主任致辞 (Chinese)

亲爱的居民、邻居和朋友：

秋天快乐！十月有很多值得庆祝和纪念的事情，如拉丁文化、原住民、职业残疾、LGBTQ历史等。在2022财年即将结束、2023财年即将进入之际，我们在人权办公室庆祝我们有敬业和热情的工作人员取得的成就。

在2021年10月的财政年度开始之际，人权办公室着手完成许多事情，我很自豪地与大家分享其中的一些成就。22财年有了这么多新的法律和项目领域，人权办公室正处于成长和重生的阶段。为了保持增长，人权办公室招聘并雇用了20名新员工，使机构规模增加了约39%。这一增长使我们的调查人员的案件量减少了约37%。由于增加了更多的工作人员，人权办公室的法律部门达成了几项自愿遵守协议，其中雇主同意对其反歧视政策和做法进行重大修改，从而使更多的企业遵守华盛顿哥伦比亚特区的《人权法案》。

人权办公室还专注于为预防青少年欺凌提供更多资源，我很自豪地与华盛顿哥伦比亚特区合作报告这一点。在公共图书馆，我们分发了1400多张欺凌提示单和一套1400多份预防欺凌的家长手册。可在我们网站此处查看这些文件。

因为人权办公室配备了新员工，我们致力于改进人权联络员的培训。今年，我们培训了143名新的人权联络员。此培训向所有人开放，如果您从未参加过，我强烈建议您查看我们下一次的人权联络员培训。在此之前，您可以在我们的新闻稿中了解即将举行的培训。

最后但并非最不重要的是，人权办公室建立了一个新计划，现称为“创造更安全的空间计划”（CSSP），负责为小费工行业认证防止性骚扰培训师和为长期护理机构认证人权培训师。长期护理机构的培训将侧重于性取向和性别认同或表达歧视。截至22财年末，人权办公室已经培训了40多名专业培训师，以提供防止性骚扰培训。在合规审查的第一个月，人权办公室收到了来自企业的150多项防止性骚扰政策。

还有很多东西可以分享，所以请密切关注我们的22财年年报，如果您感到迫不及待，您可以通过阅读我们21财年年报来了解更多关于人权办公室的发展。与此同时，人权办公室将与人权委员会合作，在12月举行的2022年人权晚会上颁发三个社区奖项，以表彰我们当地的英雄。如要了解更多关于如何提名您认识的人，请在此处访问我们的链接。

一如既往，祝您十月温暖安康！

为您服务的，

Hnin Khaing