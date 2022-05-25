「Neuron 復健坊」物理治療及運動創傷中心 ：為長期疾病患及長者，減少外界接觸，提供上門物理治療服務

neuronlogo 物理治療

隨著香港第五波疫情漸趨平穩，市面境況逐步回復正常。但因為疫情仍然有隱憂，市民都知道新型冠狀病毒不會一下子消失。因此需學習適應與病毒並存的新常態，一般情況下，保持社交距離已經是新常態，另外上門服務的要求也開始需求大增。因此「Neuron 復健坊」物理治療及運動創傷中心提供香港上門物理治療服務。