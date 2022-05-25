Forest Academy 森 ‧ 學院 - 透過和諧粉彩課程，治療參與者的因疫情引發的負面情緒
和諧粉彩 和諧粉彩課程 和諧粉彩畫 疫情期間不但不能自由出外旅遊，連日常生活中也處處受到限制，於是乎連帶社交活動大量減少。本地市民平日工作繁忙，下班時間與親友的聚餐成為了主要娛樂，而週末的時間除了個人休息以外，更多情況下亦有額外的私人事務需要處理，因此限制了社交和休息時間安排的彈性。
Forest Academy 森 ‧ 學院企業培訓課程 — 十年樹木百年樹人， 教育從根基開始。從幼兒興趣班到青少年生涯規劃 、STEM教育一應俱全企業培訓亦是森 ‧ 學院培訓重點。幫助企業員工提升溝通技巧、創意和生產力，從而加強機構的競爭力，為員工提供進修計劃及晉升階梯。Forest Academy 森 ‧ 學院廣納賢士成為本中心之星級團隊，使課程質素有所保證!”KWUN TONG, HONG KONG, May 25, 2022 /EINPresswire.com/ -- 疫情期間不但不能自由出外旅遊，連日常生活中也處處受到限制，於是乎連帶社交活動大量減少。本地市民平日工作繁忙，下班時間與親友的聚餐成為了主要娛樂，而週末的時間除了個人休息以外，更多情況下亦有額外的私人事務需要處理，因此限制了社交和休息時間安排的彈性。生活的壓力在這種情況下難以抒解，累積成負面情緒使得個人狀態出現問題。籍由和諧粉彩課程，去釋放壓力和情緒成為了一種現代人個人管理的哲學，透過課程進行自我探索和加深心靈認知，以正面的方式迎接情緒。
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和諧粉彩是由細谷典勝先生創立的一種日本治愈藝術形式，使用柔和的粉彩和手指，以簡單而獨特的技術，包括分層和擦除顏色，創造出一種柔和、透明、感人的藝術。“NAGOMI”的漢字是“和”，意為和諧。 和諧粉彩畫的使命是實現一個精神豐富、健康、和諧、平衡的社會和社區。談到和諧粉彩，年齡和藝術背景不是一個因素。任何人都可以創作一幅簡單而美麗的畫作，並從和諧粉彩課程創作過程中受益。這種藝術形式的治療性質能夠喚醒畫家內心的平靜和希望，並帶給欣賞它的人。它還有助於舒緩情緒，放鬆心靈，減輕壓力，提高自我意識，自我滿足和自信。在日本，這種藝術形式被輔導員、治療師和教師廣泛用於治療目的，幫助學校學生，增強社區的審美意識和創造力。
有很多人認為自己從小就不擅長繪畫，或者在繪畫中的過程感受到錯敗感。 其實有很多和諧粉彩畫參加者也不是很擅長。無論個人的繪畫能力高與低，每個人都能享受這種粉彩藝術。其實很多時候，在作畫的過程中不是直接用畫筆或其他繪畫材料作畫，而是用的“手指”。將粉彩刮成粉末並用手指塗抹。 森·學院會提前準備好紙樣，所以把粉末塗在上面。此外，它可以用橡皮擦輕鬆擦除，所以如果在塗抹時弄錯了怎麼辦？隨時也可以擦掉重做，於是參與者可以毫無壓力地享受它。因此，無論年齡或經驗如何，從小孩到老人都可以享受它，只要願意嘗試投入和諧粉彩，便能感受其帶來的內心平靜。
對於和諧粉彩，有不少人的內心可能有這樣的聲音。例如說想畫出美妙的和諧粉彩畫並治愈自己、想通過圖片自由表達、想恢復喜怒無常的感覺，或者是想喚醒個人能力，例如創造力。想給重要的人送禮物、想將它作為室內裝飾等等。若然有這樣的想法，便可以鼓起勇氣去嘗試，不用受到外界的影響和自我內心的質疑。和諧粉彩便是一種能讓人放下內心想法的方法，讓參加者的感受透過儀式回歸到自我，並在過程中放鬆身體放下内心的執着。透過和諧粉彩能和其他參加者分享自己的作品和繪畫時的感受，和對畫作最後呈現的效果形成的影響。同時間，亦能從其他參與者的畫作中感受他人的狀況，並理解到其他人的情況，形成同理心和更寬宏的心胸。
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