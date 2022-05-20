「手作治蟲」Dr. Pest Control : 專業滅白蟻公司怎樣去杜絕家中白蟻？

Dr. Pest Control Logo 滅白蟻

"「手作治蟲」DR PEST COMPANY，全力為客戶消滅白蟻。我們會派出具經驗的員工出外勘察，在完成勘察後，會完成一份詳盡的報告及 除白蟻價格 。我們承諾 除白蟻費用 價格透明公正。用料經漁農處認可的除蟲藥劑，能有效地防治白蟻，而且用料人畜無害，為家居、貨倉、商舖、公園、學校等打造乾淨舒適的環境。" - 手作治蟲