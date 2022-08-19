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Soarits Media 成为首批接受加密货币支付模式的PR公司

「敢于与众不同，是成功的关键」——当人们对加密货币仍有疑虑时，他们选择了跑在市场前面，並宣布在他们的业务中接受加密货币支付。他们认为赶上市场需求和技术趋势必须的。当媒体机构选择守旧时，Soarits Media选择拥抱创新。这就是我们在没有大规模推广的情况下依然赢得了业界的口碑。

10年出海营销经验 | 成功帮助500+客户增加品牌公信力 | 7天内让您的品牌推动出海，让全世界聆听您的故事”
— Soarits Media
KUALA LUMPUR, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR, MALAYSIA, August 19, 2022 /EINPresswire.com/ -- 作为首批接受加密货币(USDT、Bitcoin和ETH)支付方式的媒体机构，Soarits Ads Limited（“Soarits Media”）始终极力于改变现状，紧跟最新技术。

Soarits Media运营团队建立于2012年，是一家拥有10年出海营销经验的全方位媒体机构。它提供广泛的服务，包括建立品牌权威、公关服务、数字营销、SEO服务、新闻稿撰写及分发、户外广告和数字广告牌广告等。

Soarits Media如何为品牌增加价值？
1. 降低成本
搜索引擎优化 (SEO) 的强烈意识是 Soarits Media的强项。以合理的服务费，掌握最新的营销策略和技术，在短时间内帮助提升企业的知名度和品牌知名度。

2. 销售提升
a)Soarits Media拥有丰富的营销资源和遍布全球的人脉。通过一个活动，公司通常可以看到一定程度的销售增量。互联网是一个完全平等的领域。无论公司规模如何，他们仍然可以从有效的营销方法中受益。

b)通过广告，客户可以访问网络系统并进行快速购买或特定的在线查询。这使客户可以更轻松、更快捷地点击和购买。 Soarits Media帮助企业准确地可视化他们的市场定位，量身定制广告解决方案，最大限度地发挥效果。

为什么需要发展品牌权威？

每一个成功的企业都具备有很高的品牌权威性。当人们谈论特定行业时，他们脑海中首先出现的几个公司大多是高知名度或骗局的品牌。为了避免「臭名昭著」或「无名」，品牌建设和管理对每家公司都至关重要。 Soarits Media作为品牌管理专家，为企业提供30分钟免费咨询，释放企业无限商机。

Sona
Soarits Ads Ltd
marketing@soaritsmedia.com
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Soarits Media 成为首批接受加密货币支付模式的PR公司

Distribution channels: Media, Advertising & PR


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