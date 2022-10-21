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雄業為客戶提供網店物流優質服務

雄業中港物流有限公司

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雄業中港物流有限公司

現今很多人都使用網上購物，因此網店物流的重性是不容忽視。雄業為客戶提供網店物流服務，為客戶省卻人手成本，按訂單量彈性調節物流支出，整體節省接近一半成本。

HONG KONG, KWUN TONG, CHINA, October 21, 2022 /EINPresswire.com/ -- 現今很多人都使用網上購物，因此網店物流的重性是不容忽視。雄業為客戶提供網店物流服務，為客戶省卻人手成本，按訂單量彈性調節物流支出，整體節省接近一半成本。訂單高峰時亦不怕人手不足而拖慢物流服務速度，影響服務承諾。經營網上商店的成本，一般來說會比經營實體商店低，至少可省卻昂貴的店鋪租金以及聘請店員的薪金。但是由於網店需要把貨品送遞到客人手上，變相運送、快遞、倉存等物流費用會是一大成本。如果想節省成本，就需要找一些可以按訂單量彈性調節物流支出，這樣便可以減低營運的成本。

雄業中港物流有限公司，是一間專業的中港貨運公司，提供完善的中港運輸中港物流。我們能夠每天無間斷跨境提供完善的中港運輸服務。我們自設倉庫及物流車隊，以及自設電腦系統追踪中港物流數據，由電商B2C到零售B2B的中港貨運服務，都能做到一條龍式服務。

雄業客戶服務專員可以提供免費網店物流及電商物流咨詢服務。為您分析業務狀況及提供符合您營運方式的建議及方案。我們可靠和靈活的物流及倉儲服務，為不同的客戶、貨品量身定制方案，能幫助客戶提高效率，同時降低成本。遍布各地的員工網絡，自設或合作的物流中心，成為你最安全、可靠，的經濟物流方案伙伴。 網店世界爭分奪秒，縮短物流服務貨運時間，並了解客戶一站式物流服務如何令你突圍而出。 我們更為你準確記錄貨品進出，助你實時估計庫存量，統計銷售。

雄業提供物流速遞一條龍服務，包括接收客户貨物，整理好貨物並合理利用空間妥善保管，收到出貨訂單第一時間按照客户需求進行包裝，本公司可提供多種包裝材料，滿足客户包裝需求，完成包裝後立即安排出貨。

雄業物流管理采用線上服務流程，簡單易用，客户可通過線上輕松管理庫存及追蹤訂單，節省時間和心力。采用靈活彈性的月費計劃，可為客户提供度身訂制的網店物流方案，助你輕松拓展海外市場。中港兩地倉庫擁有完善配備，所有物流調置均符合國際品質保證標准，務求讓客人得到最安心，最完善的服務。

雄業另設有港珠澳大橋專線，專業可靠服務為客戶解決香港至大灣區西部交通網路需要，由港珠澳大橋連接至香港，大橋全日24小時通關，穿梭香港及珠三角主要城市。

如欲查詢詳情，可致電雄業香港熱線27742115。

Sherine Lau
Hung Yip H.K China logistics Limited
+852 27742115
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雄業為客戶提供網店物流優質服務

Distribution channels: Companies, Shipping, Storage & Logistics, World & Regional


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