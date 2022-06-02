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「Neuron 復健坊」物理治療及運動創傷中心 ：因長期WHF所引起頸梗膊痛的預防勞損的方法

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因WFH時，在家的時間比較長，活動時間變少，於是長期維持同一個姿勢，令身體缺少活動，一些肌肉和關節會隨之承受過多的壓力。而且有時候在家辦公的話，姿勢未必是一個適合發力及長期工作的姿勢。因此物理治療香港「Neuron 復健坊」提出一些預防及舒緩方法。

「Neuron 復健坊」物理治療及運動創傷中心，除提供傳統的物理治療諮詢(包括電療、牽引、超聲波及運動等)。運動治療亦是常用的方法，運動不但增進身體肌肉的力度及耐力，更可促進心肺功能和加強身體的免疫力。本中心以治療及配合運動，令病人康復更有果效。人體本身有自癒能力，配合進食體質屬性的食物，不但加快身體康復，也能改善自身的健康。”
— 「Neuron 復健坊」
HK, HONG KONG, June 2, 2022 /EINPresswire.com/ -- 因疫情的反覆，所以令大多市民在家工作，但因為工作環境與辦公室不同，變相容易出現肩頸痠痛。雖然這些痛症都不會影響活動，但仍會有痠軟或繃緊感覺。事實上，肩頸位置比較難自己按壓放鬆，亦有可能因而令到另一側肩頸位置更加繃緊。因在家的時間比較長，活動時間變少，於是長期維持同一個姿勢，令身體缺少活動，一些肌肉和關節會隨之承受過多的壓力。而且有時候在家辦公的話，姿勢未必是一個適合發力及長期工作的姿勢。因此香港物理治療「Neuron 復健坊」物理治療香港中心提出一些預防及舒緩方法。

預防勞損的方法


大家應該先把屋企改為合適工作的環境，把電腦放在眼睛水平線的位置，令到頸部不需要長期彎前。因為如果彎的幅度太大的話，會增加頸椎的壓力，從而會引起一些病痛。另外需要注意肩膀可以處於放鬆的狀態，因桌子放太高的話，會令到肩膊提高，將肌肉長期處於一個崩緊的狀態。而雙手最好長期放在桌子上，令到手臂膊頭都可以容易放鬆一點。

肩頸勞損補救方法

如果遇到勞損情況的話，大家可以嘗試暖敷，例如使用暖毛巾敷在痛楚的部位，或者進行一些伸展運動，例如一些頸部伸展及背部伸展。

針對肩頸痛症居家運動

1. 上斜方肌伸展
右手拉住椅底，頭往左面轉45度，左手放在頭的右後方，把頭部輕輕拉向左前方，直至右邊頸和肩膊有輕微拉扯感覺，維持10秒後放鬆，左右做法相同。每邊維持10秒，重複三至四次。
2. 胸肌伸展
舉起手放在牆身，手踭和肩膊成90度，挺直腰背，上身微微向外轉，直至胸前有輕微拉扯的感覺，維持10秒後放鬆。每邊維持10秒，重複三至四次。
3. 肩膊後拉肌肉訓練
沉下兩邊肩膊至放鬆狀態，手肘屈曲90度放在腰部兩側，手臂向後收，同時收緊肩胛骨間的肌肉，維持5秒後放鬆。維持5秒，重複五至六次。
4. 胸鎖乳突肌按壓放鬆
先找出肌肉的痛點，用手指以打圈方式輕輕按壓，如需加強按壓效果，可以配合頸椎的活動進行。每邊30秒，重複兩次。
但如果出現頸梗膊痛時，如同時出現神經相關的徵狀，或發現下肢麻痺無力；或發現有發燒，則表示有可能涉及細菌感染，應盡快求診。此外，如在休息時或睡覺時出現腰背痛，或是因病情影響日常生活、服藥後沒有好轉，都可以找「Neuron 復健坊」物理治療及運動創傷中心的物理治療師作更詳細的檢查。 「Neuron 復健坊」所提供的物理治療服務一般會包括：檢查、治療、手力治療、電療、冰敷、熱敷、運動療法。從而改善患者的活動能力，協助其保持或恢復健康。

「Neuron 復健坊」物理治療及運動創傷中心
「Neuron 復健坊」物理治療及運動創傷中心
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「Neuron 復健坊」物理治療及運動創傷中心 ：因長期WHF所引起頸梗膊痛的預防勞損的方法

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