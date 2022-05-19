「手作治蟲」Dr. Pest Control : 專業除甲醛公司有用嗎？

Dr. Pest Control Logo 除甲醛公司

"「手作治蟲」清除甲醛服務，使用天然配方的空氣消毒淨化液，成份天然的植物萃取技術，專用機器霧化，對分解異味、甲醛及 VOC效能特佳，同時有良好殺菌抗菌效能滲透布藝、皮革、地毯及所有細縫位(不受物料限制)及淨化冷氣系統及空氣循環系統(家居/商業/車輛)。 " - 手作治蟲 -