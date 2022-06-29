萬福園華人陵園致力為香港市民解決骨灰龕位不足問題

萬福園華人陵園是一個位於廣東省雲浮市，根據中華人民共和國有關殯葬管理的規定，經廣東省政府批准投資興建的經營性園林式墓園，旨在滿足社會各界人士，港、澳、台同胞及海外華僑葉落歸根的願望。墓園主要為其提供墓地墓碑、骨灰龕安葬與管理服務，可安葬先人骨灰、骨殖和遺體以及提供各類拜祭用品、安排千年古寺高僧進行法事等服務。