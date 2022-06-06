Forest Academy 森 ‧ 學院 - 透過和諧粉彩課程-和諧粉彩與Team building的關係和好處
Team building常見的活動離不開動態活動如實境解謎、攀岩、划船等活動，透過分組、競賽的方式讓團隊成員互相合作。既然企業的Team building的目標是使團隊之間產生連結，建立人與人的連結、跨部門合作、培養公司文化等等。HONG KONG, KWUN TONG, June 6, 2022 /EINPresswire.com/ -- 和諧粉彩｜和諧粉彩課程｜和諧粉彩畫
Team building常見的活動離不開動態活動如實境解謎、攀岩、划船等活動，透過分組、競賽的方式讓團隊成員互相合作。既然企業的Team building的目標是使團隊之間產生連結，建立人與人的連結、跨部門合作、培養公司文化等等。因此，不必要一定追求在動態活動中物理上帶來的互動，相反，靜態的Team building帶來的好處可能是動態未能達到的效果。考慮到員工日常工作的勞碌，以及年紀較大的員工的體力未如理想，若強行選擇動態的Team building活動，可能會增加員工的個人負擔。另外亦不能讓所有員工都擁有Team building活動正面快樂的體驗。接下來會說明和諧粉彩與Team building的關係和好處。
Team building的重點為與公司員工的共同參與，並產生互動，而不是在參加什麼活動。一起畫畫，做手工藝都可以是Team building活動之一，更別說早年已興起的 Art Jamming。和諧粉彩課程這類藝術活動比較適合喜歡靜態活動的員工，可以靜靜地坐在位子上完成和諧粉彩畫；而且畫廊或工場多在市區，可選一個平日的午後，讓全部同事或按部門分組完成便可，不需要過多的體力消耗。另外，和諧粉彩畫藝術活動可以反映內心世界，隨時可以通過一幅畫或一件手工藝品，令員工可籍由藝術心裏所想。
和諧粉彩重視內心的調和，對於員工工作上累積的壓力具有一定舒緩的作用，透過和諧粉彩的製作，令參與者有一個放下思考的時間。現時大眾對精神情緒健康的關注度高，不少打工仔會在下班時間找尋放鬆的方法。若然公司舉辦和諧粉彩課程的Team building活動會令員工有一個機會分享個人情緒經驗，增加對不同員工的包容度，亦會令員工感到被接納。事實上不同性格的人在職場上能發揮不一而獨特的長處，在角方面得到互補，令公司的產出更為完善。因此，靜態的和諧粉彩畫活動會令較某些員工更能表現到自己的優勢。
成功的Team building不但讓團隊成員逐漸了解並融入公司文化，將公司創立時的理念落實到參與者身上，讓成員產生自己公司一同成長，並朝著同一個目標前進的想法。同時和諧粉彩亦會推動多元性的文化，接納並包容每個人的特質與情況，令每個人都在自己的工作崗位中找到自己的價值。在與同事相處的過程中也有互相理解支持的關係，使得工作上互惠互助。這種工作文化賦予了員工在公司工作的意義，滿足個人自我實現的需求，自然會願意為工作付出心力。
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