星普思北亞業務版圖快速增長，為台灣金融產業提供高品質數位轉型解決方案
EINPresswire.com/ -- 星普思管理諮詢為全球性專業服務供應商，為銀行以及保險機構提供全方面的解決方案。星普思於今年二月進駐台灣後，因為數位轉型的強烈需求而快速擴張版圖。目前，星普思的專業顧問團隊截至目前也擴編逾30人，更藉由技術品牌Synpulse8持續推動科技解決方案。
星普思在短短一年不到的時間就突破成長規劃，成功招募一系列傑出的顧問以及工程師組成團隊，更聘請到台灣區的董事總經理，帶領夥伴攜手為客戶提供私人銀行以及財富管理的專業服務。
自金管會積極推動財富管理2.0以來，私人銀行、財富管理業務需求持續升高，台灣市場業者也面臨重新規劃作業流程以及擴張服務動能的雙重挑戰。星普思以及Synpulse8的獨特定位，透過有別於市場既有的管理諮詢模式，為客戶提供從策略規劃、方案開發、到系統導入以及管理的端到端管理諮詢服務。
星普思北亞區資深合夥人、董事總經理暨Synpulse8執行長Salomon Wettstein表示：「我們注意到，北亞地區金融機構已經針對金融業務發起全面的一站式專案，目的除了滿足服務數位化之外，更需要為員工以及客戶創造無障礙的使用者體驗。我們正積極的提升星普思的市場能見度，台灣市場尤其重要，因此我們透過多元的諮詢解決方案以及技術專業回應市場。而透過積極推動Pulse8產品平台，使生態系夥伴同階中最優質的解決方案能夠與客戶既有的客製化產品做出整合，使我們的客戶能夠改變產業的遊戲規則，並重新定義客戶旅程。」
Synpulse8在台灣也快速建立其科技樞紐地位，為北亞乃至於全球各地的在地、國際型機構服務，開發創新且量身訂做的客製化技術解決方案。
星普思台灣董事總經理Carol Hsieh說明：「我們很榮幸能夠集結開發工程師以及分析師等各業界最頂尖的專才，為客戶提供在地化的支援服務。我們也預期在明年持續擴張，由今年的30位顧問成長到50人，確保有足夠的動能為私人銀行以及財富管理的客戶提供客製化的諮詢和科技服務。」
星普思也依策略規劃，持續發展諮詢及客戶兩項核心服務，更在今年八月於預期一半的時間完成招募一千位專才夥伴；同時也在亞洲完成Mission 500的任務，暨將亞洲人才池擴張到五百人。
Rhea Concepcion
星普思在短短一年不到的時間就突破成長規劃，成功招募一系列傑出的顧問以及工程師組成團隊，更聘請到台灣區的董事總經理，帶領夥伴攜手為客戶提供私人銀行以及財富管理的專業服務。
自金管會積極推動財富管理2.0以來，私人銀行、財富管理業務需求持續升高，台灣市場業者也面臨重新規劃作業流程以及擴張服務動能的雙重挑戰。星普思以及Synpulse8的獨特定位，透過有別於市場既有的管理諮詢模式，為客戶提供從策略規劃、方案開發、到系統導入以及管理的端到端管理諮詢服務。
星普思北亞區資深合夥人、董事總經理暨Synpulse8執行長Salomon Wettstein表示：「我們注意到，北亞地區金融機構已經針對金融業務發起全面的一站式專案，目的除了滿足服務數位化之外，更需要為員工以及客戶創造無障礙的使用者體驗。我們正積極的提升星普思的市場能見度，台灣市場尤其重要，因此我們透過多元的諮詢解決方案以及技術專業回應市場。而透過積極推動Pulse8產品平台，使生態系夥伴同階中最優質的解決方案能夠與客戶既有的客製化產品做出整合，使我們的客戶能夠改變產業的遊戲規則，並重新定義客戶旅程。」
Synpulse8在台灣也快速建立其科技樞紐地位，為北亞乃至於全球各地的在地、國際型機構服務，開發創新且量身訂做的客製化技術解決方案。
星普思台灣董事總經理Carol Hsieh說明：「我們很榮幸能夠集結開發工程師以及分析師等各業界最頂尖的專才，為客戶提供在地化的支援服務。我們也預期在明年持續擴張，由今年的30位顧問成長到50人，確保有足夠的動能為私人銀行以及財富管理的客戶提供客製化的諮詢和科技服務。」
星普思也依策略規劃，持續發展諮詢及客戶兩項核心服務，更在今年八月於預期一半的時間完成招募一千位專才夥伴；同時也在亞洲完成Mission 500的任務，暨將亞洲人才池擴張到五百人。
Rhea Concepcion
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