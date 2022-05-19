「手作治蟲」Dr. Pest Control : 專業除甲醛公司有用嗎？
"「手作治蟲」清除甲醛服務，使用天然配方的空氣消毒淨化液，成份天然的植物萃取技術，專用機器霧化，對分解異味、甲醛及 VOC效能特佳，同時有良好殺菌抗菌效能滲透布藝、皮革、地毯及所有細縫位(不受物料限制)及淨化冷氣系統及空氣循環系統(家居/商業/車輛)。 " - 手作治蟲 -KWUN TONG, HK, HONG KONG, May 19, 2022 /EINPresswire.com/ -- 「手作治蟲」清除甲醛公司，公司使用天然配方的空氣消毒淨化液，成份天然的植物萃取技術，並有專用機器霧化，對分解異味、甲醛及 VOC效能特佳，同時有良好殺菌抗菌效能滲透布藝、皮革、地毯及所有細縫位(不受物料限制)及淨化冷氣系統及空氣循環系統(家居/商業/車輛)如: 甲醛及分解異味。
甲醛對於大多數人來說已經到了聞之喪膽的地步，但是新房裝修好之後，室內或多或少都會有甲醛，怎麼辦才可以去甲醛呢？因此大家都會找專業的除甲醛公司到家裏幫忙除甲醛。那麼，除甲醛公司有用嗎？自己除甲醛的話，有什麼有效果的除甲醛方法呢？
1.除甲醛公司通過何種專業產品除甲醛
一般除甲醛公司通常是使用光觸媒等產品去甲醛，首先他們會做檢測，看甲醛是否超標，根據超標值做詳細的清除甲醛服務。一般是用光觸媒對全屋進行無死角噴灑，通過紫外線燈光照射光觸媒使其發揮作用。之後用生物酶去甲醛產品再進行一次甲醛治理，治理完畢之後會請專業的鑑定機構檢測甲醛含量。
2.看除甲醛公司的產品質量和施工技術
如今，市場上除甲醛公司有很多，需要我們學會辨別好的除甲醛公司。一般會從公司營業執照、場地、施工資質及是否支持第三方CMA國家認證機構檢測來判斷這個除甲醛公司正不正規。
坊間除甲醛的方法
1.通風法
室內開窗通風除甲醛方法是很有效果的，一般家庭新房裝修時，室內含有少量的甲醛，可以嘗試開窗通風。過程中，空氣流通將室內甲醛帶到室外，室外沒有甲醛的空氣被置換到室內。這種循環的方式，可以有效的除甲醛。
2.通過綠植吸收
綠植除甲醛方法想必大家都有了解，但是選擇綠植的時候需要注意，並不是所有的植物都能去除甲醛。常見具有除甲醛效果的綠色植物包括：綠蘿、吊蘭、蘆薈、常青藤、虎皮蘭等。
3.納淨石除甲醛
納淨石除甲醛是有一定效果的，納淨石除甲醛仿照的是綠植除甲醛的方式。納淨石由黑白兩種顆粒混合而成，黑色的顆粒能夠吸收甲醛，白色的顆粒則具有氧化作用，黑白搭配能夠有效的去除甲醛。
4.活性炭吸甲醛
很多人知道活性炭能夠有效去除甲醛，卻不知道活性炭去除甲醛靠的是吸收甲醛的方法。因此，活性炭放在新房裏除甲醛，一個星期左右就需要拿去扔掉，不然，吸滿甲醛的活性炭會釋放甲醛，成為二次污染物。
Dr. Pest Control所提供的專業除甲醛服務可以為您淨化空氣有害物質，過濾空氣化學粒子，令家居環境更加好，家人更健康，生活自然得心應手。是你一個考慮的主要原因。
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