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「Neuron 復健坊」物理治療及運動創傷中心 ：為長期疾病患及長者，減少外界接觸，提供上門物理治療服務

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物理治療

隨著香港第五波疫情漸趨平穩，市面境況逐步回復正常。但因為疫情仍然有隱憂，市民都知道新型冠狀病毒不會一下子消失。因此需學習適應與病毒並存的新常態，一般情況下，保持社交距離已經是新常態，另外上門服務的要求也開始需求大增。因此「Neuron 復健坊」物理治療及運動創傷中心提供香港上門物理治療服務。

「Neuron 復健坊」物理治療及運動創傷中心，除提供傳統的物理治療諮詢(包括電療、牽引、超聲波及運動等)。運動治療亦是常用的方法，運動不但增進身體肌肉的力度及耐力，更可促進心肺功能和加強身體的免疫力。本中心以治療及配合運動，令病人康復更有果效。人體本身有自癒能力，配合進食體質屬性的食物，不但加快身體康復，也能改善自身的健康。”
— 「Neuron 復健坊」
HONG KONG, May 25, 2022 /EINPresswire.com/ -- 隨著香港第五波疫情漸趨平穩，市面境況逐步回復正常。但因為疫情仍然有隱憂，市民都知道新型冠狀病毒不會一下子消失。因此需學習適應與病毒並存的新常態，一般情況下，保持社交距離已經是新常態，另外上門服務的要求也開始需求大增。因此「Neuron 復健坊」物理治療及運動創傷中心提供香港上門物理治療服務

大部分人觀念都覺得，傳統的香港物理治療都需要到指定的診所或者醫院進行，因為診所或醫院才有足夠的設備幫助患者進行物理治療。但現在的疫情情況，為有需要而行動不便的病患者提供上門物理治療服務，作為病患者與護理人兒員之間的一個橋樑，以連結病患者及物理治療師，讓病患者縱使在家中或院舍，都能夠有物理治療上門，無礙康復進度。「Neuron 復健坊」提供的上門物理治療諮詢服務，以患者需要為本，真正讓每一位有需要人士都能夠得到應有的照顧。

因長期臥床或坐輪椅令四肢缺乏伸展而導致肌肉萎縮、血液不循環甚至生褥瘡的長期病患者因不良於行，以及因為大病初癒及手術後人士。但因為害怕感染風險，所以他們都會減少外出，但這樣令到復康期變相遙遙無期，這樣不單令到患者身心痛苦，另外都照顧他們的親友都會身心疲勞。因此「Neuron 復健坊」明白到這一點，所以提供了上門物理治療服務。

「Neuron 復健坊」物理治療及運動創傷中心，會使用儀器及運動物理治療等手段，幫助病人提升肢體能力，調整肌肉張力，增強平衡力和日常生活自我照顧能力。「Neuron 復健坊」會檢查患者後，會為患者消炎止痛，並幫助患者促進軟組織修復，減少關節攣縮和回覆活動能力，令患者可以康復後馬上從投正常生活。

「Neuron 復健坊」的上門物理治療可以為患者教授照顧方法包括病人日常運動、被動運動、家居環境改裝等等。另外，亦會教授一些生活上的患者處理技巧與如何使用輪椅、助行器等等。有助提升病患的生活質素。更可為照顧者減輕負擔，令到家居安老真正可以落實執行。

「Neuron 復健坊」物理治療及運動創傷中心，除提供傳統的物理治療諮詢(包括電療、牽引、超聲波及運動等)。運動治療亦是常用的方法，運動不但增進身體肌肉的力度及耐力，更可促進心肺功能和加強身體的免疫力。本中心以治療及配合運動，令病人康復更有果效。人體本身有自癒能力，配合進食體質屬性的食物，不但加快身體康復，也能改善自身的健康。

Neuron Physiotherapy & Sports Injury Centre
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「Neuron 復健坊」物理治療及運動創傷中心 ：為長期疾病患及長者，減少外界接觸，提供上門物理治療服務

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