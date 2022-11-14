جمعية الإمارات للملاحة تستعد لاستضافة فعالية الإطلاق في 24 نوفمبر 2022

Emirates Shipping Association Set To Host Launch Event on November 24th 2022

.بعد أن بذلت جمعية الإمارات للملاحة جهودًا واسعة النطاق بهدف إعادة تصور آلية العمل واختيار علامة تجارية جديدة، تستضيف الجمعية فعالية إطلاقها في صورتها الجديدة

"تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة من ضمن أكثر البلدان تأثيرًا في تطور الصناعة البحرية، وقد أرست مكانتها الرائدة هذه في مصاف المراكز البحرية الرائدة على مستوى العالم.” — أشارت معالي السيدة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, November 14, 2022 /EINPresswire.com/ -- بعد أن بذلت جمعية الإمارات للملاحة جهودًا واسعة النطاق بهدف إعادة تصور آلية العمل واختيار علامة تجارية جديدة، تستضيف الجمعية فعالية إطلاقها في صورتها الجديدة، والتي من المقرر أن تكشف النقاب عن هوية جديدة وتوجه جديد تنتهجه الجمعية.

شهد عام 2019 إنجازًا بارزًا، إذ أعيد تأسيس الجمعية رسميًا بموجب مرسوم وزاري صادر عن وزراة تنمية المجتمع، كما أصبحت عضوًا كامل العضوية لدى غرفة الشحن البحري الدولية. ومؤخرًا، استلم الأعضاء الحاليون خططًا تمثل جزءًا من هيكل المنظمة المجدد، وتتضمن تلك الخطط أهداف الفترة الممتدة من 2022 إلى 2024 وغاياتها.

خلال هذه الفعالية الأخيرة الخاصة بمعرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول (أديبك)، تناقش ممثلون من جمعية الإمارات للملاحة، وغرفة الشحن البحري الدولية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية في الوضع الحالي وأفضل الممارسات في القطاع البحري العالمي التي من شأنها أن تشكل مستقبل الصناعة.

أشارت معالي السيدة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية في

الإمارات العربية المتحدة، إلى الدور الرائد الذي تضطلع به جمعية الإمارات للملاحة في الصناعة البحرية.

"تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة من ضمن أكثر البلدان تأثيرًا في تطور الصناعة البحرية، وقد أرست مكانتها الرائدة هذه في مصاف المراكز البحرية الرائدة على مستوى العالم. وتهدف جمعية الإمارات للملاحة إلى مساعدة أعضائها على تعزيز الصناعة البحرية العالمية، وتأمينها، وتوسيع نطاقها، وذلك في إطار مهمتها المتمثلة في جمع تحت مظلتها مالكي السفن، وموردي الصناعة، وصنّاع القرار الرئيسيين في هذا القطاع من خلال توفير فرص التواصل الإستراتيجي وتنظيم موائد مستديرة مغلقة للقيادات".

على الرغم من وجود عدد من مجموعات الصناعة المتخصصة في الإمارات العربية المتحدة، فإن جمعية الإمارارت للملاحة تتميز بأنها جمعية شاملة تلبي احتياجات الأطراف الفاعلة كافة في جميع أنحاء القطاع البحري، إذ تجمع مالكي السفن، ومشغلي الموانئ، وموردي الوقود، وجميع الشركاء في هذه المنظمة البيئية، سعيًا إلى مساعدتهم جميعًا على التواصل مع بعضهم البعض تحت مظلة بحرية واحدة.

علّق جاي بلاتين، الأمين العام لغرفة الشحن البحري الدولية، على مبادرات الاستدامة في الصناعة البحرية، قائلًا.

"لطالما كانت الإمارات العربية المتحدة دولة رائدة في القطاع البحري، وتتطلع غرفة الشحن البحري الدولية إلى فعالية إعادة تأسيس جمعية الإمارات للملاحة في صورتها الجديدة، من أجل بدء العمل معًا في فترة التحضير للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ (COP28) وما يليها على المسائل الأساسية الخاصة بقطاع صناعة الشحن البحري. وسلَّطت الإمارات العربية المتحدة الضوء على جهودها التي تُعد في طليعة جهود الشحن البحري الرامية إلى نزع الكربون، كما تعترف الدولة بالدور المهم الذي يضطلع به الشحن البحري في التحول في مجال الطاقة بأن أصبحت عضوًا في مبادرة الطاقة النظيفة بالمراكز البحرية. ونحن نعترف الآن أكثر من أي وقت مضى بأهمية التعاون من أجل تحقيق الأهداف الجماعية، وذلك من خلال معالجة القضايا الملحة التي تواجه صناعتنا والعالم أجمع".

يشير عبد الكريم المصعبي، رئيس جمعية الإمارات للملاحة، إلى دور الجمعية في الترويج إلى المنطقة بوصفها واحدة من تكتلات الشحن البحري العالمية الرائدة، قائلًا.

"يتمثل هدفنا في أن نكون نقطة اتصال مركزية بين الصناعة والسلطات. وإذ تواصل الإمارات العربية المتحدة توطيد مكانتها بوصفها واحدة من تكتلات الشحن البحري العالمية الرائدة، تتمثل رؤيتنا في إضافة المزيد من القيمة لهذا النمو الذي تحققه. ونحن نعتز بهذا العمل الذي تضطلع به الجمعية على الصعيدين المحلي والإقليمي، بهدف حماية مصالح أعضائنا في المحافل الدولية وتعزيزها".

توفر فعالية الإطلاق فرصة للأعضاء الحاليين والجدد لفهم المزيد حول الدور الذي تضطلع به الجمعية في قطاعهم، وكذلك للتواصل مع نظرائهم في الصناعة والتعاون معهم.

من المقرر أن تنعقد فعالية الإطلاق في قاعة الاحتفالات والتراس بفندق أدريس فاونتن فيوز في دبي، من الساعة 4:00 مساءً وحتى الساعة 6:00 مساءً. يمكن للراغبين في حضور الفعالية من قطاعي الصناعة والصحافة التسجيل على الموقع الإلكتروني 7emirates.co.

نبذة عن جمعية الإمارات للملاحة

منذ عام 2004، تعمل جمعية الإمارات للملاحة بوصفها جهة التنسيق في قطاع الصناعة البحرية. وإلى جانب ذلك، توفر الجمعية لأعضائها رؤى حول الصناعة، وتعبر بصوت واحد عن قطاع الصناعة ككل.

لمعرفة مزيد من المعلومات حول الجمعية، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني 7Emirates.co.

استفسارات بشأن العضوية

هوما قريشي

المدير العام جمعية

الإمارات للملاحة

info@7emirates.co

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