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「手作治蟲」除甲醛公司 - 選擇除甲醛服務時要注意三大需知

除甲醛, 去甲醛, 除甲醛公司

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除甲醛, 去甲醛, 除甲醛公司

除甲醛

世衛組織定為甲醛是一級致癌物，甲醛的威脅可謂無處不在，不論是新居入伙甚至只是添置一件新家具，若物料含甲醛的濃度超標，會對家人的健康造成致命傷害。雖然除甲醛坊間流傳不少自行解決的方法，但最有效的始終是聘請專業人士進行空氣淨化，不過市面上提供清除甲醛公司選擇繁多，當中最需要留意的是甚麼？

「手作治蟲」清除甲醛服務，使用天然配方的空氣消毒淨化液，成份天然的植物萃取技術，專用機器霧化，對分解異味、甲醛及 VOC效能特佳，同時有良好殺菌抗菌效能滲透布藝、皮革、地毯及所有細縫位(不受物料限制)及淨化冷氣系統及空氣循環系統(家居/商業/車輛)。”
— 手作治蟲
KWUN TONG, HK, HONG KONG, May 23, 2022 /EINPresswire.com/ -- 世衛組織定為甲醛是一級致癌物，甲醛的威脅可謂無處不在，不論是新居入伙甚至只是添置一件新家具，若物料含甲醛的濃度超標，會對家人的健康造成致命傷害。雖然除甲醛坊間流傳不少自行解決的方法，但最有效的始終是聘請專業人士進行空氣淨化，不過市面上提供清除甲醛公司選擇繁多，當中最需要留意的是甚麼？

選擇除甲醛服務時要注意三大需知
價錢：
市面的上門去除甲醛服務，大多是按單位面積收費，香港一般400呎以內住宅單位收費約為$3,000左右，亦有設最低消費、按實際每平方呎面積計算收費的服務，但要留意當中有否包括空氣淨化、消毒等服務，亦要留意所在地區，某些公司可能要額外收費。

檢測：
大多數除甲醛公司都包括甲醛濃度檢測服務，部分則需額外收費，有人會選擇購買甲醛檢測儀自行量度，但這些儀器的準確度成疑，市面超過20個品牌的甲醛檢測儀存在極大誤差值。香港廠商會檢定中心（CMA）為目前本港最有公信力的甲醛檢測機構，但收費高昂一般住宅未必肯負擔，選擇服務前應注意清楚。

保養：
不少清除甲醛服務也提供事後保養，在服務後的三至五年內，提供不同次數的免費上門檢測，若指數超標將提供免費去除服務，但要注意保養所包括的範圍，例如大部分保養服務並不包括後來添置的新家具或新裝修。

最市面上部份傢俬及裝修材料都聲稱是零甲醛的材料（油漆，牆紙及傢俬），經檢測後，其實大部份室內空間平均甲醛超標四至六倍，有些甚至超標更加嚴重，總結以上結果，可分享以下經驗：
清除甲醛經驗分享:
“零甲醛”建材和家具只是個傳說，千萬別當真；
室內訂造傢俬的人造板甲醛的釋放時間是 3 年至 15 年；
甲醛污染與家庭裝修情況、家具材料、室內通風條件等因素有關，不是別人通風3個月，你也通風3個月就可以入住；
裝修時儘量選擇環保建材，不要過度選擇豪華及複雜的裝修設計；
即使全部使用環保建材，在累積效應的影響下，也可能甲醛超標，最有效的辦法是裝修後請專業的除甲醛公司檢測甲醛，確保甲醛含量符合標準再入住。
如果檢測出甲醛超標，不需要買綠色植物，對除甲醛沒太大用途，最方便快捷的辦法是請專業的除甲醛公司對室內空氣進行治理，可靠的除甲醛公司不僅能安全地在 24 小時之內把甲醛含量降至安全標準，而且一次治理效果保持 8 年，比買活性炭、空氣淨化機效果好太多。

「手作治蟲」清除甲醛服務，使用天然配方的空氣消毒淨化液，成份天然的植物萃取技術，專用機器霧化，對分解異味、甲醛及 VOC效能特佳，同時有良好殺菌抗菌效能滲透布藝、皮革、地毯及所有細縫位(不受物料限制)及淨化冷氣系統及空氣循環系統(家居/商業/車輛)。

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