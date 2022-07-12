联芯通助力《电力线载波通信(PLC)全屋互联规范》发布
获“重要贡献奖”，推动智慧照明行业发展
联芯通积极参与SILA-PLC工作组并担任PLC芯片互连互通芯片起草人，主要就是想解决早期PLC芯片不符合国际标准通信协议（如IEEE1901协议），使得系统厂商对接困难，不同厂家生产的HPLC芯片无法进行互联互通的问题；此次透过SILA整合上中下游产业链，让终端厂家可以在安装PLC产品时简单操作、快速配网，以大规模普及PLC-IoT产品应用。”杭州市, 中国, July 12, 2022 /EINPresswire.com/ -- 由上海浦东智能照明联合会（简称SILA）主办的《SILA-PLC互联规范升级发布暨PLC产业大会》于7月6日在广东中山古镇华艺广场举行，本次产业大会集携手SILA会员厂商共同举办，聚集众多智能照明领域资深专家，除了提供PLC产业最新资讯以及相互交流学习的机会，更实现产业内互联互通，助推智慧照明行业健康发展。杭州联芯通半导体有限公司（简称联芯通）作为《电力线载波通信(PLC)全屋互联规范》参编单位受邀出席并荣获“重要贡献奖”。
— 联芯通深圳分公司总经理杨立
上海浦东智能照明联合会秘书长代照亮致辞时指出本次论坛其中一个重要环节就是团体标准《电力线载波通信（PLC）全屋互联规范》（修订稿）正式发布，经过三个月努力，我们重新编制PLC全国互联规范，更新底层芯片的互联机制；随着照明行业智能化的快速发展，PLC全屋互联团标的发布将使得互联互通的问题得到改善，照明产业将由统一标准引导，因而步入健康化、生态化发展阶段。
联芯通身为PLC芯片设计公司，期许能经由推广PLC芯片的应用、助力引领区建设。会上，联芯通深圳分公司总经理杨立发表“PLC芯片互联规范讲解”主题演讲。杨立表示联芯通积极参与SILA-PLC工作组并担任PLC芯片互连互通芯片起草人，主要就是想解决早期PLC芯片不符合国际标准通信协议（如IEEE1901协议），使得系统厂商对接困难，不同厂家生产的HPLC芯片无法进行互联互通的问题；此次透过SILA整合上中下游产业链，让终端厂家可以在安装PLC产品时简单操作、快速配网，以大规模普及PLC-IoT产品应用。
联芯通的PLC-IoT宽带载波通信芯片VC6322，支持IEEE1901.1标准协议，可与海思芯片Hi3921进行互联互通；专利集成 4 安培高电流线路驱动器，使得外围器件成本节省50%；VC6322具备特殊稳定算法架构，抗干扰、抗阻变能力强，重载时可传输长数据包，断电时可持续传输时间长；此外，VC6322芯片已实现15级、共750个节点组网，可提升现场组网能力、降低运维成本。联芯通VC6322不仅适用于智能家居系统，同时也可应用于工商业照明与户外照明等领域。
关于杭州联芯通半导体有限公司
联芯通是一家长距离、大规模、自动组网的物联网通信芯片与软件设计公司，拥有完整的通信解决方案，包括Wi-SUN、Homeplug AV & GreenPHY、HPLC、G3-PLC，无线有线融合双模通信方案。作为国际通信规范的贡献者，联芯通参与Wi-SUN FAN1.1及其plugfest规范、G3-PLC&RF混合双模规范的制定。联芯通为智能能源、智能城市、智能住宅、智能传感市场应用提供了高可靠、低成本、低功耗的通信方案，目标成为广域大规模物联网通讯芯片与组网软件解决方案的领航者。
http://www.unicomsemi.com
吕沐勋
杭州联芯通半导体有限公司
+86 571 5625 8460
info@unicomsemi.com