萬福園華人陵園致力為香港市民解決骨灰龕位不足問題
萬福園華人陵園是一個位於廣東省雲浮市，根據中華人民共和國有關殯葬管理的規定，經廣東省政府批准投資興建的經營性園林式墓園，旨在滿足社會各界人士，港、澳、台同胞及海外華僑葉落歸根的願望。墓園主要為其提供墓地墓碑、骨灰龕安葬與管理服務，可安葬先人骨灰、骨殖和遺體以及提供各類拜祭用品、安排千年古寺高僧進行法事等服務。KOWLOON, HONG KONG, June 29, 2022 /EINPresswire.com/ -- 由於香港政府劃撥土地用於殯葬的管控一貫嚴格，導致香港骨灰龕位十分緊缺，而私營骨灰龕價格在近年不斷攀升，令香港市民難以負擔。雖然政府正在多個地方增建公眾龕位，預計可提供23.2萬個龕位，以近年本港平均每年有4.5萬人死亡推算，2018至2022年間，整體死亡人數達22.5萬人。按現時逾九成遺體火化推算，即需20.3萬個龕位，雖可應付現時的「公眾龕位荒」, 但長遠仍未能解決龕位供應不足的問題, 亦不能滿足市民對於土葬的需求。
隨著時間推移，根據食物及衛生局估算未來20年本港每年死亡人數及火化宗數統計，在2037年香港的火化宗數雖增至68900宗，卻仍比同年的預計死亡人數72500人相差3600人。死亡人數和火化宗數的數字差距正逐漸擴大，香港將再次面臨骨灰龕不足問題，情況實在令人擔憂。
現時未能成功安排陵位的先人骨灰只能暫時存放於香港各長生店、殯儀館，看到大量死者在死後不能被安放到陵位中安息的情況實在令人心痛。所以，為應付香港墓地供應不足問題，萬福園華人陵園為香港市民提供一條龍內地安葬服務。
萬福園華人陵園是一個位於廣東省雲浮市，根據中華人民共和國有關殯葬管理的規定，經廣東省政府批准投資興建的經營性園林式墓園，旨在滿足社會各界人士，港、澳、台同胞及海外華僑葉落歸根的願望。墓園主要為其提供墓地墓碑、骨灰龕安葬與管理服務，可安葬先人骨灰、骨殖和遺體以及提供各類拜祭用品、安排千年古寺高僧進行法事等服務。墓園除了提供個人墓地, 亦提供家族墓地, 讓整個家族集中一起拜祭。
萬福園華人陵園提供一條龍服務體系，於香港大埔設有風水寺廟牌位, 方便後人拜祭, 套餐包括1個香港牌位和1塊內地墓園墓地。萬福園亦能為家屬提供不同安葬方式, 安葬方式有傳統穴葬、草坪葬、壁葬、樹葬、塔葬和藝術葬等多種選擇。萬福園華人陵園的專業導覽人員、選位禮儀師，將協助家屬挑選適合陵位。墓園亦配備導覽觀光車，務求讓家屬以最短時間瀏覽整個墓園。
萬福園華人陵園山明水秀，人傑地靈，能令先人提供一方淨土長眠安息，孝子賢孫拜祭後還可以於雲浮新興縣六祖惠能故鄉禪修渡假勝地遊覽，感受禪文化氣息，同時洗滌心靈。除了為先人管理安葬服務外，萬福園華人陵園亦提供貼心的進階殯葬禮儀服務，如度身定做的拜祭活動﹑定期舉辦祭拜觀光旅行團以及代家屬實時舉行拜祭活動等。
如欲查詢詳情，可致電萬福園華人陵園香港熱線3899 7281。
Lau Wing Chu
Fortuneland Company
+852 3899 7281
email us here
Visit us on social media:
Facebook