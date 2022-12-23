В Токио обсуждены ориентиры туркмено-японского межпарламенткого партнерства

23/12/2022

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23 декабря 2022 года в Парламенте Японии состоялась встреча министров иностранных дел центральноазиатских государств с Председателем Парламентской Ассамблеи стран Центральной Азии и Японии Таро Асо.

В ходе встречи было отмечено, что межпарламентские отношения являются одним из ключевых направлений расширения партнерства между Центральной Азии и Японией. При этом ярким примером активного межпарламентского взаимодействия является регулярные контакты и встречи парламентских групп дружбы.

Была обозначена актуальность инициативы Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, озвученного в рамках его визита в Японию в сентябре этого года о проведении в следующем году Межпарламентского форума стран Центральной Азии и Японии в г.Ашхабаде.

В тот же день состоялась встреча главы МИД Туркменистана с председателем японо-туркменской межпарламентской группы дружбы Тошиаки Эндо.

Отмечая значимую роль, которую за последние годы обретает парламентская дипломатия, были обсуждены предложения и инициативы, выдвинутые Председателем Верхней палаты туркменского парламента в целях дальнейшего развития межпарламентского партнерства.