「手作治蟲」Dr. Pest Control : 專業滅白蟻公司怎樣去杜絕家中白蟻？
"「手作治蟲」DR PEST COMPANY，全力為客戶消滅白蟻。我們會派出具經驗的員工出外勘察，在完成勘察後，會完成一份詳盡的報告及 除白蟻價格 。我們承諾 除白蟻費用 價格透明公正。用料經漁農處認可的除蟲藥劑，能有效地防治白蟻，而且用料人畜無害，為家居、貨倉、商舖、公園、學校等打造乾淨舒適的環境。" - 手作治蟲KWUN TONG, HK, HONG KONG, May 20, 2022 /EINPresswire.com/ -- 白蟻一般出沒在春季，特別在雨後的時間牠們就會紛飛。通過裂縫、水管、排水管等築建白蟻路入侵室內。另外也會透過分飛入侵，特別是在白蟻繁殖的高峰期，成熟的飛白蟻（繁殖蟻）會從巢穴飛出，尋找合適的地方建立新的白蟻群，當找到配偶便會脫掉翅膀進行交配，並會在陰暗和潮濕的角落大規模繁殖，在你的家中落地生根。
如何得知家中發現白蟻？有時可能沒有注意到自己家中有沒有白蟻，到發現時很大機會已經為時已晚了！因此，平時在家中也要多加注意，如果見到有一群群白蟻在家中出現、在窗及門附近發現已脫落的翼、於木製品等或牆壁表面/周邊，突然出現一條像以泥築成的條狀通道 (白蟻路)，都代表家中已經進駐了白蟻。在更嚴重的情況下，木製品內部可能已被白蟻大量蛀蝕，表面只剩下一層薄薄的表皮，手指輕輕一「篤」，便可「篤穿」，就要馬上找滅蟻公司幫忙了！
不少香港人以為白蟻問題並不嚴重，大都都會從市面購買具殺滅或驅趕作用的所謂「白蟻藥」的家居滅蟲產品自行處理，但假如處理不當，如自行噴殺蟲劑、灌熱水、用火或煙熏，有可能會引致蟻患擴散。另外，由於白蟻除主巢外還可能有很多副巢，要找到巢穴進行徹底根治有一定困難，遇有這些情況都應需聘用專業滅蟲公司進行滅白蟻服務。
一般情況下，專業滅蟲公司進行滅白蟻服務，家居每年需要進行3-4次維護、預防治理，確實情況要根據建築物的不同地理位置及環境因素的影響而定。滅蟲公司會在物業內所有可能被白蟻入侵範圍內的木器進行鑽孔和注射專業白蟻藥作治理，亦會對較低白蟻入侵風險範圍內的木器進行噴灑專業白蟻藥以預防白蟻入侵。他們所使用的化學物質是經過嚴謹挑選，必須是對環境影響度最低，有高安全性，同時保持高效療效。部分滅蟻公司會有保養期，例如施工後4星期或1年內；如期限內被白蟻再度入侵，即可通知滅蟻公司再作跟進。
「 手作治蟲滅白蟻公司 」的專業團隊會為客戶制定合適的滅白蟻方案，便用適當的除蟲藥劑 (經漁農處認可)，能有效地控制白蟻滋擾的問題，為家居、商業、商舖、學校等打造乾淨舒適的環境。想要進行白蟻防治並非一件簡單的事，既需要有經驗的白蟻防治專家，還要依賴專業的技術和工具，才能夠有效且有效且系統地把白蟻消滅。專業的治白蟻公司為不同客戶都能提供全面的白蟻防治系統，包括上門檢查勘測、制定符合客戶需求的消滅白蟻方案及逐步消滅白蟻和防止白蟻再次入侵，保證客戶在此服務後不再受到白蟻入侵的問題困擾，省時省力享受白蟻消滅服務。
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