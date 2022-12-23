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Делегация Туркменистана, находящаяся с рабочим визитом в Японии, провела ряд встреч

Делегация Туркменистана, находящаяся с рабочим визитом в Японии, провела ряд встреч

23/12/2022

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23 декабря 2022 года в первой половине дня делегация Туркменистана посетила Японское агентство международного сотрудничества (JICA), где состоялась встреча с президентом агентства Акихико Танака.

В ходе встречи была отмечена важность программ обучения в функционировании JICA, которые предоставляют партнерским странам возможность приобретать практические знания на основе японского опыта. Была подчеркнута эффективность тренингов JICA по разным направлениям, таких как экономика и финансы, образование, предприниметльство, технологии использования природного газа, транспорт и логистика, туризм.

Кроме того, стороны обсудили приоритеты дальнейшего развития двусторонних отношений и отметили их важную роль в перспективах международного сотрудничества, а также обменялись мнениями по вопросам реализации проектов в Туркменистане.

В Министерстве цифровых реформ Японии состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана с министром Таро Коно. В ходе встречи стороны обсудили вопросы изучения передового опыта Японии в сфере цифровизации. Туркменская сторона отметила заинтересованность совместного сотрудничества с японскими специалистами в цифровизации системы здравоохранения страны.

В тот же день в Кабинете Министров Японии министры иностранных дел стран Центральной Азии, прибывшие для участия в 9-ом Совещании министров иностранных дел Диалога “Центральная Азия+Япония”, встретились с Премьер-Министром Фумио Кишида.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества между Японией и странами ЦА в политической и торгово-экономической областях. Было подчеркнуто, что общее намерение и приверженность еще более углублять партнерство и взаимовыгодное сотрудничество, основанное на дружбе и взаимном доверии, станут прочной основой для дальнейшего и поступательного развития многостороннего взаимодействия в рамках Диалога «Центральная Азия+ Япония».

В рамках состоявшейся в тот же день встречи главы МИД Туркменистана с Министром экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоши Нишимура отмечен стратегический, устойчивый и долгосрочный характер экономического партнерства между Туркменистаном и Японией, ярким примером которому служат успешно реализованные крупномасштабные проекты по строительству предприятий в нефтегазовой и газохимической отраслях.

Стороны обсудили возможность обновления Дорожной карты сотрудничества в сфере инфраструктуры в Туркменистане и, дополнения ее новыми актуальными проектами.

Кроме этого была обозначена заинтересованность Туркменской стороны в изучении японского опыта в зеленой и водородной энергетике и создании современных высокотехнологичных производств, ориентированных на выпуск конкурентоспособной продукции. Также уделено внимание привлечению малых и средних японских предприятий к ведению бизнеса в Туркменистане и, соответственно, туркменских - в Японии.

В завершении встречи был подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере инфраструктуры между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством экономики, торговли и промышленности Японии.

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Делегация Туркменистана, находящаяся с рабочим визитом в Японии, провела ряд встреч

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