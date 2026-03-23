小提琴家陈叶霜受邀参加哥伦比亚大学第三届Victoria J. Marsick奖学金慈善音乐会演出
小提琴演奏家陈叶霜联袂多位纽约艺术家，齐聚哥伦比亚大学，通过精湛的慈善演出共颂领导力与心灵对话。NEW YORK, NY, UNITED STATES, March 23, 2026 /EINPresswire.com/ -- 2026年3月5日晚，第三届Victoria J. Marsick奖学金慈善音乐会在哥伦比亚大学师范学院隆重举行。本次音乐会以“Intra-action: See the World Inside”为主题，特邀小提琴家陈叶霜倾情献演。她以极具感染力的艺术表现，成为当晚围绕“反思、领导力与联结”这一主题的重要呈现。
音乐会由陈若浩与Laila Faerman共同主持，汇聚了24位活跃于纽约的音乐人。整场演出通过多元的艺术形式，引导参与者向内探索，在关系与张力之中思考自我认同的生成与发展。
作为Paulus Hook Music Foundation室内乐音乐家项目的核心成员，陈叶霜与钢琴家金铭合作演绎了炫技名作《查尔达什舞曲》（Czárdás）。她在演奏中自如游走于细腻抒情与炽烈技巧之间，极具张力的音乐表达深深打动了现场观众。几近满座的礼拜堂内掌声热烈，将这一演出推向当晚最具活力的音乐对话之一。
此次亮相慈善音乐会之前，陈叶霜已活跃于多个重要国际舞台。她曾受邀参加Summit举办的“Echoes of Love”慈善音乐会，并在卡内基音乐厅Isaac Stern Auditorium及Weill Recital Hall举行的纽约大苹果音乐节中登台演出。近期，她担任纽约国际交响乐团副首席，并在联合国成立80周年之际，于林肯中心与联合国交响乐团合作演出，与郎朗、Randall Goosby等世界知名音乐家同台献艺。
谈及此次活动的深层意义，陈叶霜表示： “正如当晚许多人所说，这不仅仅是一场音乐会。所有汇聚于此的人都怀抱着一个共同的目标——支持教育事业。能够以音乐家的身份参与其中，我感到非常荣幸。音乐本身就是一种教育，而我在自己的音乐道路上也深受多位导师的影响。当我走上舞台时，那已不只是一次单纯的演出，更像是一种延续——以我自己的方式，将老师们曾给予我的东西继续传递下去。”
音乐会伊始，哥伦比亚大学成人学习与领导力教授Victoria Marsick博士发表致辞，从“通过反思实现成长”的角度为整场活动奠定了思想基础。丰富多元的演出阵容还包括施坦威艺术家Eli Yamin博士及歌手Laila Faerman，以及涵盖爵士、流行与室内乐等多种风格的音乐呈现。
本次音乐会由哥伦比亚大学师范学院成人学习与领导力项目主办，并与哥伦比亚大学教育研究生院合作开展，旨在通过集体力量支持未来学生的发展，长期奖学金筹款目标为10万美元。活动由陈若浩担任制作人，主办方特别感谢刘千慈与刘健对本次活动的大力支持，使这一富有意义的夜晚得以圆满呈现。
Erin
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