республики на 2023–2024 годы;

- Протокол о внесении дополнений в Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Китайской Народной Республики о создании Туркмено-китайского комитета по сотрудничеству от 29 августа 2008 года;

- Меморандум о взаимопонимании по содействию инвестиционному сотрудничеству в области цифровой экономики между Правительством Туркменистана и Правительством Китайской Народной Республики;

- Меморандум о взаимопонимании по содействию инвестиционному сотрудничеству в области зелёного развития между Правительством Туркменистана и Правительством Китайской Народной Республики;

- Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Китайской Народной Республики по сопряжению международных инициатив «Возрождение Великого Шёлкового пути» и «Один пояс, один путь»;

- План сотрудничества в области культуры между Минис­терством культуры Туркменистана и Министерством культуры и туризма Китайской Народной Республики на 2023–2026 годы;

- Соглашение об обмене новостями и сотрудничестве между Государственным информационным агентством Туркменистана и Информационным агентством «Синьхуа» Китайской Народной Республики;

- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Государственным информационным агентством Туркменистана и газетой «Жэньминь жибао» (Китайская Народная Республика);

- Меморандум об информационно-новостном сотрудничестве между Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии и Медиа­корпорацией Китая;

- План действий в области здравоохранения между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Государственной комиссией Китайской Народной Республики по здравоохранению на период 2023–2027 годы;

- Меморандум о сотрудничестве между Национальным Олимпийским комитетом Туркменистана и Китайским Олимпийским комитетом;

- Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом Туркменистана по физической культуре и спорту и Главным государственным управлением по физической культуре и спорту Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области спорта;

- Меморандум о взаимопонимании между Государственным концерном «Türkmengaz» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией о сотрудничестве в газовой сфере;

- Меморандум о взаимопонимании между Международным университетом нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева (Туркменистан) и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (Китайская Народная Республика);

- Меморандум о сотрудничестве между Туркменским государственным университетом имени Махтумкули (Туркменистан) и Пекинским университетом иностранных языков (Китайская Народная Республика).

You just read:

Подписаны документы, направленные на укрепление туркмено-китайского стратегического партнёрства

Distribution channels:


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more
MEET OUR APP
FOR iOS + ANDROID

Don’t miss any breaking news!

Get the EIN Presswire App

Power your mobile with the latest breaking news by country, US state or industry.