Supply Chain Wizard Great Place to Work® Sertifikası™ aldı
Supply Chain Wizard, %91 genel değerlendirme puanıyla Great Place to Work® Sertifikasını™ almaya hak kazandı.
‘Great Place to Work - Harika İş Yeri’ olarak adlandırılmak, Supply Chain Wizard için bir gurur kaynağı. Bu ünvan ile şirketimizi “Harika İş Yeri” yapmaya olan bağlılığımızı bir kez daha kanıtladık.”IZMIR, TURKEY, August 16, 2022 /EINPresswire.com/ -- Dijital inovasyon ve Dijital Fabrika yazılım çözümleri ile Dünyanın önde gelen üreticilerine hizmet veren Supply Chain Wizard, %91 genel değerlendirme puanıyla Great Place to Work® Sertifikasını™ almaya hak kazandı. Bu prestijli ödül, global ölçekte hizmet veren Great Place to Work Enstitüsü tarafından iş yeri kültürü ve çalışan memnuniyetini değerlendiren kapsamlı ve anonim bir araştırma aracılığıyla verildi.
— Şirket Kurucusu ve CEO, Evren Ozkaya, Ph.D.
Şirket Kurucusu ve CEO’su Dr. Evren Özkaya: “Great Place to Work - Harika İş Yeri olarak adlandırılmak, Supply Chain Wizard için bir gurur kaynağı. Kurum kültürümüzün odağındaki insan, güven, aidiyet, şeffaflık gibi kriterlerimiz ve çalışanlarımızın yüksek puanlı değerlendirmeleri sonucunda aldığımız bu ünvan ile şirketimizi “Harika İş Yeri” (Great Place to Work) yapmaya olan bağlılığımızı bir kez daha kanıtladık. Bu önemli sertifika, zaten yüksek olan çalışan memnuniyetini daha ileriye taşımamız için bize yol gösterici olacak” dedi.
"Bu başarımızı, her biri kendini işine adamış çalışma arkadaşlarımızdan oluşan SCW takımına borçlu olduğumuzu belirterek hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık alanlarına olan destekleriyle şirketimizin böylesine değerli bir ödül kazanmasını sağlayan şirket yöneticilerimize de özverili çalışmaları için ayrıca teşekkür ediyorum."
İnsan odaklı çalışma yaklaşımına bağlılığını her daim kanıtlayan SCW’nin anket sonuçlarına göre, çalışanlarının %93'ü şirketi “Great Place to Work® - Harika İş Yeri” ifadesi ile tanımladı. Şirketin 1. günden itibaren en iyi çalışan deneyimini sunmasının kanıtı olarak, çalışanlarının %100'ü şirkete katıldıklarında hoş karşılandıklarını söyledi. Adalet ve Liderlik Yaklaşımı alanlarında %96, Takım Ruhu, Aidiyet ve Birliktelikte %94 gibi yüksek puanlar alan Supply Chain Wizard, bu ankette ülke ortalamasının üzerinde bir başarıya imza atmış oldu.
Supply Chain Wizard, insan odaklı yaklaşımı benimsediği şirket kültürü, yenilikçi vizyonu ve çalışanlarına sunmuş olduğu esnek çalışma modeli ile SCW ekibinin hem profesyonel hem de kişisel olarak gelişimine büyük önem vermektedir. Bire bir İK mentorluğu ve takım iletişimi geliştirme seansları, 360 derece performans değerlendirmeleri, yapıcı geri bildirimler ve Agile Scrum Metotları bu gelişime destek olan birkaç çalışmadan sadece birkaçıdır. Aynı zamanda şirket, çalışanların kişisel yaşantılarına da büyük önem vermekte ve pek çok sosyal ve Retreat etkinlikleri düzenlemektedir. SCW, dolara endeksli maaş sistemine ek olarak tamamlayıcı sağlık sigortası, Netflix & Spotify üyelikleri, yol ve yemek destekleriyle çalışanlara en iyi çalışma şartlarını sunmak için çalışmaktadır.
Başarısının merkezine insanı ve çalışanlarını koyan Supply Chain Wizard, ekibinin profesyonel gelişimi ile sağlıklı bir iş-yaşam dengesi sağlamayı önemseyen ve emeğe ve saygıya değer veren kurum kültürü aracılığıyla çalışanlarını her alanda desteklemeye ve “Harika İş yeri” olarak yeni başarılara imza atmaya devam edecektir.
Siz de çalışanlarına öncelik veren bir şirkete katılmak ister misiniz? SCW'nin en son kariyer fırsatlarına göz atın: https://scw.ai/careers
Supply Chain Wizard hakkında:
Dünyanın en büyük İlaç Firmalarından onların Sözleşmeli Üreticilerine kadar Gıda, Hızlı Tüketim Ürünleri ve Ambalaj Üreticileri gibi pek çok sektörde firmaya hizmet veren Supply Chain Wizard, üretim hatlarından yönetim kurulu odalarına kadar “veriye dayalı karar verme” yoluyla üretime sürdürülebilir değer katmayı amaç edinmiştir. Nesnelerin İnterneti (#IoT), Yapay Zeka (#AI), Makine Öğrenmesi (#ML) ve Blokzincir teknolojilerini kullanarak bu sektörlerde uçtan uca dijital tedarik zinciri dönüşümlerini mümkün kılmak için bulut platformu aracılığıyla Ar-Ge ve inovasyon projelerini geliştirerek devam ettirmektedir.
Sezen Ucuk
Supply Chain Wizard
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