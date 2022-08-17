TRAFFIC ALERT FOR 89 NB MM 93.4
State of Vermont
Department of Public Safety
Vermont State Police
WILLISTON
Press Release – Highway / Traffic Notification
I 89 NB MM 93.4 IS DOWN TO ONE LANE DUE TO A MOTOR VEHICLE CRASH.
THIS INCIDENT IS EXPECTED TO LAST UNTIL FURTHER NOTICE. SPECIFIC DETAILS ARE NOT AVAILABLE AND UPDATES WILL BE PROVIDED WHEN AVAILABLE.
MOTORISTS SHOULD EXPECT DELAYS OR SEEK ALTERNATE ROUTES. PLEASE DRIVE CAREFULLY.
MICHELLE BULGER
EMERGENCY COMMUNICATIONS DISPATCHER II
VERMONT STATE POLICE
2777 ST. GEORGE RD WILLISTON, VT 05495
PHONE: 802.878.7111/ FAX: 802.878.3173