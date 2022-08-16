Submit Release
News Search

There were 1,424 press releases posted in the last 24 hours and 220,341 in the last 365 days.

Supply Chain Wizard Great Place to Work® Sertifikası™ aldı

Supply Chain Wizard “Great Place to Work®” sertifikası aldı!

Supply Chain Wizard “Great Place to Work®” sertifikası aldı!

100% of SCW employees said that when you join the company, you are made to feel welcome

100% of SCW employees said that when you join the company, you are made to feel welcome

Our employees have spoken! Our company culture is amazing and our Great Place to Work Certification'™ proves it.

Our employees have spoken! Our company culture is amazing and our Great Place to Work Certification'™ proves it.

Supply Chain Wizard, %91 genel değerlendirme puanıyla Great Place to Work® Sertifikasını™ almaya hak kazandı.

‘Great Place to Work - Harika İş Yeri’ olarak adlandırılmak, Supply Chain Wizard için bir gurur kaynağı. Bu ünvan ile şirketimizi “Harika İş Yeri” yapmaya olan bağlılığımızı bir kez daha kanıtladık.”
— Şirket Kurucusu ve CEO, Evren Ozkaya, Ph.D.
IZMIR, TURKEY, August 16, 2022 /EINPresswire.com/ -- Dijital inovasyon ve Dijital Fabrika yazılım çözümleri ile Dünyanın önde gelen üreticilerine hizmet veren Supply Chain Wizard, %91 genel değerlendirme puanıyla Great Place to Work® Sertifikasını™ almaya hak kazandı. Bu prestijli ödül, global ölçekte hizmet veren Great Place to Work Enstitüsü tarafından iş yeri kültürü ve çalışan memnuniyetini değerlendiren kapsamlı ve anonim bir araştırma aracılığıyla verildi.

Şirket Kurucusu ve CEO’su Dr. Evren Özkaya: “Great Place to Work - Harika İş Yeri olarak adlandırılmak, Supply Chain Wizard için bir gurur kaynağı. Kurum kültürümüzün odağındaki insan, güven, aidiyet, şeffaflık gibi kriterlerimiz ve çalışanlarımızın yüksek puanlı değerlendirmeleri sonucunda aldığımız bu ünvan ile şirketimizi “Harika İş Yeri” (Great Place to Work) yapmaya olan bağlılığımızı bir kez daha kanıtladık. Bu önemli sertifika, zaten yüksek olan çalışan memnuniyetini daha ileriye taşımamız için bize yol gösterici olacak” dedi.
"Bu başarımızı, her biri kendini işine adamış çalışma arkadaşlarımızdan oluşan SCW takımına borçlu olduğumuzu belirterek hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık alanlarına olan destekleriyle şirketimizin böylesine değerli bir ödül kazanmasını sağlayan şirket yöneticilerimize de özverili çalışmaları için ayrıca teşekkür ediyorum."

İnsan odaklı çalışma yaklaşımına bağlılığını her daim kanıtlayan SCW’nin anket sonuçlarına göre, çalışanlarının %93'ü şirketi “Great Place to Work® - Harika İş Yeri” ifadesi ile tanımladı. Şirketin 1. günden itibaren en iyi çalışan deneyimini sunmasının kanıtı olarak, çalışanlarının %100'ü şirkete katıldıklarında hoş karşılandıklarını söyledi. Adalet ve Liderlik Yaklaşımı alanlarında %96, Takım Ruhu, Aidiyet ve Birliktelikte %94 gibi yüksek puanlar alan Supply Chain Wizard, bu ankette ülke ortalamasının üzerinde bir başarıya imza atmış oldu.

Supply Chain Wizard, insan odaklı yaklaşımı benimsediği şirket kültürü, yenilikçi vizyonu ve çalışanlarına sunmuş olduğu esnek çalışma modeli ile SCW ekibinin hem profesyonel hem de kişisel olarak gelişimine büyük önem vermektedir. Bire bir İK mentorluğu ve takım iletişimi geliştirme seansları, 360 derece performans değerlendirmeleri, yapıcı geri bildirimler ve Agile Scrum Metotları bu gelişime destek olan birkaç çalışmadan sadece birkaçıdır. Aynı zamanda şirket, çalışanların kişisel yaşantılarına da büyük önem vermekte ve pek çok sosyal ve Retreat etkinlikleri düzenlemektedir. SCW, dolara endeksli maaş sistemine ek olarak tamamlayıcı sağlık sigortası, Netflix & Spotify üyelikleri, yol ve yemek destekleriyle çalışanlara en iyi çalışma şartlarını sunmak için çalışmaktadır.

Başarısının merkezine insanı ve çalışanlarını koyan Supply Chain Wizard, ekibinin profesyonel gelişimi ile sağlıklı bir iş-yaşam dengesi sağlamayı önemseyen ve emeğe ve saygıya değer veren kurum kültürü aracılığıyla çalışanlarını her alanda desteklemeye ve “Harika İş yeri” olarak yeni başarılara imza atmaya devam edecektir.

Siz de çalışanlarına öncelik veren bir şirkete katılmak ister misiniz? SCW'nin en son kariyer fırsatlarına göz atın: https://scw.ai/careers

Supply Chain Wizard hakkında:
Dünyanın en büyük İlaç Firmalarından onların Sözleşmeli Üreticilerine kadar Gıda, Hızlı Tüketim Ürünleri ve Ambalaj Üreticileri gibi pek çok sektörde firmaya hizmet veren Supply Chain Wizard, üretim hatlarından yönetim kurulu odalarına kadar “veriye dayalı karar verme” yoluyla üretime sürdürülebilir değer katmayı amaç edinmiştir. Nesnelerin İnterneti (#IoT), Yapay Zeka (#AI), Makine Öğrenmesi (#ML) ve Blokzincir teknolojilerini kullanarak bu sektörlerde uçtan uca dijital tedarik zinciri dönüşümlerini mümkün kılmak için bulut platformu aracılığıyla Ar-Ge ve inovasyon projelerini geliştirerek devam ettirmektedir.

Sezen Ucuk
Supply Chain Wizard
email us here

You just read:

Supply Chain Wizard Great Place to Work® Sertifikası™ aldı

Distribution channels: Automotive Industry, Business & Economy, Companies, Food & Beverage Industry, Healthcare & Pharmaceuticals Industry, IT Industry, Manufacturing, Shipping, Storage & Logistics, Technology, Textiles & Fabric Industry ...


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more
MEET OUR APP
FOR iOS + ANDROID

Don’t miss any breaking news!

Get the EIN Presswire App

Power your mobile with the latest breaking news by country, US state or industry.