Phrase NextMT - Neue Übersetzungstechnologie entwickelt für international expandierende Unternehmen

HAMBURG, GERMANY, November 15, 2022 / EINPresswire.com / -- Phrase , führender Anbieter für Cloud-basierte Lösungen im Übersetzungsmanagement, verfügt über eine neue proprietäre neuronale Übersetzungs-Engine. NextMT ist speziell für die Lokalisierungsanforderungen von Unternehmen, die global expandieren wollen, entwickelt worden. Sie wurde eigens dafür in das gesamte Produktportfolio für Lokalisierungs- und Übersetzungsmanagement von Phrase integriert – wobei das MT im Produktnamen Programm ist und für Machine Translation steht.Damit ist Phrase NextMT die erste neuronale Übersetzungs-Engine, die gezielt für den hybriden Einsatz mit dem Phrase Übersetzungsmanagement-System entwickelt wurde. Der Einsatz der neuesten Standards für maschinelle Übersetzung ermöglicht es, den internationalen Kundenanforderungen zu entsprechen, denn globale Unternehmen müssen immer größere Mengen an Firmen- und Marketinginhalten lokal und regional anpassen.Durch die Anpassungen der Übersetzungen innerhalb der Phrase-Übersetzungsplattform verbessert sich NextMT kontinuierlich und lernt die Sprache und Fachterminologie des Unternehmens anhand vorangegangener Übersetzungen. Übersetzungen werden somit in Phrase Translate noch genauer auf die eigenen Bedürfnisse angepasst. Mithilfe eines Glossars, das über bekannte Such- und Ersetzungsfunktionen hinausgeht, stellt NextMT sicher, dass Fachbegriffe korrekt übersetzt werden. Erste Übersetzungstests weisen eine Optimierungsquote der maschinell übersetzten Texte von ca. 50 Prozent aus.Analysten und Experten bestätigen den innovativen Ansatz von NextMT. Jourik Ciesielski, Experte für maschinelle Übersetzung beim Analyse- und Beratungsunternehmen Nimdzi, attestierte in der kürzlich veröffentlichten Studie “The Present and Future of Machine Translation”, dass die direkte Einbindung und Interaktion von NextMT mit der Projektmanagement-Plattform von Phrase zukunftsweisend für die Lokalisierung von Unternehmensmaterialien ist:“Mit der Einführung von NextMT in das bestehende System von Phrase Translate bietet Phrase eine umfassende maschinelle Übersetzungslösung. Alle Markterfordernisse werden mit einem Schlag erfüllt: Von KI-gesteuerter, automatisierter Übersetzung über eine direkte Qualitätssteuerung bis hin zu einfachen Individualisierungsoptionen und einem umfangreichen Glossar.”NextMT wird die bereits integrierten, externen maschinellen Übersetzungsoptionen in der Phrase Übersetzungsplattform ergänzen. Die AutoSelect-Funktion von Phrase Translate greift, basierend auf dem Inhalt der Textvorlage sowie der Ausgangs- und Zielsprache, automatisiert auf die maschinelle Übersetzungstechnologie zu, die das beste Ergebnis garantiert.“Wir sehen in der Entwicklung unserer eigenen Maschine Learning und KI-Lösungen eine echte Chance, die Geschwindigkeit und Flexibilität zu bedienen, die internationale Unternehmen aufweisen müssen, wenn sie Inhalte für mehrere Sprachen schnell an die lokalen Märkte anpassen wollen”, sagt Georg Ell, CEO Phrase. “Die direkte Integration von NextMT in unsere Übersetzungsmanagement-Software ermöglicht deutlich konsistentere maschinelle Übersetzungen, da sie bereits übersetzte Materialien in die Lokalisierung mit einbezieht und damit für eine einheitliche und wiedererkennbare Unternehmenssprache sorgt. Die Individualität der Übersetzungen und die Schnelligkeit des Prozesses, die sich daraus ergeben, sind bisher in keiner vergleichbaren Lösung gegeben gewesen.”Phrase NextMT wird exklusiv für Kunden der Phrase Übersetzungsmanagement-Software verfügbar sein.Über PhrasePhrase ist eine cloudbasierte Lokalisierungslösung, die es Unternehmen jeder Größe ermöglicht, durch fortschrittliche Automatisierung und einer Vielzahl von Integrationen, internationale Märkte noch schneller zu erschließen. Phrase ist das führende Übersetzungsmanagement-System und bietet eine umfassende Suite an Übersetzungstools, die intuitiv zu bedienen und einfach zu integrieren sind, sodass sich die Benutzer darauf konzentrieren können, stärkere Kundenbindungen weltweit aufzubauen. Unternehmen wie Uber, Shopify, Volkswagen und viele andere vertrauen auf Phrase und beschleunigen ihr globales Wachstum, indem sie Menschen die richtigen Inhalte in der richtigen Sprache bereitstellen.