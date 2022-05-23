「手作治蟲」除甲醛公司 - 選擇除甲醛服務時要注意三大需知

Dr. Pest Control Logo 除甲醛

世衛組織定為甲醛是一級致癌物，甲醛的威脅可謂無處不在，不論是新居入伙甚至只是添置一件新家具，若物料含甲醛的濃度超標，會對家人的健康造成致命傷害。雖然除甲醛坊間流傳不少自行解決的方法，但最有效的始終是聘請專業人士進行空氣淨化，不過市面上提供清除甲醛公司選擇繁多，當中最需要留意的是甚麼？

「手作治蟲」清除甲醛服務，使用天然配方的空氣消毒淨化液，成份天然的植物萃取技術，專用機器霧化，對分解異味、甲醛及 VOC效能特佳，同時有良好殺菌抗菌效能滲透布藝、皮革、地毯及所有細縫位(不受物料限制)及淨化冷氣系統及空氣循環系統(家居/商業/車輛)。” — 手作治蟲