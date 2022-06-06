Forest Academy 森 ‧ 學院 - 透過和諧粉彩課程-和諧粉彩與Team building的關係和好處

Forest Academy Team Building

Team building常見的活動離不開動態活動如實境解謎、攀岩、划船等活動，透過分組、競賽的方式讓團隊成員互相合作。既然企業的Team building的目標是使團隊之間產生連結，建立人與人的連結、跨部門合作、培養公司文化等等。