旅美小提琴演奏家罗诗琦，受邀走进美国新泽西州演出“仲夏夜之梦”儿童音乐会

旅美小提琴演奏家罗诗琦（罗致拍摄） 小提琴演奏家罗诗琦教授Luna演奏小提琴（罗致拍摄） 小提琴演奏家罗诗琦与学生Mengtian在Brighter Bee学院演出

2022年7月16日与8月6日，美国Paulus Hook音乐基金会签约艺术家，纽约曼哈顿音乐学院校友，小提琴演奏家罗诗琦，受邀走进新泽西州Brighter Bee学院，以“仲夏夜之梦”为主题，为该院孩子们举办音乐欣赏与小提琴普及教育音乐会。

JERSEY CITY, NEW JERSEY, US, August 9, 2022 / EINPresswire.com / -- 2022年7月16日与8月6日，美国Paulus Hook音乐基金会签约艺术家，纽约曼哈顿音乐学院校友，小提琴演奏家罗诗琦，受邀走进新泽西州，以“仲夏夜之梦”为主题，为当地儿童举办了音乐欣赏与小提琴普及教育音乐会。她运用小提琴演奏技术，将弦乐艺术教育与儿童音乐完美结合，为泽西市Brighter Bee学院的孩子们开启了一扇通往音乐艺术的大门。小提琴演奏家罗诗琦出生于浙江宁波，四岁起跟随宁波市音乐家协会小提琴艺术委员会会长王百红老师学习。 后考进上海音乐学院附小及附中，师从著名小提琴演奏家、教育家俞丽拿教授。11岁登上上海大剧院舞台，与俞丽拿、王之炅、黄蒙拉等演奏家同台演出《梁祝》。在校期间，以优异的成绩荣获人民奖学金以及唐氏奖学金。其演奏的《格里格第三小提琴奏鸣曲》 ，被收录进上海音乐学院庆祝建院50周年校庆纪念版音乐专辑中。同时，多次受邀参加上海星期广播音乐会的演出。2014年，考入纽约曼哈顿音乐学院，并获得高额奖学金，师从美国当代著名小提琴教育家Lucie Robert教授和Malkin Iscca教授；跟随美国弦乐四重奏小提琴演奏家Peter Wingrad和 Laurie Carney，曼哈顿音乐学院大提琴David Geber教授学习室内乐。曾参加法国MusicAlp 国际音乐节及北京国际音乐节的演出。2018年受邀在联合国量子医学健康产业和环保峰会演出，大获好评。同年，作为宁波青年古典音乐演奏新星，受邀回到故乡参加以“慈孝先行、音乐传承、归来故乡、共谋发展”为主题的大型音乐会—— “归来” 。2020年，在哥伦比亚大学音乐厅，与著名歌唱家Ruston Ropac演绎青年作曲家Keyin Lou为女高音与小提琴创作的现代作品《Thinking For Solo Voice and Two Poems of Li Bai》。2021年毕业后，成为美国Paulus Hook音乐基金会签约演奏家，并在纽约以及新泽西地区开展小提琴教学与儿童古典音乐普及音乐会。在二次的周六音乐会中，罗老师为孩子们演奏了许多耳熟能详的古典音乐、儿童音乐、音乐剧以及时下流行的音乐作品，通过每首音乐作品的不同元素，为孩子们讲解旋律构造、节奏特点以及和声色彩等。用浅显易懂的语言，使孩子们在轻松的环境下学习古典音乐知识和参与互动、体验音乐。将作曲家及其同时代的艺术作品相结合，让孩子们了解音乐背后那些有趣的创作故事。同时，在场的孩子们还参与了一场生动的小提琴演奏体验课，亲自感受如何演奏小提琴。罗老师在音乐会后表示，“作为一名小提琴演奏家和教育工作者，一路走来，有非常多的优秀老师教授我，培养我，现在我需要把我所学到的回馈给下一代。学习音乐不仅可以开发孩子们的智力，演奏乐器也可以帮助孩子们训练协调能力和锻炼坚强的意志。经过多年的学习与练习，通过与其他小朋友一起演奏室内乐，加入学生乐团，参加比赛，可以结识很多的朋友，更为进入名校助上一臂之力，丰富人生的色彩。”

Ms. Shiqi(Suki) Luo is teaching a violin group class at Brighter Bee Academy.