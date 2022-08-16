认识OHR的新任计划经理项目管理员

认识OHR的新任计划经理

亲爱的家长、学生、和教职员工，

八月标志着又一个新学年的开始，我想花点时间介绍一下我自己，并再次介绍一下全市青少年欺凌预防计划（YBPP）。我叫Ernest Shepard，是YBPP的计划经理。在为哥倫比亞特區公立学校工作了四年后，我于2022年4月加入了OHR。在我之前的工作中，我调查了DCPS系统中所有115所学校的种族歧视、性别歧视和欺凌指控。我也是一名认证的Title IX调查员，曾担任Title IX副协调员。在该职位上，我是涉及性侵犯、性骚扰、关系暴力、跟踪等指控的首席调查员。在加入DCPS之前，我曾在华盛顿大学和北卡罗来纳州立大学研究过与Title IX相关的问题。

我们的2019-2020学年青少年欺凌预防报告表明，尽管该地区在校园欺凌（12.7%对比19.5%）和网络欺凌（10.6%对比15.7%）的发生率上依然明显低于全国平均水平，但在全国范围内，我们是校园斗殴（14.1%对比8%）发生率最高的地区之一。即使有COVID-19大流行，从2017年（11.5%）到2019年，学校欺凌率在统计上保持一致，尽管网络欺凌率从2017年的8.9%显着增加到2019年的10.5%。这些统计数据表明了YBPP的持续需求和发展。

全市青少年欺凌预防计划成立于2013年6月，旨在通过强调预防措施和事件发生时的适当应对程序来减少整个特区的霸凌事件。YBPP采用了全区性的方法，超越了单纯的校内预防，使其成为全国最独特、影响最深远的政府欺凌预防计划之一。

YBPP有三个主要组成部分：合规、培训和外展。作为计划经理，我有责任确保学校、机构和受助人都有合规的欺凌预防政策，并在出现欺凌事件时遵守政策程序。YBPP项目将为学校、机构和受助组织的相关工作人员提供一系列相关培训。这些培训将确保向工作人员提供关于欺凌预防最佳做法的信息，帮助他们实现该计划的使命。最后，该计划将提供社区外展机会。通过项目外展，我计划让该地区的家长/监护人、青年、工作人员和其他关键利益相关者参与进来，告知他们YBPP的存在、项目的目的，并让他们熟悉所有可用的资源。

您可以在这里了解更多关于欺凌的信息。如果孩子疑似受到欺凌，家长和监护人可以在这里了解更多如何应对的方法。如对该项目有任何问题，您可以通过以下方式联系我：[email protected]或(202) 519-3333。

此致，敬礼

Ernest Shepard

全市青少年欺凌预防计划经理