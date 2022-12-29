书睿公关在馬來西亞成立運營總部並推出一站式自助發稿平台 - Soarits PR
Soarits PR(书睿公关)在吉隆坡INTERMARK成立亞洲運營總部，並在宣佈2023年1月份推出一站式自助發稿媒體平台。
人人都可以成為品牌公關大師！”KUALA LUMPUR, December 29, 2022 /EINPresswire.com/ -- 在2022年12月29日， Soarits PR(书睿公关)已在馬來西亞成立亞洲運營總部，辦公室地點於位INTERMARK，背靠雙子塔。
— Isabella Dai
Soarits PR(书睿公关)成立於英國，創辦人是ISABELLA DAI，原百度品牌培訓講師，Youtube頻道Isabella說。Soarits由成立開始，深受華人客戶支持，業務擴展迅速。由於華人客戶的數量增加速度超乎預期，因此決定於馬來西亞成立運營總部，並成立馬來西亞注冊公司书睿公关有限公司(Soarits PR SDN. BHD.)，以為華人客戶提供廣東話及普通話等中文客服服務。
Soarits PR(书睿公关)的主營業務是各國語言的新聞稿、軟文發稿，整合了全球超過50000個新體及自媒體資源，業務範圍覆蓋全球所有地區及語言。Soarits PR(书睿公关) 由於門檻較高，只專精服務大型客戶，因此很多初創公司被拒於門外，和Soarits PR(书睿公关)的公司願景(成為所有創業者的伯樂)不乎，因此創舉人ISABELLA DAI耗資30萬馬幣，打造了一站式自助化的發稿平台，這裏整合了超過50000家西方及中國媒體，用戶可以自助在其平台中提供稿件並發稿，即可達到完成品牌營銷及新聞宣發。另外，公司的使命更新為：人人都可以成為品牌公關大師！
书睿公关一站式自助化的發稿平台將會在2023年1月份推出！
Ace Wong
Soarits PR SDN. BHD.
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