「Neuron 復健坊」物理治療及運動創傷中心 ：因長期WHF所引起頸梗膊痛的預防勞損的方法

因WFH時，在家的時間比較長，活動時間變少，於是長期維持同一個姿勢，令身體缺少活動，一些肌肉和關節會隨之承受過多的壓力。而且有時候在家辦公的話，姿勢未必是一個適合發力及長期工作的姿勢。因此物理治療香港「Neuron 復健坊」提出一些預防及舒緩方法。

「Neuron 復健坊」物理治療及運動創傷中心，除提供傳統的物理治療諮詢(包括電療、牽引、超聲波及運動等)。運動治療亦是常用的方法，運動不但增進身體肌肉的力度及耐力，更可促進心肺功能和加強身體的免疫力。本中心以治療及配合運動，令病人康復更有果效。人體本身有自癒能力，配合進食體質屬性的食物，不但加快身體康復，也能改善自身的健康。” — 「Neuron 復健坊」