Подписаны документы, направленные на укрепление туркмено-китайского стратегического партнёрства

07/01/2023

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По итогам переговоров на высшем уровне 6 января 2023 года в Пекине состоялась церемония подписания солидного пакета двусторонних документов.

Президент Сердар Бердымухамедов и Председатель КНР Си Цзиньпин подписали Совместное заявление Туркменистана и Китайской Народной Республики.

В присутствии глав двух дружественных государств был подписан ряд других важных документов, призванных вывести традиционное туркмено-китайское партнёрство на качественно новый, отвечающий взаимным интересам уровень, в их числе:

- Меморандум о сотрудничестве между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Китайской Народной Республики на 2023–2024 годы;

- Протокол о внесении дополнений в Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Китайской Народной Республики о создании Туркмено-китайского комитета по сотрудничеству от 29 августа 2008 года;

- Меморандум о взаимопонимании по содействию инвестиционному сотрудничеству в области цифровой экономики между Правительством Туркменистана и Правительством Китайской Народной Республики;

- Меморандум о взаимопонимании по содействию инвестиционному сотрудничеству в области зелёного развития между Правительством Туркменистана и Правительством Китайской Народной Республики;

- Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Китайской Народной Республики по сопряжению международных инициатив «Возрождение Великого Шёлкового пути» и «Один пояс, один путь»;

- План сотрудничества в области культуры между Минис­терством культуры Туркменистана и Министерством культуры и туризма Китайской Народной Республики на 2023–2026 годы;

- Соглашение об обмене новостями и сотрудничестве между Государственным информационным агентством Туркменистана и Информационным агентством «Синьхуа» Китайской Народной Республики;

- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Государственным информационным агентством Туркменистана и газетой «Жэньминь жибао» (Китайская Народная Республика);

- Меморандум об информационно-новостном сотрудничестве между Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии и Медиа­корпорацией Китая;

- План действий в области здравоохранения между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Государственной комиссией Китайской Народной Республики по здравоохранению на период 2023–2027 годы;

- Меморандум о сотрудничестве между Национальным Олимпийским комитетом Туркменистана и Китайским Олимпийским комитетом;

- Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом Туркменистана по физической культуре и спорту и Главным государственным управлением по физической культуре и спорту Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области спорта;

- Меморандум о взаимопонимании между Государственным концерном «Türkmengaz» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией о сотрудничестве в газовой сфере;

- Меморандум о взаимопонимании между Международным университетом нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева (Туркменистан) и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (Китайская Народная Республика);

- Меморандум о сотрудничестве между Туркменским государственным университетом имени Махтумкули (Туркменистан) и Пекинским университетом иностранных языков (Китайская Народная Республика).