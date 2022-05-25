Forest Academy 森 ‧ 學院 - 透過和諧粉彩課程，治療參與者的因疫情引發的負面情緒

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和諧粉彩 和諧粉彩課程 和諧粉彩畫 疫情期間不但不能自由出外旅遊，連日常生活中也處處受到限制，於是乎連帶社交活動大量減少。本地市民平日工作繁忙，下班時間與親友的聚餐成為了主要娛樂，而週末的時間除了個人休息以外，更多情況下亦有額外的私人事務需要處理，因此限制了社交和休息時間安排的彈性。