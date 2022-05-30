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F45 Training Kwun Tong Central - 推出 Team Building 的小組健身班的活動服務

健身班, 健身課程, 小組健身班

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F45小組健身班

F45明白，所謂好的Team Building活動，是讓員工願意主動參與，活動容易上手不複雜，讓每一個人都能樂在其中，達到最好的效果。HIIT小組健身班可能是最省時的訓練方式，HIIT訓練持續時間為10到30分鐘，儘管訓練時間很短，但它所產生的健康效益是中等強度訓練的兩倍，正好應合好的Team Building活動。

F45 Training GYM ROOM鍛煉旨在統一身體的肌肉群，並幫助您在生活的各個方面感覺和表現得更好。研究結果指出，相較於跑步，一樣運動30分鐘，HIIT 高強度間歇運動可以消耗的熱量更多。意即HIIT可以幫助你燃燒比一般運動更多的熱量，或者在更短的時間內燃燒相同單位的熱量。對於工作忙碌的人，不需花費太多的時間，也可以達到消耗熱量的目的。”
— F45 Training Kwun Tong Central
KWUN TONG, HK, HONG KONG, May 30, 2022 /EINPresswire.com/ -- Team building是可以幫助公司的員工及團隊，了解彼此以自己的長短處，因為Team building 的目的是為了增強團隊士氣及溝通力，使團隊合作效能提高。 因此，無論是各領域、大小企業都樂於使用透過Team Building 來促進更好的團隊合作。

Team Building是透過有趣又具有挑戰性的活動，不僅能提高辦公室員工績效和生產力，更使團隊更具向心力、凝聚力。一個優秀的團隊並不會憑空而生，Team building 目的便是於團隊有限的共聚寶貴時光裡，創造出極大化的團隊效益。 對於企業而言，Team Building 團隊建設是值得、重要且必要的投資，以實境遊戲的糖衣來包裝生硬又枯燥的人資訓練課程，藉由活潑有趣的解謎活動來延伸到職場上的困境處理，再透過精緻的劇情設計，來提高團隊間的認同感及向心力，不但能傳達企業文化及理念，也能為日常的團隊運作帶來正向的能量。

F45 Training Kwun Tong Central (下文簡稱F45) 了解到一個人上健身班或參加一些健身課程時，學員都會因為沉悶而會半途而廢。因此舉辦的小組健身班，目的讓大家跟其他同學一起增肌減肥，在健身的同時亦能加強心肺功能。

F45為全港企業提供員工培訓，透過課程建立員工之間信任和默契，在運動中共同進退，過程中發展員工潛能及價值。同時透過汗水讓員工能夠在工作壓力下得到緩解，讓公司上下更加團結！

小組健身班是通過與他人一起鍛鍊，獲得健康益處。您甚至可能被同事激勵，以保持健康狀態。一個人能做的事情很少，但一群人能做成的事情就很多。一個部門、一個團體、一個組織、一間公司，都聚集了不同的人才。要想凝聚每一份力量，就需要時間和機會提供空間讓同事們磨合，小組健身班正正就能幫大家達到破冰、增強溝通、培養默契等目標！

F45明白，所謂好的Team Building活動，是讓員工願意主動參與，活動容易上手不複雜，讓每一個人都能樂在其中，才能達到最好的效果。因此，如果活動的難度太高，較難從中獲得成就感，團隊凝聚活動的成效很容易不如預期。HIIT小組健身班可能是最省時的訓練方式，通常HIIT訓練的持續時間為10到30分鐘，儘管訓練時間很短，但它所產生的健康效益是中等強度訓練的兩倍，正好應合好的Team Building活動。

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