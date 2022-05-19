Zenus Group Limited提供網頁開發服務助商家賺取更多利益
在如今網路時代，企業的網頁設計就是企業形象的展現。一個高品質網站設計，往往能為企業帶來意想不到的效益。許多中小企會選擇開網上商店以節省人力物力和拓展網上市場，有網頁設計才會有網店的出現，因此網頁設計對於公司的形象和網店是否能夠收獲得益是十分重要的。
Zenus 顧問公司除了為客戶提供商業顧問及企業顧問服務外，還會以網頁設計公司及整App公司提供IT服務如網頁設計、專業網頁設計、開網店 、開網店平台、開網上商店、整App、SEO推廣、SEO服務、我的商家優化、Google地圖優化等。客戶若有需要使用訂單管理系統 (Invoice System) / 發票系統，Zenus也會配合用POS 機來設定POS系統，方便於工作時管理事務及訂單。”KWUN TONG, HK, HONG KONG, May 19, 2022 /EINPresswire.com/ -- 顯而易見的，網站設計是「專業網頁設計」重要的關鍵。這句話代表什麼呢？設計不僅僅包含了設計原則—協調、對比、強調、韻律和規律，也包括了設計元素—線條、形狀、質地、顏色和方向。
— Zenus
這裡網頁設計的設計，不單單只是一般美化的形容詞，設計的解釋如同室內設計、建築設計、產品設計一般，是包含許多網站製作技術的融合，如企業形象視覺、HTML程式、CSS程式、jQury程式、動態程式(PHP、ASP、JSP等等..)、使用者體驗數據等技術架構起來的。
除了能理解網站所受的侷限以外，一間稱職的網頁設計公司的網頁設計師更需要具備網頁製作的的專業能力與知識。
有了網頁製作後，開網上商店要想的就是如何在網店中突圍而出。網站設計必須要用户友善，才能令潛在客户會下單消費，網頁設計公司就可以為客户提供完善友善的網店系統，減少商家目標顧客的流失。
網頁設計及網頁製作是網站內容的主軸之一。 這是訪客第一次進入的第一印象，它給公司帶來了一個概念和一個形象，有時甚至是這種第一刻板印象。 這將是致命的關鍵，在眾多網站的競爭下，也有可能失去訂單的下落。一個非常隆重莊嚴的網頁設計，可以給一個在網上只有幾個人的中小公司帶來更多的商機。
精心的網頁設計可以給潛在客戶留下良好的印象。 專業網頁設計還可以培養潛在客戶並獲得更多轉化。 但是，更重要的是，網站設計提供了良好的用戶體驗，並幫助網站訪問者輕鬆訪問和瀏覽網站。
想透過網站設計，節省成本、增加收入來源、加強與顧客的聯系。選擇給Zenus網頁設計公司有經驗的專業網頁設計團隊實施項目， 技術上有保證，企業不僅僅可以將商業想法得以實施，還可以得到外包團隊在網頁製作專業領域和行業上的寶貴經驗；其次，項目的完成時間也有保障，因為與外包公司合作都會有合同的約束，外包公司會遵照合同約定的內容要求、時間去實施完成。
Zenus 顧問公司除了為客戶提供商業顧問及企業顧問服務外，還會以網頁設計公司及整App公司提供IT服務如網頁設計、專業網頁設計、開網店 、開網店平台、開網上商店、整App、SEO推廣、SEO服務、我的商家優化、Google地圖優化等。客戶若有需要使用訂單管理系統 (Invoice System) / 發票系統，Zenus也會配合用POS 機來設定POS系統，方便於工作時管理事務及訂單。
Zenus擁有最具規模的資助顧問團隊。多年來，資深的顧問公司根據不同企業的發展方向制定最適合的資助策略方針。我們以誠信的態度對待每一個客戶。首先，先了解客戶的發展需要及其生意的模式，為企業進行深入評估，從而製定一個最合適的申請策略。
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