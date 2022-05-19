Submit Release
News Search

There were 926 press releases posted in the last 24 hours and 189,174 in the last 365 days.

「手作治蟲」Dr. Pest Control : 專業除甲醛公司有用嗎？

除甲醛, 除甲醛公司, 去甲醛

Dr. Pest Control Logo

除甲醛, 除甲醛公司, 去甲醛

除甲醛公司

"「手作治蟲」清除甲醛服務，使用天然配方的空氣消毒淨化液，成份天然的植物萃取技術，專用機器霧化，對分解異味、甲醛及 VOC效能特佳，同時有良好殺菌抗菌效能滲透布藝、皮革、地毯及所有細縫位(不受物料限制)及淨化冷氣系統及空氣循環系統(家居/商業/車輛)。 " - 手作治蟲 -

KWUN TONG, HK, HONG KONG, May 19, 2022 /EINPresswire.com/ -- 「手作治蟲」清除甲醛公司，公司使用天然配方的空氣消毒淨化液，成份天然的植物萃取技術，並有專用機器霧化，對分解異味、甲醛及 VOC效能特佳，同時有良好殺菌抗菌效能滲透布藝、皮革、地毯及所有細縫位(不受物料限制)及淨化冷氣系統及空氣循環系統(家居/商業/車輛)如: 甲醛及分解異味。

甲醛對於大多數人來說已經到了聞之喪膽的地步，但是新房裝修好之後，室內或多或少都會有甲醛，怎麼辦才可以去甲醛呢？因此大家都會找專業的除甲醛公司到家裏幫忙除甲醛。那麼，除甲醛公司有用嗎？自己除甲醛的話，有什麼有效果的除甲醛方法呢？

1.除甲醛公司通過何種專業產品除甲醛
一般除甲醛公司通常是使用光觸媒等產品去甲醛，首先他們會做檢測，看甲醛是否超標，根據超標值做詳細的清除甲醛服務。一般是用光觸媒對全屋進行無死角噴灑，通過紫外線燈光照射光觸媒使其發揮作用。之後用生物酶去甲醛產品再進行一次甲醛治理，治理完畢之後會請專業的鑑定機構檢測甲醛含量。

2.看除甲醛公司的產品質量和施工技術
如今，市場上除甲醛公司有很多，需要我們學會辨別好的除甲醛公司。一般會從公司營業執照、場地、施工資質及是否支持第三方CMA國家認證機構檢測來判斷這個除甲醛公司正不正規。

坊間除甲醛的方法
1.通風法
室內開窗通風除甲醛方法是很有效果的，一般家庭新房裝修時，室內含有少量的甲醛，可以嘗試開窗通風。過程中，空氣流通將室內甲醛帶到室外，室外沒有甲醛的空氣被置換到室內。這種循環的方式，可以有效的除甲醛。

2.通過綠植吸收
綠植除甲醛方法想必大家都有了解，但是選擇綠植的時候需要注意，並不是所有的植物都能去除甲醛。常見具有除甲醛效果的綠色植物包括：綠蘿、吊蘭、蘆薈、常青藤、虎皮蘭等。

3.納淨石除甲醛
納淨石除甲醛是有一定效果的，納淨石除甲醛仿照的是綠植除甲醛的方式。納淨石由黑白兩種顆粒混合而成，黑色的顆粒能夠吸收甲醛，白色的顆粒則具有氧化作用，黑白搭配能夠有效的去除甲醛。

4.活性炭吸甲醛
很多人知道活性炭能夠有效去除甲醛，卻不知道活性炭去除甲醛靠的是吸收甲醛的方法。因此，活性炭放在新房裏除甲醛，一個星期左右就需要拿去扔掉，不然，吸滿甲醛的活性炭會釋放甲醛，成為二次污染物。

Dr. Pest Control所提供的專業除甲醛服務可以為您淨化空氣有害物質，過濾空氣化學粒子，令家居環境更加好，家人更健康，生活自然得心應手。是你一個考慮的主要原因。

Dr. Pest Control
Dr. Pest Control
+852 6018 3531
info@drpesthk.com
Visit us on social media:
Facebook
Other

You just read:

「手作治蟲」Dr. Pest Control : 專業除甲醛公司有用嗎？

Distribution channels: Companies, Culture, Society & Lifestyle, Environment


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more
MEET OUR APP
FOR iOS + ANDROID

Don’t miss any breaking news!

Get the EIN Presswire App

Power your mobile with the latest breaking news by country, US state or industry.