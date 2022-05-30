F45 Training Kwun Tong Central - 推出 Team Building 的小組健身班的活動服務

F45_logo F45小組健身班

F45明白，所謂好的Team Building活動，是讓員工願意主動參與，活動容易上手不複雜，讓每一個人都能樂在其中，達到最好的效果。HIIT小組健身班可能是最省時的訓練方式，HIIT訓練持續時間為10到30分鐘，儘管訓練時間很短，但它所產生的健康效益是中等強度訓練的兩倍，正好應合好的Team Building活動。

F45 Training GYM ROOM鍛煉旨在統一身體的肌肉群，並幫助您在生活的各個方面感覺和表現得更好。研究結果指出，相較於跑步，一樣運動30分鐘，HIIT 高強度間歇運動可以消耗的熱量更多。意即HIIT可以幫助你燃燒比一般運動更多的熱量，或者在更短的時間內燃燒相同單位的熱量。對於工作忙碌的人，不需花費太多的時間，也可以達到消耗熱量的目的。” — F45 Training Kwun Tong Central