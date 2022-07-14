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联芯通助力 ADVANTICS 升级 CCS 软件 ISO15118-20

提升EV 和 EVSE 之间的双向电力传输

ADVANTICS在EVCC(MSE1022+MSEX25-i)和SECC(MSE1021+MSEX24-i)中都使用了联芯通 GreenPHY芯片。联芯通 EVCC 和 SECC 解决方案已通过 AEC-Q100 Grade 2测试，与所有市场现有解决方案对测通过，并由欧洲、亚洲和美国之ODM/ OEM产商在现场验证测。”
— 联芯通总经理李信贤博士
杭州市, 中国, July 14, 2022 /EINPresswire.com/ -- 杭州联芯通半导体有限公司（简称联芯通）HomePlug® GreenPHY 芯片符合 CCS 电动汽车充电系统通信协议 ISO 15118-3。 最近，联芯通的合作伙伴 ADVANTICS 宣布一项新进展，他们将提供 CCS ISO 15118-20 的软件更新，包括支持电动汽车和充电站充电控制器的双向电力传输。

ISO 15118-20 是车辆到电网 (V2G, Vehicle-to-Grid) 通信接口，其设计用于支持电动汽车 (EV, electric vehicle) 和电动汽车供电设备 (EVSE, electric vehicle supply equipment) 之间的电力传输，并且定义双向电力传输的通信消息和顺序要求。ISO 15118-20 的目的是详细说明 EV 通信控制器 (EVCC, electric vehicle communication controller) 和供电设备通信控制器 (SECC, supply equipment communication controller) 之间的通信。

ISO 15118-20的其中一个新功能是双向电力传输(BPT, Bidirectional Power Transfer，又名V2G)。V2G背后的理念是，当绿色再生能源可用时，电动汽车可以充电，例如通过屋顶的太阳能电池板；当电动汽车连接到充电站时，存储在电动汽车电池中的电力可以在需要时为家庭供电。通过ISO 15118-20标准，可将电动汽车融入智能家居能源管理系统。

联芯通总经理李信贤博士表示ADVANTICS在EVCC(MSE1022+MSEX25-i)和SECC(MSE1021+MSEX24-i)中都使用了联芯通 GreenPHY芯片。联芯通 EVCC 和 SECC 解决方案已通过 AEC-Q100 Grade 2测试，与所有市场现有解决方案对测通过，并由欧洲、亚洲和美国之ODM/ OEM产商在现场验证测。

ADVANTICS专业从事电力转换和电动汽车充电应用，已经实现ISO 15118-20标准的软件更新。升级后的CCS软件可实现电动汽车的直流充放电。该软件在 2022 年 6 月 29 日至 7 月 1 日期间在波兰举行的 CharIN Testival EUROPE 上成功地与其他几家参加厂商进行测试。

ADVANTICS首席执行官Michal Elias表示:“与早期CCS V2G规范要求的无法相互兼容的操作不同，新的 ISO 15118-20 为电动汽车和充电站之间的双向电力传输提供了标准化充电模式。这是一个纯软件更新，不需要对硬件进行任何更改，现有用户可以免费使用。

联芯通是CharIN会员，在Homeplug GreenPHY产品方面有十多年的研发和应用经验，愿意为电动汽车充电系统的开发贡献一己之力。联芯通GreenPHY解决方案满足高吞吐量和低延迟的要求，适用于高速 PLC 市场，包括汽车、工业和消费类应用。

关于杭州联芯通半导体有限公司
联芯通是一家长距离、大规模、自动组网的物联网通信芯片与软件设计公司，拥有完整的通信解决方案，包括Wi-SUN、Homeplug AV & GreenPHY、HPLC、G3-PLC，无线有线融合双模通信方案。作为国际通信规范的贡献者，联芯通参与Wi-SUN FAN1.1及其plugfest规范、G3-PLC&RF混合双模规范的制定。联芯通为智能能源、智能城市、智能住宅、智能传感市场应用提供了高可靠、低成本、低功耗的通信方案，目标成为广域大规模物联网通讯芯片与组网软件解决方案的领航者。
http://www.unicomsemi.com

关于 ADVANTICS
ADVANTICS成立于2017年，是法国一家专注于电力转换和电动汽车充电应用的研发公司。他们专专注于电动汽车、电源转换器和控制系统。ADVANTICS主要产品包括用于车辆充电、电网辅助和离网发电的大功率开关转换器，以及用于充电车和充电站的车辆充电控制系统。
https://advantics.fr/

吕沐勋
杭州联芯通半导体有限公司
+8657156258460 ext.
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